«Ты юный гений»: 13-летняя сибирячка попала в шоу «Кондитер» на «Пятнице!»

— Без скидки на возраст поставлю две оценки. За внешние данные этого торта ставлю уверенную пятерку — это хороший детский торт. Можно его дарить на день рождения ребенку. Очень круто! За содержание поставлю, наверное, три с плюсом. Средняя оценка — четыре, которая мне позволяет сказать «Да!», — оценил кондитерское творение девочки Дмитрий Левицкий.

Ольга Вашурина отметила испорченный бисквит, вынося свой вердикт торту юной сибирячки:

— Действительно, у меня есть вопросы к полуфабрикатам. Один из бисквитов не пропечен. Остальное всё в норме. У тебя такой вкусный мусс! Просто потрясающий! Клубника могла бы быть не в желейном виде, но кули (легкое пюре из фруктов или ягод. — Прим. ред.). Я говорю тебе «Да!»

Ренат Агзамов предположил, что девочка может стать «тем самым уникальным талантом и кондитером, который разорвет»:

— Ты молодец, ты юный гений. Говорю тебе «Да!»

Во втором этапе конкурса пятерым отобранным в полуфинал участникам по традиции нужно было полностью повторить торт Рената Агзамова для звездного заказчика. В этом выпуске кондитер создал гигантский двухъярусный торт, на вершине которого расположился робот Валли. При этом участники шоу должны были соблюсти несколько требований к своим будущим кондитерским шедеврам: сделать начинку «три шоколада», создать эффект ржавчины, сделать торт высотой не менее 50 сантиметров.