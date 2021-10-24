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Новосибирец устроил свою игру в кальмара — с печеньем и расстрелом проигравших из пейнтбольного ружья

В состязаниях на основе детских игр приняли участие 100 человек

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На канале блогера 17,2 миллиона подписчиков

На канале блогера 17,2 миллиона подписчиков

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На волне популярности дорамы «Игра в кальмара» (так в некоторых странах восточной Азии называют сериалы) блогер из Новосибирска HiMan (Андрей Ширгин) устроил свои состязания на базе детских игр. В них приняли участие 100 человек, количество которых стремительно уменьшалось после каждого испытания.

Первая игра «Красный свет — зеленый свет» прошла под полюбившуюся многим детскую песенку. Тех, кто шевелился после окончания мелодии или не успел пробежать всё поле за 10 минут, расстреливали из пейнтбольного ружья.

Затем пришла очередь «Сладких сот» — выжившим нужно было вырезать разные фигурки из печенья с помощью иглы. Участников разместили на детской игровой площадке. Всё, как в сериале. Напомним, в нем главному герою досталась самая сложная фигура — зонтик.

Как и в сериале, участники пытались достать фигурку из печенья всеми доступными способами. Того, кто провалил задание, расстреливали из водного пистолета

Как и в сериале, участники пытались достать фигурку из печенья всеми доступными способами. Того, кто провалил задание, расстреливали из водного пистолета

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После второго испытания в игре остался 21 человек. Им предстояло разбиться на команды по пять человек для перетягивания каната.

Организаторы ролика учли важные детали. Были и люди в масках с геометрическими фигурами, и деньги, которые добавляли в кассу за каждого выбывшего

Организаторы ролика учли важные детали. Были и люди в масках с геометрическими фигурами, и деньги, которые добавляли в кассу за каждого выбывшего

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Проигравшая команда падала в канаву с водой

Проигравшая команда падала в канаву с водой

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После перетягивания каната пришла очередь игры в шарики — нужно было выиграть их у соперника любым способом. Кто-то выбрал игру «Камень-ножницы-бумага», кто-то — «Четное-нечетное», а кто-то — «Крестики-нолики»

После перетягивания каната пришла очередь игры в шарики — нужно было выиграть их у соперника любым способом. Кто-то выбрал игру «Камень-ножницы-бумага», кто-то — «Четное-нечетное», а кто-то — «Крестики-нолики»

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«Хрустальный мост» для безопасности сделали деревянным, но правила остались прежними

«Хрустальный мост» для безопасности сделали деревянным, но правила остались прежними

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Финальным состязанием стала сама «Игра в кальмара». Победителю достался весь банк

Финальным состязанием стала сама «Игра в кальмара». Победителю достался весь банк

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Также посмотрите, как Андрей Ширгин разбил и поджег свой «Гелендваген» из-за падения просмотров на канале.

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новосибирский блогер«Игра в кальмара»
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