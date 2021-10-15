Караоке по-бутусовски: попробуйте вспомнить, что пел «Наутилус»

Вячеслав Бутусов — из тех музыкантов, которые отказались соблюдать первую заповедь рок-н-ролла и прекрасно себе дожили до внучек с внуками, и встретили так называемый серебряный возраст. 15 октября ему исполнилось 60 лет. Но он продолжает собирать новые группы, записывать новые песни и гастролировать с ними по стране. Сейчас музыкант готовится к турне вместе с группой с нескромным названием «Орден Славы», но скромность Бутусову точно не к лицу. Кто вместе с ним не ломал в руке стекло и не говорил Америке «Гудбай»? Да на этих песнях выросло целое поколение. А вы их помните?

