Тайны актеров из сериала «Кухня»: измены, сорванные свадьбы и попытки суицида

Скандальные ситуации преследовали артиста: в 2018-м он сбил пьяного пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Казалось бы, вины актера в случившемся не было, но хейтеров возмутило, что звезда «Кухни» отказался давать комментарии о ДТП.

В 2019-м Назаров вызвал полицию, когда поклонники, фотографировавшие его после спектакля, проигнорировали просьбу убрать телефоны. Но, пожалуй, самый резонансный случай был связан с личной жизнью актера.

В первом браке у Дмитрия родилась дочка Нина, общение с которой после развода он не прерывал. Гораздо скандальнее получилось расставание со второй женой, мамой Марии Порошиной Натальей Красноярской: союз распался из-за измены Назарова с коллегой Ольгой Васильевой.