Роман с Ходченковой, чувства к костюмерше, слежка тестя-миллиардера. Слухи о разведенном Семене Слепакове

Семен Слепаков привык открыто высмеивать злободневные темы, но не распространялся о личной жизни. Поэтому о расставании с супругой Кариной сообщил спустя почти год. А может и больше, ведь впервые о разводе юмориста с женой обмолвилась Ксения Собчак весной
Что же на самом деле произошло в браке сценариста и дочери миллиардера Игоря Аванесяна? Рассказывает «СтарХит».
Бард и кавээнщик
Семен родился в Пятигорске, в интеллигентной семье профессора кафедры экономики и кандидата филологических наук. Родной дед Слепакова тоже преподавал, а двоюродный, Яков Костюковский, был известным драматургом. Вероятно, от него комику и передался по наследству талант сценариста.
Слепакова рано отдали в музыкальную школу, но фортепиано его не привлекало. Гораздо интереснее юноше было играть на гитаре хиты «Битлз» и Владимира Высоцкого. Впрочем, вуз Семен выбирал, не опираясь на хобби, получив в итоге дипломы экономиста и филолога.
— Нас было четыре товарища, мы учились в одном классе, была крепкая дружба, общие интересы, привязанность. Когда пришло время выбирать, куда поступать, оказалось, что один хотел на юридический, другой собирался в Москву, третий еще куда-то, а я их уговорил просто поступать всем вместе на один факультет, — пояснял Слепаков. — У меня там родители работали, но нельзя сказать, что они помогали. Так что основной посыл был — не расставаться с друзьями.
Французский язык парня вдохновлял, одно время он даже намеревался поступить в Сорбонну. Для осуществления цели выпускник пошел в аспирантуру и уже начал собирать материал для написания диссертации, но тут планы нарушил КВН.
Обладатель тонкого чувства юмора начал играть в КВН в студенчестве, а в
Слепаков оказался находкой для ТНТ: он продюсировал и писал сценарии для «Универа», «Домашнего ареста» и «Окаянных дней», а также сочинял юмористические песни. Особенно зрителям запомнились прозвучавшие в рамках Comedy Club композиции «Жопа растет», «Бабушка-трансформер» и «Залепи свое дуло». Бывали у артиста и яркие дуэты — с Мариной Кравец он исполнял «Разговор мужа с женой», а с Григорием Лепсом — трек «Очень красивая». Неудивительно, что к
Порой сатира Слепакова становилась предметом споров пользователей Сети. Так, композицию, посвященную Чемпионату мира по футболу, многие сочли оскорбительной, ведь музыкант высмеял российских игроков, в то время как они нуждались в поддержке.
Несмотря на критику, дела юмориста шли прекрасно: гастроли по США, выступления в престижных концертных залах России, запись альбомов. Об успехе говорил и тот факт, что имя барда попало в списки Forbes.
История любви
Нельзя назвать Семена завсегдатаем светских тусовок, однако именно на звездной вечеринке в
Невеста казалась идеальной: наследница предпринимателя Игоря Аванесяна отличалась скромностью и не относила себя к золотой молодежи. Вместо того чтобы пропадать в ночных клубах, голубоглазая брюнетка окончила юрфак и стала совладелицей доли в бизнесе отца. Когда окружающие узнали, что Слепаков выбрал в жены дочь миллиардера младше себя на 10 лет, некоторые назвали союз браком по расчету. Однако о каком мезальянсе шла речь, если Семен обеспечивал себя сам и зарабатывал миллионы?
О семейных отношениях Слепаков не слишком распространялся, так что многое о его браке поклонники узнавали по слухам. Например, поговаривали, что изначально Игорь Аванесян был против союза дочери с провинциальным юмористом, но уступил, так как наследница влюбилась не по-детски. Еще в звездных кругах шептались, что супруга делала артисту роскошные подарки — иномарки.
