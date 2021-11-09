В шоу на «Пятнице» принял участие 7-летний спортсмен из Новосибирска — звезды не угадали его талант

Во вторник, 9 ноября, на телеканале «Пятница» вышла четвертая серия шоу «Вундеркинды», в котором звезды должны угадать, каким талантом обладает каждый из десяти участников. Среди них оказался 7-летний спортсмен из Новосибирска Спартак Попов. Его отец рассказал, как сын попал на съемки.

— Представители телеканала нашли нас через Книгу рекордов России. Они связались с нами, объяснили, что хотят, чтобы мы поучаствовали. Я сказал: «Мы согласны, но Спартак на спортивных сборах». Он уехал на Алтай, и две недели его не было. Они ждали всё это время. Он как приехал, нам оплатили всё: дорогу до Москвы и проживание. Мы туда приехали без кастинга. Были там 4 дня, а потом вернулись обратно, — рассказал Иван.