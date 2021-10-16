Хватит спорить, пора смотреть: 6 свежих сериалов, которые мы вам рекомендуем

Да, российский сериал. Да, кино про кино. С одной стороны, сидят два сценариста и, сочиняя сериал, попутно выясняют отношения, с другой — их персонажи проживают уготованные им приключения, преимущественно романтические. Но у Виктора Шамирова, который выступил тут сценаристом, актером и режиссером, конечно, вся эта околотворческая рефлексия получается милой и смешной, как в его же «Упражнениях в прекрасном». Но можно сосредоточиться и на основной линии, за которую отвечает прекрасный каст с многоликим Дмитрием Лысенковым во главе и практически дебютанткой Евгенией Борзых, которая, как оказывается, солистка СБПЧ. Смешно, пикантно, оригинально.



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