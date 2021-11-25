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Новосибирские рыбаки, несмотря на оттепель, выходят на лед — смотрим фото богатых уловов и где можно порыбачить

На многих реках лед уже крепкий, но теплая погода может делать его опасным

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Многие возвращаются домой с богатым уловом и с удовольствием делятся фото в соцсетях

Многие возвращаются домой с богатым уловом и с удовольствием делятся фото в соцсетях

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Новосибирские рыбаки, несмотря на перепады температур, выходят на лед

В Новосибирской области постоянно меняющиеся заморозки с серьезной оттепелью не мешают рыбакам выходить на лед. Многие возвращаются домой с богатым уловом и с удовольствием делятся фото в соцсетях, в первую очередь в группе «Рыбаклка в Новосибирске».

Публикуем подборку впечатляющих фото, а также мест, где можно добыть столько рыбы.

Рыба поймана на <b class="_">Юго-Западном водоеме</b>

Рыба поймана на Юго-Западном водоеме

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Рыба поймана на <b class="_">Горском котловане</b> на глубине 3–4 метров

Рыба поймана на Горском котловане на глубине 3–4 метров

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Улов на <b class="_">озере Зимняк</b>

Улов на озере Зимняк

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<b class="_">Озеро Глухое </b>было щедро на рыбу

Озеро Глухое было щедро на рыбу

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Котлован в <b class="_">Каргатском районе</b> стал отличным местом для рыбалки

Котлован в Каргатском районе стал отличным местом для рыбалки

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В ГУ МЧС по Новосибирской области регулярно предупреждают рыбаков об опасности неустойчивого льда при оттепели. Нужно быть очень аккуратными.

Под Новосибирском, на Бердском заливе, в середине ноября под лед провалился рыбак. Видео со спасением мужчины разлетелось по чатам рыбаков, а также было опубликовано в группе «Рыбалка в Новосибирске».

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