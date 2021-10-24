Новосибирец устроил свою игру в кальмара — с печеньем и расстрелом проигравших из пейнтбольного ружья

На волне популярности дорамы «Игра в кальмара» (так в некоторых странах восточной Азии называют сериалы) блогер из Новосибирска HiMan (Андрей Ширгин) устроил свои состязания на базе детских игр. В них приняли участие 100 человек, количество которых стремительно уменьшалось после каждого испытания.

Первая игра «Красный свет — зеленый свет» прошла под полюбившуюся многим детскую песенку. Тех, кто шевелился после окончания мелодии или не успел пробежать всё поле за 10 минут, расстреливали из пейнтбольного ружья.