Жуть какая: 10 сериалов в жанре ужасов, которые заслуживают внимания

Подборка для поклонников Хеллоуина и других любителей пощекотать нервы себе и соседу: наши друзья из журнала «СтарХит» собрали в один топ все страшные сериалы — смотреть их спокойно просто невозможно! Здесь есть и мистические истории, и основанные на реальных событиях.
«Марианна»
Пожалуй, самый страшный проект Netflix. В центре сюжета писательница по имени Эмма, которая прославилась своими пугающими романами о ведьме Марианне. Когда-то давно Эмма страдала из-за ужасных кошмаров, в каждом из которых появлялась эта злодейка. Однако стоило девушке начать писать литературные произведения, как страшные сны прекратились.
И вот, когда Эмма решает закончить сагу о Марианне, кошмары из ее детства возвращаются. Чтобы разобраться в происходящем, главная героиня возвращается в родной городок. Там она узнает, что Марианна на самом деле существует, и за прошедшие годы она стала еще опаснее.
Год выпуска: 2019.
Режиссер: Сэмюэл Бодин.
В главных ролях: Виктуар Дю Буа, Люси Бужена, Тифен Давьо, Ральф Амуссу, Мехди Мескар, Альбан Ленуар.
«Призрак дом на холме»
В далеком 1992 году Хью и Оливия Крейн вместе с пятью детьми переехали в заброшенный особняк, чтобы отремонтировать его и продать. Во время работ выяснилось, что дом скрывает немало тайн: здесь обитает паранормальная сущность, несущая зло. В итоге в особняке происходит трагедия, меняющая жизнь всей семьи.
Спустя много лет братья и сестры воссоединяются, чтобы разобраться, что же случилось много лет назад. Их встреча происходит при трагических обстоятельствах: одна из сестер погибает в том самом доме, но каким образом она там оказалась, остается для родственников неизвестным.
Год выпуска: 2018.
Режиссер: Майк Флэнаган.
В главных ролях: Михиль Хаусман, Карла Гуджино, Генри Томас, Элизабет Ризер, Оливер Джексон-Коэн.
«Касл-Рок»
Проект, основанный на произведениях мастера ужасов Стивена Кинга. Действие развивается в небольшом городке Касл-Рок. Начальник местной тюрьмы Шоушенк совершает самоубийство, после чего в закрытом крыле здания находят странного парня.
Юноша отказывается рассказывать свою историю кому-то, кроме адвоката Генри Дивера. Много лет назад Дивер уехал из Касл-Рока из-за семейной трагедии, но теперь он будет вынужден вернуться.
Год выпуска: 2018.
Режиссер: Сэм Шоу, Дастин Томасон.
В главных ролях: Андре Холланд, Мелани Лински, Билл Скарсгард, Джейн Леви, Сисси Спейсек, Лиззи Каплан, Пол Спаркс, Бархад Абди.
«Нулевой канал»
Проект является антологией — в каждом новом сезоне рассказывается отдельная история. Первый сезон вращается вокруг детского психолога Майка Пейнтера, который приезжает в родной городок, чтобы выяснить причину загадочных исчезновений школьников. Особенно интересным Майку кажется то, что все похищения детей происходили именно в тот момент, когда по телевизору шла популярная передача для малышей.
Второй сезон посвящен таинственному дому без конца, в каждой комнате которого скрыты жуткие кошмары. После посещения особняка жизнь главной героини меняется навсегда.
Год выпуска: 2016.
Режиссер: Крэйг Уилльям Макнейлл, Стивен Пит.
В главных ролях: Пол Шнайдер, Фиона Шоу, Натали Браун, Луиза Д’Оливера, Шон Бенсон, Лука Вийясис, Эбигейл Пневски.
«Изгоняющий дьявола»
Два священника сталкиваются со случаями демонической активности. Они оба знают, насколько могут быть опасны эти духи, но подход к работе у каждого свой. Расследуя один случай одержимости за другим, главные герои всё ближе подбираются к истинному источнику зла.
Год выпуска: 2016.
Режиссер: Джереми Слейтер.
В главных ролях: Альфонсо Эррера, Бен Дэниелс, Ханна Касулка, Брианна Хоуи, Курт Эгяван, Алан Рак, Джина Дэвис.
