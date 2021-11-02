Экстремал из Новосибирска устроил заплыв в ледяной воде Обского моря — 10 фото на фоне снежной пустыни

Новосибирский экстремал и парапланерист Александр Орлов сегодня, 2 ноября, закрыл сезон виндсерфинга — он прокатился по ледяной воде Обского моря.

— Решил закрывать сезон именно сегодня из-за солнечной погоды. Хотелось, чтобы были солнце и яркие кадры, при этом лежал снег, — рассказал Александр Орлов. — Было холодно, конечно, ноги и руки замерзли.

Но своей прогулкой, которая длилась 20 минут, мужчина очень доволен.

— На самом деле очень понравилось это яркое солнце, очень позитивное настроение. Вода была очень красивая и прозрачная. Падать не хотелось, вода ледяная. А еще и направление ветра сегодня было неудачное, с берега, и всё время крутил, — добавил экстремал. — Моя задача была успеть среагировать на ветер. По воде определял, откуда придет следующий удар, и перепрыгивал на нужную сторону доски, потому что купаться не хотелось. Мне удалось выйти сухим на берег.

