Новосибирские рыбаки, несмотря на оттепель, выходят на лед — смотрим фото богатых уловов и где можно порыбачить

Новосибирские рыбаки, несмотря на перепады температур, выходят на лед
В Новосибирской области постоянно меняющиеся заморозки с серьезной оттепелью не мешают рыбакам выходить на лед. Многие возвращаются домой с богатым уловом и с удовольствием делятся фото в соцсетях, в первую очередь в группе «Рыбаклка в Новосибирске».
Публикуем подборку впечатляющих фото, а также мест, где можно добыть столько рыбы.
В ГУ МЧС по Новосибирской области регулярно предупреждают рыбаков об опасности неустойчивого льда при оттепели. Нужно быть очень аккуратными.
Под Новосибирском, на Бердском заливе, в середине ноября под лед провалился рыбак. Видео со спасением мужчины разлетелось по чатам рыбаков, а также было опубликовано в группе «Рыбалка в Новосибирске».