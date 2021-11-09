В шоу на «Пятнице» принял участие 7-летний спортсмен из Новосибирска — звезды не угадали его талант

7-летний спортсмен из Новосибирска попал в шоу «Вундеркинды»
Во вторник, 9 ноября, на телеканале «Пятница» вышла четвертая серия шоу «Вундеркинды», в котором звезды должны угадать, каким талантом обладает каждый из десяти участников. Среди них оказался 7-летний спортсмен из Новосибирска Спартак Попов. Его отец рассказал, как сын попал на съемки.
— Представители телеканала нашли нас через Книгу рекордов России. Они связались с нами, объяснили, что хотят, чтобы мы поучаствовали. Я сказал: «Мы согласны, но Спартак на спортивных сборах». Он уехал на Алтай, и две недели его не было. Они ждали всё это время. Он как приехал, нам оплатили всё: дорогу до Москвы и проживание. Мы туда приехали без кастинга. Были там 4 дня, а потом вернулись обратно, — рассказал Иван.
Спартак Попов с трех лет занимается единоборствами, в том числе боксом, тайским боксом, кикбоксингом, спортивным и бразильским джиу-джитсу. Он установил семь рекордов России и четыре рекорда мира. Однако на проекте он крутил нунчаки.
— Вообще нунчаки Спартак крутит сам. Мы не обучаемся им. Мы фланкировке обучаемся с казачьей шашкой. Но представители канала, видимо, посмотрели наш инстаграм, увидели, что он там крутит. Попросили снять дополнительно видео с нунчаками, а затем привезти их с собой. И режиссер решил, что он будет крутить нунчаки, — объяснил Иван.
Приглашенные на шоу звезды Сергей Жуков и Даня Милохин не смогли отгадать талант Спартака, поэтому мальчик выиграл 30 тысяч рублей. Выпуск шоу «Вундеркинды» будет доступен через несколько часов, посмотреть его можно будет на сайте телеканала.
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