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Новосибирцы сняли клип в стиле 90-х — в кадре вы увидите и НОВАТ, и девушек в кокошниках

Действие происходит под бодрую заразительную музыку

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Виктория Локтина занимается организацией праздников со школы

Виктория Локтина занимается организацией праздников со школы

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Новосибирская ведущая и блогер Виктория Локтина сняла клип на композицию «Бесприданница» исполнительницы Dead Blonde. В итоге получилось ироничное и яркое видео. Оператором выступил Александр Аршин, в кадре на фоне НОВАТа кружится действующая балерина Софья Цыплухина. Актерами также выступили новосибирские аниматоры, ведущие и блогеры.

— Это наш второй опыт съемок для себя. Первое видео было снято на трек той же группы — «Мальчик на «девятке»». Вторая песня тоже в стиле 90-х, поэтому мы выбрали соответствующий антураж, добавив девушек в кокошниках. Мы популяризируем Новосибирск, поэтому хотели как можно больше охватить город и снимали в разных локациях: площадь перед оперным театром, пляж под мостом, Музкомедия.

На съемках царила творческая атмосфера, и некоторые идеи рождались по ходу действия. Так, засветившийся в видео афроамериканец просто проходил мимо, но с удовольствием присоединился к актерам и отлично влился в происходящее в кадре. Съемки шли три дня, еще больше времени ушло на монтаж. При этом Виктории активно помогали коллеги — многие вещи и локации для съемок ей предоставляли бесплатно.

— Если бы мы платили за всё — на съемки такого видео ушло бы около 60 тысяч рублей.

Виктория признается, что изначально делали контент для соцсетей — одной из целью было привлечь внимание к своему творчеству.

— Мы хотели привлечь внимание аудитории, и это сработало — выросли охваты и просмотры. И одновременно выросло количество клиентов. Их привлекли наши идеи и технические возможности.

По словам блогера, организацией праздников она занимается со школы:

— Сначала это были КВН, вожатство — уже в школе я начала зарабатывать свои первые деньги.

Виктория обещает, что на этом не остановится. У ее команды уже много идей для следующих видео.

— Мы любим дурачиться и всё делать креативно, и у нас есть вся необходимая аппаратура, чтобы воплотить наши идеи.

В конце августа самый богатый блогер России отметила юбилей на Алтае за 120 миллионов рублей. На празднике были Лобода, Собчак и Киркоров. Мы публиковали фото с VIP-вечеринки.

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