«Проповедник»
Джесси Кастер — священник, который скрывает огромную тайну. Дело в том, что он является носителем уникального существа Генезиса. Это существо — плод связи ангела и демона. Считается, что только Генезис может встать рядом с Богом и даже свергнуть его. Всё это делает Джесси Кастера самым могущественным человеком на Земле.
Вот только главный герой тяготится своей участью. Однажды он решает отправиться в путешествие, чтобы отыскать Бога и разобраться в самом себе. Разумеется, на этом пути с Джесси будут происходить пугающие паранормальные события.
Год выпуска: 2016.
Режиссер: Сет Роген, Эван Голдберг, Майкл Словис.
В главных ролях: Доминик Купер, Джозеф Гилган, Рут Негга, Люси Гриффитс, У. Эрл Браун, Дерек Уилсон.
«Страшные сказки»
Когда-то в жизни лорда Малкольма Мюррея произошла трагедия: таинственный Хозяин похитил его дочь. Теперь, чтобы вернуть наследницу, главному герою приходится собирать команду людей с таинственной биографией. Среди них оказывается могущественный экстрасенс Ванесса Айвз, доктор Виктор Франкенштейн и талантливый стрелок Итан Чандлер.
Этому отряду придется столкнуться с самым настоящим злом, прячущимся на грязных улицах Лондона. Однако еще опаснее могут быть секреты, скрытые в прошлом главных героев.
Год выпуска: 2014.
Режиссер: Хуан Антонио Байона.
В главных ролях: Рив Карни, Ева Грин, Джош Хартнетт, Тимоти Далтон, Гарри Тредэвэй, Рори Киннир, Билли Пайпер.
«Хемлок Гроув»
В городе Хемлок Гроув всеми делами заправляет влиятельная семья Годфри. Им принадлежат чуть ли не все местные производства, поэтому Годфри контролируют всех и вся. Однажды в городе происходит таинственное убийство: тело местной школьницы, покрытое укусами, находят в лесу. Примерно в это же время в Хемлок Гроув приезжает цыганская семья Руманчек.
Роман Годфри сближается Питером Руманчеком, и вместе они принимаются расследовать дело об убийстве. Довольно быстро ребята догадываются, что в городе объявились оборотни.
Год выпуска: 2013.
Режиссер: Дэвид Стрейтон, Деран Сарафян, Рассел Ли Файн.
В главных ролях: Фамке Янссен, Билл Скарсгард, Лэндон Либуарон, Пенелопа Митчелл, Фрея Тингли, Дугрей Скотт, Тио Хорн.
«Покои»
Главная героиня переносит тяжелую операцию — пересадку донорского сердца. Казалось бы, теперь ее жизнь наконец-то наладится, а проблемы со здоровьем останутся в прошлом. Вот только девушку беспокоит, что предыдущий владелец сердца скончался при странных обстоятельствах.
Решив расследовать произошедшее, главная героиня замечает, что с ней происходят тревожные перемены. У нее появляются новые негативные черты характера, будто передавшиеся девушке с новым сердцем.
Год выпуска: 2019.
Режиссер: Альфонсо Гомес-Рехон, Тай Уэст.
В главных ролях: Сиван Алира, Роуз Маркус, Гриффин Пауэлл-Арканд, Лилли Кэй Сара Меццанотте, Тони Голдуин, Ума Турман.
«Американская история ужасов»
И, конечно, мы не могли обойти вниманием главный современный сериал в жанре ужасов. У каждого сезона свой сюжет. Так, в первом внимание сосредоточено на доме с призраками. Во втором речь идет о психиатрической больнице, а в третьем — о жизни современных ведьм.
Действие развивается в разных временных отрезках, а в эпизодах находится место сразу для нескольких популярных пугающих сюжетов. Сейчас уже вовсю идет работа над
Год выпуска: 2011.
Режиссер: Райан Мерфи, Брэд Фэлчак.
В главных ролях: Эван Питерс, Сара Полсон, Дэнис О’Хэр, Кэти Бейтс, Фрэнсис Конрой, Лили Рэйб, Джессика Лэнг.