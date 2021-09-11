Новосибирская ведущая и блогер Виктория Локтина сняла клип на композицию «Бесприданница» исполнительницы Dead Blonde. В итоге получилось ироничное и яркое видео. Оператором выступил Александр Аршин, в кадре на фоне НОВАТа кружится действующая балерина Софья Цыплухина. Актерами также выступили новосибирские аниматоры, ведущие и блогеры.
— Это наш второй опыт съемок для себя. Первое видео было снято на трек той же группы — «Мальчик на «девятке»». Вторая песня тоже в стиле
На съемках царила творческая атмосфера, и некоторые идеи рождались по ходу действия. Так, засветившийся в видео афроамериканец просто проходил мимо, но с удовольствием присоединился к актерам и отлично влился в происходящее в кадре. Съемки шли три дня, еще больше времени ушло на монтаж. При этом Виктории активно помогали коллеги — многие вещи и локации для съемок ей предоставляли бесплатно.
— Если бы мы платили за всё — на съемки такого видео ушло бы около 60 тысяч рублей.
Виктория признается, что изначально делали контент для соцсетей — одной из целью было привлечь внимание к своему творчеству.
— Мы хотели привлечь внимание аудитории, и это сработало — выросли охваты и просмотры. И одновременно выросло количество клиентов. Их привлекли наши идеи и технические возможности.
По словам блогера, организацией праздников она занимается со школы:
— Сначала это были КВН, вожатство — уже в школе я начала зарабатывать свои первые деньги.
Виктория обещает, что на этом не остановится. У ее команды уже много идей для следующих видео.
— Мы любим дурачиться и всё делать креативно, и у нас есть вся необходимая аппаратура, чтобы воплотить наши идеи.
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