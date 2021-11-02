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Экстремал из Новосибирска устроил заплыв в ледяной воде Обского моря — 10 фото на фоне снежной пустыни

Александр Орлов закрыл сезон виндсерфинга

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Александр Орлов специально выбирал день, чтобы была ясная погода

Александр Орлов специально выбирал день, чтобы была ясная погода

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Экстремал из Новосибирска устроил заплыв в ледяной воде Обского моря

Новосибирский экстремал и парапланерист Александр Орлов сегодня, 2 ноября, закрыл сезон виндсерфинга — он прокатился по ледяной воде Обского моря.

— Решил закрывать сезон именно сегодня из-за солнечной погоды. Хотелось, чтобы были солнце и яркие кадры, при этом лежал снег, — рассказал Александр Орлов. — Было холодно, конечно, ноги и руки замерзли.

Но своей прогулкой, которая длилась 20 минут, мужчина очень доволен.

— На самом деле очень понравилось это яркое солнце, очень позитивное настроение. Вода была очень красивая и прозрачная. Падать не хотелось, вода ледяная. А еще и направление ветра сегодня было неудачное, с берега, и всё время крутил, — добавил экстремал. — Моя задача была успеть среагировать на ветер. По воде определял, откуда придет следующий удар, и перепрыгивал на нужную сторону доски, потому что купаться не хотелось. Мне удалось выйти сухим на берег.

Александр Орлов выбрал самый солнечный день за последнее время

Александр Орлов выбрал самый солнечный день за последнее время

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Экстремал не испугался низких температур

Экстремал не испугался низких температур

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Ветер сегодня был с берега, поэтому мужчине приходилось постоянно под него подстраиваться

Ветер сегодня был с берега, поэтому мужчине приходилось постоянно под него подстраиваться

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Берег полностью укрыт снегом

Берег полностью укрыт снегом

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На пляже не было ни души

На пляже не было ни души

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Яркое солнце подняло настроение экстремала

Яркое солнце подняло настроение экстремала

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Александр Орлов признается, что ему было холодно

Александр Орлов признается, что ему было холодно

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Своей прогулкой, которая длилась 20 минут, мужчина очень доволен

Своей прогулкой, которая длилась 20 минут, мужчина очень доволен

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Экстремал был одет очень легко для наступивших морозов

Экстремал был одет очень легко для наступивших морозов

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В прошлом году Александр Орлов закрывал сезон в середине ноября. Тогда он проплыл на доске по Обскому водохранилищу, которое уже начало покрываться льдом.

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Обское мореэкстримвиндсерфинг
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