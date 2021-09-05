Роман с Ходченковой, чувства к костюмерше, слежка тестя-миллиардера. Слухи о разведенном Семене Слепакове

Наконец, в минувшем мае артист прямо сообщил подписчикам о разводе. «Я в браке давно уж не состою, / Не буду вас утомлять / Деталями. Грустно, но — се ля ви — / Нас прошлой осенью развели, / И странно, что этого вы не нашли», — отметил шоумен.

Тут же появилось несколько версий о причинах разрыва Семена с Кариной: отсутствие общих детей, угасание чувств, измена…

— С Ходченковой у Семена была легкая интрижка, несерьезная, и не она — причина развода, — уверял журналистов знакомый из окружения Слепакова.

Другой инсайдер сообщил, что Игорь Аванесян заподозрил зятя в неверности дочке и нанял частных детективов, которые нашли компромат на Семена.

— Как я понял, Аванесян не единожды говорил с дочкой, мол, он тебе изменяет, но она не верила. Однако, когда доказательства были на руках, Карине ничего не оставалось, как подать на развод. Мне казалось, что тесть был готов доплатить зятю, лишь бы он освободил Карину. Расстались они не врагами. Имущество — у Карины. И у каждого своя личная жизнь. Всё нормально, — заявил аноним СМИ.

А еще появилась информация, что еще до знакомства с Кариной Слепаков влюбился в костюмера по имени Наталья.

— Якобы юморист поддерживал общение с девушкой и сотрудничал с ней после женитьбы на Аванесян. «И они по-прежнему смотрят друг на друга влюбленно. Замены Семену она не нашла, замуж не вышла. Может, еще и поженятся, — предполагали знакомые продюсера.

В любом случае сам Слепаков не делился подробностями о причинах разрыва, хотя кто знает — может, в последующих стихах он будет более откровенен? Справедливости ради: верным поклонникам творчества Семена не столь важен его семейный статус, ну а хейтеры всё равно найдут поводы для критики и сплетен.