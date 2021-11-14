Тайны актеров из сериала «Кухня»: измены, сорванные свадьбы и попытки суицида

Первую серию ситкома «Кухня», повествующего о коллективе ресторана Claude Monet, а позднее — заведения Victor, показали на СТС девять лет назад. Успех проекта привел к появлению полнометражных фильмов и спин-оффов «Отель "Элеон"», «Гранд», «СеняФедя» и «Кухня. Война за отель». Участие во франшизе сделало актеров популярными, но благотворно ли повлияло на их амурные дела? Наши друзья из «СтарХита» рассказывают, как сложилась карьера и личная жизнь любимых зрителями артистов.
Дмитрий Назаров (Виктор Баринов)
Шеф-повар со скверным характером был готов на всё, чтобы его ресторан получил заветную звезду Michelin. Острым на язык оказался и исполнитель роли Виктора Баринова: Дмитрий Назаров размещал в микроблоге стихи на злобу дня, которые многие поклонники считали чересчур грубыми. Страдали от поэтических выпадов актера и посторонние люди: однажды он жестко раскритиковал в своем произведении тренера Массимо Карреру, пост лайкнули Денис Глушаков и Андрей Ещенко, за что лишились права попасть на матч с «Рапидом».
Скандальные ситуации преследовали артиста: в
В 2019-м Назаров вызвал полицию, когда поклонники, фотографировавшие его после спектакля, проигнорировали просьбу убрать телефоны. Но, пожалуй, самый резонансный случай был связан с личной жизнью актера.
В первом браке у Дмитрия родилась дочка Нина, общение с которой после развода он не прерывал. Гораздо скандальнее получилось расставание со второй женой, мамой Марии Порошиной Натальей Красноярской: союз распался из-за измены Назарова с коллегой Ольгой Васильевой.
С третьей попытки актеру удалось создать крепкую семью: он подружился с пасынком Арсением, затем Васильева подарила Назарову дочку Арину. А вот Красноярская после расставания с неверным супругом больше не выходила замуж. Коллеги говорили, что разрыв с Дмитрием — больная тема для режиссера Большого театра. Когда же весной
Марк Богатырев (Максим Лавров)
Амбициозный повар Макс стал центральным героем сериала. До всецело положительного персонажа Лаврову было далеко, ведь он постоянно совершал нелогичные поступки, врал и расплачивался за ложь крахом отношений с близкими. В частности, неоднократно разочаровывал парень арт-директора ресторана Викторию Сергеевну Гончарову, с которой крутил роман.
Съемки тяжело дались актеру: Марк жил в состоянии перманентного стресса, недосыпал, страдал от депрессии. Плюс наложилась непростая ситуация в личной жизни: Богатырев проникся чувствами к своей экранной избраннице Елене Подкаминской.
— Была влюбленность, с моей стороны — просто огромная, — откровенничал артист. — Но эта история касается только нас. Скажу одно: сейчас мы находимся в замечательных дружеских отношениях.
Поклонникам пришлось поволноваться за кумира, когда после третьего сезона появилась информация о его попытке самоубийства. К счастью, актер избежал печального финала, а визиты к психологу помогли ему вернуться к нормальной жизни. В
Удача улыбнулась Марку, когда на съемках «Наживки для ангела» он познакомился с Татьяной Арнтгольц. Поначалу влюбленные встречались тайно, затем рассекретили отношения, а в прошлом году поженились. В марте у пары родился сын Данила, поэтому можно смело сказать, что благодаря Татьяне Богатырев превратился из разочарованного холостяка в счастливого семьянина.
Елена Подкаминская (Виктория Сергеевна)
В 2015-м актриса развелась с первым мужем Александром Пляцевым, от которого родила дочь. Поклонники тогда решили, что расставание могло произойти из-за чувств Подкаминской к Богатыреву, однако артистка впоследствии отрицала роман.
Благодаря «Кухне» у Елены прибавилось предложений о работе: «Метод Фрейда», «Спящие», «Мы», «Жена олигарха». Новый поворот свершился и в ее личной жизни — в
— Мне сильно хотелось детей, а я человек импульсивный. Поэтому сначала один раз родила, потом — второй. А теперь думаю, как выжить. При этом съемки же шли. У меня вообще день сурка все эти годы. Я всё время на площадке с младенцами, — признавалась многодетная мама в программе «Вечерний Ургант».
