«Агутин — это прям фирмач»: 19-летняя сибирячка прошла в новый сезон шоу «Голос»

Вечером в пятницу, 5 ноября, на Первом канале вышел очередной выпуск десятого сезона шоу «Голос», в котором приняла участие 19-летняя певица из Новосибирска Елизавета Шарипова. Девушка рассказала, что подала заявку весной этого года.

— Мне пришло сообщение на почту, что я прошла на очный кастинг, то есть на предкастинг перед слепыми прослушиваниями. Потом я приехала туда. Было много вокалистов, мне говорили, несколько тысяч человек. Но я туда ехала и даже не думала, что буду участвовать в этом проекте. Просто решила встретиться со знакомыми музыкантами. В итоге спела. Мне сказали, что нужно будет еще раз спеть. А такое говорят только в том случае, если тебя не видел Аксюта (главный продюсер музыкальных и развлекательных программ на Первом канале. — Прим. ред.). Я выступила повторно, потом ждала еще часа два, и мне сказали: «Предварительно — да. Но если тебе в течение недели не перезвонят, значит, ты не прошла». И потом мне дня через три пришло письмо на почту, потом позвонили и сказали: «Да, вы в проекте, готовьте репертуар», — объяснила Елизавета.