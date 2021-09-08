«Ты юный гений»: 13-летняя сибирячка попала в шоу «Кондитер» на «Пятнице!»

Вечером во вторник, 7 сентября, на телеканале «Пятница!» в эфир вышел очередной выпуск шоу «Кондитер». В выпуск попала
В состав жюри последнего выпуска вошли Ренат Агзамов, Ольга Вашурина и Дмитрий Левицкий. Девочка приготовила для судей торт по собственному рецепту. Сладость состояла из шоколадных коржей, прослойки из клубники и мусса на белом шоколаде с клубникой. Сначала судьи не поверили, что Катя сделала всё сама, так как торт выглядел идеально, но затем Ренат Агзамов заметил один испорченный корж.
— Без скидки на возраст поставлю две оценки. За внешние данные этого торта ставлю уверенную пятерку — это хороший детский торт. Можно его дарить на день рождения ребенку. Очень круто! За содержание поставлю, наверное, три с плюсом. Средняя оценка — четыре, которая мне позволяет сказать «Да!», — оценил кондитерское творение девочки Дмитрий Левицкий.
Ольга Вашурина отметила испорченный бисквит, вынося свой вердикт торту юной сибирячки:
— Действительно, у меня есть вопросы к полуфабрикатам. Один из бисквитов не пропечен. Остальное всё в норме. У тебя такой вкусный мусс! Просто потрясающий! Клубника могла бы быть не в желейном виде, но кули (легкое пюре из фруктов или ягод. — Прим. ред.). Я говорю тебе «Да!»
Ренат Агзамов предположил, что девочка может стать «тем самым уникальным талантом и кондитером, который разорвет»:
— Ты молодец, ты юный гений. Говорю тебе «Да!»
Во втором этапе конкурса пятерым отобранным в полуфинал участникам по традиции нужно было полностью повторить торт Рената Агзамова для звездного заказчика. В этом выпуске кондитер создал гигантский двухъярусный торт, на вершине которого расположился робот Валли. При этом участники шоу должны были соблюсти несколько требований к своим будущим кондитерским шедеврам: сделать начинку «три шоколада», создать эффект ржавчины, сделать торт высотой не менее 50 сантиметров.
Звездным заказчиком торта главного ведущего шоу оказалась Мария Погребняк — блогер, продюсер TikTok-хауса PopStar House и жена футболиста Павла Погребняка. Девушка пришла на шоу с двумя сыновьями.
Школьница из Новосибирска продемонстрировала свой торт первой. Как только девочка раскрыла его, все судьи ахнули.
— Мне безумно нравится, что он не приторный, в меру сладкий — я очень это люблю. Но корж тверденький, — сказала Мария Погребняк.
Дети звездной гостьи кратко одобрили торт девочки и сказали, что он вкусный.
— Если бы не было бисквита, торт был бы идеален. Мусс прям здоровский у тебя, — добавила Ольга Вашурина.
Судя по отзывам судей, торт
Жительница Новосибирска Надежда Дорнес приняла участие в приготовлении свадебного торта для Алишера Моргенштерна —