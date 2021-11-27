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Это что за Горе-Грязь? Угадайте, существуют ли такие деревни и села в России

Или мы всё придумали

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Названия некоторых населенных пунктов даже пробовали менять, но новые топонимы не прижились

Названия некоторых населенных пунктов даже пробовали менять, но новые топонимы не прижились

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Иногда даже нарочно не придумать такие названия населенных пунктов, которые на самом деле существуют в России. О чем думали те, кто давал им такие имена, — непонятно. А ведь в этих деревнях, селах и городах еще людям жить! Население, правда, не везде большое, в отдельных поселках проживают не больше десяти человек. И мы их прекрасно понимаем — как можно всерьез оставаться вечным жителем каких-нибудь Задов? Не смешите наши Пупки! Лучше пройдите этот тест и попробуйте отличить реальные топонимы от тех, что мы придумали. (Между прочим, в пояснениях мы рассказываем, откуда они взялись.)

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