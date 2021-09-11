Новосибирская ведущая и блогер Виктория Локтина сняла клип на композицию «Бесприданница» исполнительницы Dead Blonde. В итоге получилось ироничное и яркое видео. Оператором выступил Александр Аршин, в кадре на фоне НОВАТа кружится действующая балерина Софья Цыплухина. Актерами также выступили новосибирские аниматоры, ведущие и блогеры.

— Это наш второй опыт съемок для себя. Первое видео было снято на трек той же группы — «Мальчик на «девятке»». Вторая песня тоже в стиле 90-х , поэтому мы выбрали соответствующий антураж, добавив девушек в кокошниках. Мы популяризируем Новосибирск, поэтому хотели как можно больше охватить город и снимали в разных локациях: площадь перед оперным театром, пляж под мостом, Музкомедия.