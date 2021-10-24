Новосибирец устроил свою игру в кальмара — с печеньем и расстрелом проигравших из пейнтбольного ружья

На волне популярности дорамы «Игра в кальмара» (так в некоторых странах восточной Азии называют сериалы) блогер из Новосибирска HiMan (Андрей Ширгин) устроил свои состязания на базе детских игр. В них приняли участие 100 человек, количество которых стремительно уменьшалось после каждого испытания.
Первая игра «Красный свет — зеленый свет» прошла под полюбившуюся многим детскую песенку. Тех, кто шевелился после окончания мелодии или не успел пробежать всё поле за 10 минут, расстреливали из пейнтбольного ружья.
Затем пришла очередь «Сладких сот» — выжившим нужно было вырезать разные фигурки из печенья с помощью иглы. Участников разместили на детской игровой площадке. Всё, как в сериале. Напомним, в нем главному герою досталась самая сложная фигура — зонтик.
После второго испытания в игре остался 21 человек. Им предстояло разбиться на команды по пять человек для перетягивания каната.
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