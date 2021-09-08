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«Ты юный гений»: 13-летняя сибирячка попала в шоу «Кондитер» на «Пятнице!»

Екатерина Зенкова немного не дотянула до суперфинала телепрограммы

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Катя призналась, что делает тортики с 9 лет

Катя призналась, что делает тортики с 9 лет

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Вечером во вторник, 7 сентября, на телеканале «Пятница!» в эфир вышел очередной выпуск шоу «Кондитер». В выпуск попала 13-летняя школьница из Новосибирска Екатерина Зенкова.

В состав жюри последнего выпуска вошли Ренат Агзамов, Ольга Вашурина и Дмитрий Левицкий. Девочка приготовила для судей торт по собственному рецепту. Сладость состояла из шоколадных коржей, прослойки из клубники и мусса на белом шоколаде с клубникой. Сначала судьи не поверили, что Катя сделала всё сама, так как торт выглядел идеально, но затем Ренат Агзамов заметил один испорченный корж.

— Без скидки на возраст поставлю две оценки. За внешние данные этого торта ставлю уверенную пятерку — это хороший детский торт. Можно его дарить на день рождения ребенку. Очень круто! За содержание поставлю, наверное, три с плюсом. Средняя оценка — четыре, которая мне позволяет сказать «Да!», — оценил кондитерское творение девочки Дмитрий Левицкий.

Ольга Вашурина отметила испорченный бисквит, вынося свой вердикт торту юной сибирячки:

— Действительно, у меня есть вопросы к полуфабрикатам. Один из бисквитов не пропечен. Остальное всё в норме. У тебя такой вкусный мусс! Просто потрясающий! Клубника могла бы быть не в желейном виде, но кули (легкое пюре из фруктов или ягод. — Прим. ред.). Я говорю тебе «Да!»

Ренат Агзамов предположил, что девочка может стать «тем самым уникальным талантом и кондитером, который разорвет»:

— Ты молодец, ты юный гений. Говорю тебе «Да!»

Во втором этапе конкурса пятерым отобранным в полуфинал участникам по традиции нужно было полностью повторить торт Рената Агзамова для звездного заказчика. В этом выпуске кондитер создал гигантский двухъярусный торт, на вершине которого расположился робот Валли. При этом участники шоу должны были соблюсти несколько требований к своим будущим кондитерским шедеврам: сделать начинку «три шоколада», создать эффект ржавчины, сделать торт высотой не менее 50 сантиметров.

Звездным заказчиком торта главного ведущего шоу оказалась Мария Погребняк — блогер, продюсер TikTok-хауса PopStar House и жена футболиста Павла Погребняка. Девушка пришла на шоу с двумя сыновьями.

Школьница из Новосибирска продемонстрировала свой торт первой. Как только девочка раскрыла его, все судьи ахнули.

Таким получился торт Кати Зенковой. Время на его создание было ограничено

Таким получился торт Кати Зенковой. Время на его создание было ограничено

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— Мне безумно нравится, что он не приторный, в меру сладкий — я очень это люблю. Но корж тверденький, — сказала Мария Погребняк.

Дети звездной гостьи кратко одобрили торт девочки и сказали, что он вкусный.

— Если бы не было бисквита, торт был бы идеален. Мусс прям здоровский у тебя, — добавила Ольга Вашурина.

Судя по отзывам судей, торт 13-летней сибирячки был одним из лучших. Но, к сожалению, в суперфинал 13-летняя сибирячка не прошла, немногим уступив другой претендентке.

Жительница Новосибирска Надежда Дорнес приняла участие в приготовлении свадебного торта для Алишера Моргенштерна — 23-летний рэпер сыграл свадьбу в последний день лета, 31 августа. Сибирячка рассказала, как стала одним из кондитеров этого события.

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«Пятница!»кондитершоу
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