Екатерина Кузнецова (Саша Бубнова)
По сюжету у официантки Саши была интрижка с Максом, что еще больше осложнило отношения между ним и Викторией Сергеевной. Наслышанные об истории Богатырева и Подкаминской, зрители заключили, что реальный роман мог разгореться и между Екатериной Кузнецовой и Богатыревым.
— Да вы что?! Никакого романа с Марком у нас, конечно, не было, — пояснила Кузнецова в передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.
На самом деле Катя была влюблена в Евгения Пронина, с которым познакомилась на съемках «Сердцу не прикажешь» в Киеве. Какое-то время актеры жили на две страны, затем поселились в Москве, а в
— Не очень люблю это говорить, не самые приятные воспоминания. Случилось предательство не с моей стороны. А я отношусь к той категории женщин, которые такого не прощают. О другой узнала случайно и приняла решение уйти. Я так ему и сказала: «Я ухожу». Женя до последнего не верил, что я смогу, но я ушла. Ему было неприятно это разоблачение. Он просил прощения, но я — титановая пластина, меня не расшибешь, — подчеркивала артистка.
Развод Кате помогла пережить работа, которой после успеха «Кухни» прибавилось. Актриса появилась в проектах «Знахарь», «Родком» и «Вампиры средней полосы», а два года назад приняла участие в игре «Форт Боярд».
Виктор Хориняк (Костя Анисимов)
Виктор мог поступить в медицинский, но в последний момент выбрал театральный вуз, о чем не пожалел. В студенчестве весь день Хориняк проводил в Школе-студии МХАТ, а после занятий и репетиций работал охранником в ресторане. Тогда артист и представить не смел, что роль бармена в подобном заведении сделает его звездой.
Артист блистал на сцене МХТ имени Чехова, а после успеха ситкома о ресторане Claude Monet получил главные роли в фильмах «Последний богатырь», «Родком» и «Трезвый водитель». Также актер снимался в сериале «Мертвое озеро» и, конечно, в спин-оффах «Кухни».
В студенчестве артист познакомился с девушкой Ольгой, учившейся на детского психолога. Как признавались впоследствии однокурсники, о браке Хориняка долгое время никто не знал. Более того, окружающие подозревали, что у Виктора роман с Паулиной Андреевой.
— В институте ведь они постоянно с Паулиной были вместе, — рассказывали одногруппники. — Мы смеялись, что эти двое даже болели одновременно. Если зимой кто-то из них сваливался с ангиной, то другой заболевал следом.
Был роман или нет, но вскоре окружающие уже заговорили об отношениях Паулины с Владимиром Машковым, в то время как Хориняк по-прежнему строил семью с Ольгой. Союз с психологом продлился восемь лет, после чего супруги разошлись без скандалов. Они продолжают воспитывать вдвоем общего сына Ваню, и Хориняк отмечает, что Оля — его лучший друг.
Ольга Кузьмина (официантка Настя)
Ни роль в «Ералаше», ни участие в мелодраме «Спальный район» не принесли актрисе такую славу, как образ вегетарианки и защитницы прав животных Насти в «Кухне». Героиня вышла замуж за бармена Костю, и зрители подумали, что у Кузьминой и Хориняка мог быть роман — после слухов о Богатыреве и Подкаминской подозрения падали на всех артистов сериала.
Но как бы поклонникам ни хотелось «поженить» любимых героев, а замужем Ольга Кузьмина была за старшим психологом ОМОНа Алексеем. Когда актриса забеременела, то не бросила съемки в «Кухне», а уговорила продюсеров поставить в интересное положение и Настю. Вероятно, растущая популярность и занятость артистки в кино стали причиной развода в
Кузьмина воспитывает сына Гордея, снимается в сериалах и рекламе, ведет шоу «По секрету всему свету» на канале «
Сергей Лавыгин (Арсений Чуганин)
Актер сыграл повара Сеню, который постоянно воровал с кухни продукты и обожал разыгрывать персонал в паре с другом Федей. Все оплошности и хулиганства Арсению прощали за профессионализм в работе. Интересно, что до съемок в ситкоме Лавыгин едва ли мог сварить себе пельмени, а после — научился творчески подходить к приготовлению блюд.
Артист продолжил сниматься в комедийных проектах: «Самый лучший день», «Мамочки», «Большая игра», «СеняФедя». Карьера влияла и на его личную жизнь — Лавыгин строил отношения с коллегами. Так, Сергей играл мужа героини Анны Бегуновой в «Кухне» и жил с партнершей по сериалу в реальности.
