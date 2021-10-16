Хватит спорить, пора смотреть: 6 свежих сериалов, которые мы вам рекомендуем

Как водится, свободное время мы проводим не за просмотром сериалов или фильмов, а за бесконечными спорами, что именно посмотреть. Мы решили вмешаться в святое и предложить свои варианты скоротать выходные. Ну или длинные будничные осенние вечера.
«Основание»
Вокруг свежей экранизации Айзека Азимова сломано уже немало копий, но сам факт экранизации философской многостраничной эпопеи, где главный герой — не человек, но целая цивилизация, уже не может не привлекать внимания и именно с этой точки зрения достоин просмотра.
Так что нет смысла придираться к вольному обращению с первоисточником: как таковой единой сюжетной линии в цикле «Основания» нет, а концепт создатели не тронули. Как и в книжном оригинале, герои озабочены тем, чтобы уберечь Галактическую Империю от
«Полуночная месса»
Хоррор-режиссер Майкл Флэнеган давно уже стал законодателем жанра. Где-то лучше («Призраки дома на холме»), где-то слабее («Доктор Сон»), но всё равно на голову выше, чем у «заклятых» конкурентов. История про деревеньку на острове проходит по верхней планке и явно сделана в духе лучших кинговских романов, которых Флэнеган экранизировал немерено.
Тут вам и герой с комплексом вины, и шебутные подростки, успевающие дуть дурь и служить в церкви, и разной степени колоритные и чокнутые островитяне, и, наконец, загадочный новый священник, с прибытием которого на острове начинает происходить чертовщина. Страх нагнетается аккуратно, но неотвратимо, что-то страшное грядет непременно, но перед этим заставит вас регулярно подпрыгивать на диване.
«Игра в кальмара»
Корейские сериалы — вещь конечно, специфическая, не все могут привыкнуть к гротескной и яркой актерской игре, но царящее в кадре ультранасилие и парадоксальные сюжеты с большой дозой абсурда как-то помогают смириться с болью Станиславского.
Сон Ги-Хун, великовозрастный оболтус, клянчит деньги у матери и тут же спускает их на тотализатор. За такой бессмысленный образ жизни скоро наступит расплата: его втянут в жестокую игру, на кону которой или гигантский денежный приз, или чья-то жизнь.
«Игра в кальмара» уже стала настоящим хитом Netflix. И мы рассказывали, почему все так западают на этот сериал.
«Чепеллуэйт»
Сразу оговоримся: не самый выдающийся сериал по Стивену Кингу. Однако после череды неудачных премьер, последней из которых стало совсем уж невыносимое «Противостояние», перед нами старый добрый король ужасов без рефлексий о божьем промысле или фэнтезийного загона.
Будет вам и дурная семейка, и едущий крышей отец (Эдриан Броуди), и куча великовозрастных детишек, и густой расизм, и скорые на насилие добропорядочные горожане, и, конечно, рубка стен и дверей топором. Такое ощущение, что для съемок режиссера выдернули откуда-то из
«Большая секунда»
Да, российский сериал. Да, кино про кино. С одной стороны, сидят два сценариста и, сочиняя сериал, попутно выясняют отношения, с другой — их персонажи проживают уготованные им приключения, преимущественно романтические. Но у Виктора Шамирова, который выступил тут сценаристом, актером и режиссером, конечно, вся эта околотворческая рефлексия получается милой и смешной, как в его же «Упражнениях в прекрасном». Но можно сосредоточиться и на основной линии, за которую отвечает прекрасный каст с многоликим Дмитрием Лысенковым во главе и практически дебютанткой Евгенией Борзых, которая, как оказывается, солистка СБПЧ. Смешно, пикантно, оригинально.
Бонус: «Лекс и Плу: космические таксисты»
Не смог удержаться. Сериал, конечно, существует с 2019 года, но прямо очень хочется привлечь к нему внимание. Это увлекательный мейнстрим для взрослых, успешно зависший между отмороженностью, например, «Атомного леса» и поучительным наивняком 90% мультсериалов.
Вольная фантазия авторов сводит «Зверополис» и «Автостопом по Галактике» на задворках условной Москвы, разросшейся до вселенских масштабов. Антропоморфные звери гоняют на раздолбанных космических «девятках» между склеенными на тройной скотч планетами и забирают клиентов от подъездов космических пятиэтажек. Философские и космологические проблемы решаются оригинально и весело, производя такой же убойный эффект, как первые серии «Смешариков», когда разноцветные герои задавали экзистенциальные вопросы между гэгами и трюками.
Обратите внимание также на подборку российских сериалов, за которые не стыдно, и на десятку турецких теленовелл, от которых невозможно оторваться.