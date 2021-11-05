«Агутин — это прям фирмач»: 19-летняя сибирячка прошла в новый сезон шоу «Голос»

В шоу «Голос» прошла певица из Новосибирска Елизавета Шарипова
Вечером в пятницу, 5 ноября, на Первом канале вышел очередной выпуск десятого сезона шоу «Голос», в котором приняла участие 19-летняя певица из Новосибирска Елизавета Шарипова. Девушка рассказала, что подала заявку весной этого года.
— Мне пришло сообщение на почту, что я прошла на очный кастинг, то есть на предкастинг перед слепыми прослушиваниями. Потом я приехала туда. Было много вокалистов, мне говорили, несколько тысяч человек. Но я туда ехала и даже не думала, что буду участвовать в этом проекте. Просто решила встретиться со знакомыми музыкантами. В итоге спела. Мне сказали, что нужно будет еще раз спеть. А такое говорят только в том случае, если тебя не видел Аксюта (главный продюсер музыкальных и развлекательных программ на Первом канале. — Прим. ред.). Я выступила повторно, потом ждала еще часа два, и мне сказали: «Предварительно — да. Но если тебе в течение недели не перезвонят, значит, ты не прошла». И потом мне дня через три пришло письмо на почту, потом позвонили и сказали: «Да, вы в проекте, готовьте репертуар», — объяснила Елизавета.
По словам девушки, перед выступлением она очень волновалась, поскольку не пела несколько лет после того, как не прошла кастинги в детский «Голос». Однако она всё же смогла собраться и исполнить перед судьями песню «O, Darling». В результате к Елизавете повернулись Пелагея и Леонид Агутин.
— Я к Агутину пошла. Пелагея очень звала к себе в команду, но я понимала, что она больше народница. С ней, конечно, можно было что-то интересное сделать, но для меня Агутин — это прям фирмач. Я к нему хотела в команду. Еще хотела к Билану, но он ко мне не повернулся, у него оставалось одно место, и он сказал, что ждал какой-то свой голос определенный. Я поняла, что если не Билан, то значит, Агутин, — добавила девушка.
Сейчас Елизавета готовится ко второму этапу шоу, где она споет дуэтом с другим участником команды.
В начале сентября другой сибиряк, Андрей Забродский, попал на «Голос 60+» — к нему повернулись все судьи проекта.