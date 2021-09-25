Сделано в Новосибирске. Тест-игра: знаете ли вы, что производили в городе в советские годы

Советский Союз славился своей промышленностью: во всех крупных городах работало минимум несколько фабрик и заводов. Новосибирск не был исключением. В город даже эвакуировали несколько предприятий во время войны. Про строительство самолетов знает каждый уважающий себя новосибирец. А вы знаете, что еще производили в нашем городе? А каких заводов в Новосибирске никогда не было? Сможете угадать товары новосибирского производства? Проверьте свои знания в нашей игре! Будьте внимательны: мы будем пытаться вас запутать.