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Сделано в Новосибирске. Тест-игра: знаете ли вы, что производили в городе в советские годы

В столице Сибири выпускали первые видеомагнитофоны — правда или нет?

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Мы уверены, что после нашего теста вы узнаете много нового о том, что производили в Новосибирске

Мы уверены, что после нашего теста вы узнаете много нового о том, что производили в Новосибирске

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Советский Союз славился своей промышленностью: во всех крупных городах работало минимум несколько фабрик и заводов. Новосибирск не был исключением. В город даже эвакуировали несколько предприятий во время войны. Про строительство самолетов знает каждый уважающий себя новосибирец. А вы знаете, что еще производили в нашем городе? А каких заводов в Новосибирске никогда не было? Сможете угадать товары новосибирского производства? Проверьте свои знания в нашей игре! Будьте внимательны: мы будем пытаться вас запутать.

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СССРпредприятияпроизводствастарые заводы
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