У влюбленных родился сын Федя, и первое время окружающие восхищались идеальной семьей. Спустя год гражданский союз распался: по слухам, из-за того, что Анна влюбилась в другого мужчину. Так или иначе, бывшие супруги сохранили теплые отношения ради ребенка.
У обоих удачно сложилась личная жизнь: в
— За те наши пять встреч стало понятно, что мы говорим на одном языке. И когда история моей личной жизни рухнула, что-то заставило меня опять написать Маше, — пояснял Сергей.
Сергей Епишев (сушеф Лев)
Актер Театра имени Вахтангова начинал кинокарьеру с эпизодов в сериалах «Марш Турецкого» и «Не родись красивой», но именно роль правой руки Виктора Баринова принесла ему широкую популярность. В дальнейшем артисту достались персонажи в проектах «Последний министр», «Беспринципные» и «Метод».
Двухметровый мужчина не только играл в кино и на сцене, но и выступал на музыкальных фестивалях с собственной группой. Однако вел себя Сергей совсем не как эпатажный рокер: в скандалах не был замешан, да и любовными победами не хвастался. Известно лишь, что пока Епишев не женат, но у него есть избранница, с которой он часто путешествует по Европе.
Никита Тарасов (Луи)
Артист не был обделен талантами: с детства писал музыку, блестяще окончил Школу-студию МХАТ, а в прошлом году представил дебютную режиссерскую работу. В «Кухне» Тарасов так убедительно сыграл Луи Бенуа, что многие поверили: актер — иностранец. Подозревали Никиту и в том, что у персонажа он позаимствовал сексуальные предпочтения. Однако, в отличие от французского кондитера, звезда сериала женился.
В 2017-м актер объявил поклонникам о свадьбе с Мариной Гаврюшиной. Познакомились они, когда артист решил заказать профессиональную фотосессию, однако деловая встреча вылилась в свидание. В итоге обещанные снимки Марина сделала только спустя три года, когда у пары уже родилась дочка Таисия.
Карьера актера складывается удачно. За роль Бориса в «Битве за Севастополь» он удостоился правительственной премии, яркие персонажи достались артисту в сериалах «Заступники» и «Колл-центр». Правда, съемки в последнем сопровождались колоссальным стрессом.
— Каждому из актеров этой истории выдавали неполный сценарий. Могу ошибаться, но, по-моему, я даже не сразу узнал, чем там всё заканчивается. «Колл-центр» снимался под грифом строжайшей секретности, с подпиской о неразглашении, в такой атмосфере, будто мы действительно сидели взаперти. Мы были там с утра до ночи и приезжали домой только поспать. Даже не знаю, как мы там выжили. Это психологически тяжелый проект. Я где-то на десятый день думал: «А можно сегодня чуть полегче что-нибудь поснимать?» Два с половиной месяца мы пытали друг друга, нас пытали. Но мы как-то это выстояли. Удивительно, конечно. Каждый проект Наташи Меркуловой и Алексея Чупова — зарубка на нервной системе, — откровенничал актер в интервью для YouTube-шоу «Перекрестный допрос».
Марина Могилевская (Елена Соколова)
Шеф-повар, ставшая в итоге женой Виктора Баринова, — далеко не самая известная героиня Марины Могилевской. Актриса снимается в кино с конца
Личное счастье привлекательная звезда обрела не сразу. Первый брак актрисы распался в
— Можно было бы сохранить отношения, если бы я на тот момент была мудрее и взрослее, — рассуждала Марина. — В разводе виновата только я. Мама моя очень переживала, отговаривала, но я такой человек: если принимаю решение, уже никого не слушаю, а надо бы. На ошибках учатся. После этого я сильно изменилась, стала намного спокойнее и терпимее. А до
Долгие годы артистка грезила стать мамой, но мечта исполнилась только в
— Дочь у меня тоже Львица по знаку зодиака, как и я. Это просто подарок, потому что никто не понимает Львов лучше, чем они друг друга. Причем Мария появилась на свет в один из крупнейших церковных праздников — День Преображения Господня. Знаете, я уже много лет думала о ребенке, но всё никак не складывалось: то времени не хватало, то не было рядом мужчины, от которого хотелось бы родить, — признавалась звезда подписчикам. — Тем не менее каждую ночь, ложась спать, я грезила именно о дочке. Как видите, мечтать действительно невредно: мысль притягивает желаемое!