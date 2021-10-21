«Мы преданы руководством страны по полной программе»: Евгений Гришковец — о ковидной политике властей

Про литературу и кино

Ну вот Урсуляк сделал фильм по произведениям Жванецкого, ну и что у него получилось? Нужно понимать, что это экранизировать нельзя. Чем лучше литература, тем это сложнее экранизировать. Людям очень важно понимать, что перед ними автор.

Я всегда говорю: если бы то, что я исполняю, было написано не мной, я бы как артист никого бы не устроил. Высоцкий никого бы не устроил в качестве исполнителя песен каких-то поэтов, Окуджава тем более.



Про армию и дедовщину

Когда я служил на Тихоокеанском флоте в 1985–1988 годах, там была чудовищная дедовщина. У нас было очень плохое снабжение, мы фактически голодали. С сегодняшними условиями не сравнить. Тогда было огромное количество неходячих кораблей, очень пьющих офицеров. Сейчас человек, который идет служить во флот — это тот, кто на многое решился в жизни.

Я не представляю, какая может быть сейчас дедовщина в армии, где у всех мобильные телефоны и вообще теснейшая связь с родственниками. Эти срочники офицеров не сильно интересуют, им на них пофигу. Я не понимаю, зачем вообще нужна служба в один год, человек ничему не успевает всерьез научиться. Они там в основном уборкой занимаются.



Про фильмы о подвигах и героях

Невозможно ничего сделать на заказ. Фильм «Офицеры» снимали люди, которые пережили войну. В нем много пафоса, но там есть и много творческой правды, они по-честному это делали. Если у художника есть настоящий внутренний заказ на произведение о подвиге — пусть делает, но это не должно идти сверху.

