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Караоке по-бутусовски: попробуйте вспомнить, что пел «Наутилус»

Тест, который пройдут только самые преданные поклонники творчества Вячеслава Бутусова

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У Вячеслава Бутусова было несколько музыкальных проектов, но главное, что он все еще радует поклонников своим творчеством

У Вячеслава Бутусова было несколько музыкальных проектов, но главное, что он все еще радует поклонников своим творчеством

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Вячеслав Бутусов — из тех музыкантов, которые отказались соблюдать первую заповедь рок-н-ролла и прекрасно себе дожили до внучек с внуками, и встретили так называемый серебряный возраст. 15 октября ему исполнилось 60 лет. Но он продолжает собирать новые группы, записывать новые песни и гастролировать с ними по стране. Сейчас музыкант готовится к турне вместе с группой с нескромным названием «Орден Славы», но скромность Бутусову точно не к лицу. Кто вместе с ним не ломал в руке стекло и не говорил Америке «Гудбай»? Да на этих песнях выросло целое поколение. А вы их помните?

Механика этого теста проста, как правила любого караоке. Мы вам несколько строчек из песен с пропущенными словами, вы нам — то, чего в этих строчках, по вашему мнению, не хватает. Поехали.

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