Сам Семен три года назад рассказывал, что жена посоветовала ему обратиться к психологу: низкая самооценка и напряженный график работы влияли на качество жизни.
— Карину всё устраивало, просто в какой-то момент она запуталась в моих рассказах — а я ей всё рассказываю — и отметила, что мне нужен кто-то, кто лучше во всём этом разбирается. Я думаю, она просто устала меня слушать. Невозможно же терпеть, когда муха над ухом летает постоянно, — рассуждал Слепаков.
Важнее другое: Семен обмолвился, что они с супругой стали еще ближе после того, как она присоединилась к команде «Домашнего ареста». Переквалифицировавшись в художника по костюмам, Карина увидела мужа за работой.
— Мне кажется, она меня в чем-то подозревала, что я где-то прохлаждаюсь, веду богемный образ жизни. Но когда она к нам пришла, то увидела, как я с вытаращенными глазами бегаю по съемочной площадке, ору 12 часов подряд... В жизни-то я не меланхолик, — подчеркивал артист. — Я что-то ору, параллельно одной рукой в компьютере исправляю сценарий, что-то объясняю актеру, в это же время с режиссером что-то придумываю, отвечаю на какие-то вопросы… Жена посмотрела и говорит: «Мне теперь всё понятно».
Здесь-то и начинается нестыковка, ведь, по словам Семена, сериал «Домашний арест» фактически укрепил его брак, а по версии инсайдеров — разрушил…
А был ли роман?
В одной из авторских композиций бард пел, что все мужчины изменяют женам, а он «не такой». В
Как оказалось, актриса и юморист были ведущими мероприятия. «Мы обсудили наш гипотетический роман, посмеялись. Юмор — наше всё, только он спасает нас в таких ситуациях. Если верить слухам, я перманентно беременна уже, как слон! Ну сколько можно!» — возмущалась звезда.
Убедили аргументы сплетников или нет, но высказывание Ксении Собчак на шоу «Привет, Андрей!» канала «Россия 1» добавило масла в огонь.
— Вот вам сенсация, — заинтриговала Собчак. — Надо обязательно пригласить Семена Слепакова, потому что он недавно развелся.
Правда, вскоре телеведущая опубликовала в микроблоге опровержение со словами: «Девушки, он не развелся, это я напутала». Сболтнула звезда лишнего или действительно ошиблась?
Причины развода
Намеки на расставание поклонники усмотрели в прошлогоднем интервью комика Алене Долецкой для YouTube-проекта «Решайся». Мало того что Семен появился в кадре без обручального кольца, так еще и рассуждал о трудностях создания семьи.
— Что для меня сильно рискнуть в личных отношениях? Замуж позвать человека, — намекнул Семен на статус холостяка. — Шкала риска вместе с возрастом повышается. Чем больше лет, тем больше риска во всём. Ты просто уже привыкаешь к каким-то своим маленьким комфортам. В 41 год непонятно, чем ты готов жертвовать. На самом деле рисковать-то и не хочется вообще.
Наконец, в минувшем мае артист прямо сообщил подписчикам о разводе. «Я в браке давно уж не состою, / Не буду вас утомлять / Деталями. Грустно, но — се ля ви — / Нас прошлой осенью развели, / И странно, что этого вы не нашли», — отметил шоумен.
Тут же появилось несколько версий о причинах разрыва Семена с Кариной: отсутствие общих детей, угасание чувств, измена…
— С Ходченковой у Семена была легкая интрижка, несерьезная, и не она — причина развода, — уверял журналистов знакомый из окружения Слепакова.
Другой инсайдер сообщил, что Игорь Аванесян заподозрил зятя в неверности дочке и нанял частных детективов, которые нашли компромат на Семена.
— Как я понял, Аванесян не единожды говорил с дочкой, мол, он тебе изменяет, но она не верила. Однако, когда доказательства были на руках, Карине ничего не оставалось, как подать на развод. Мне казалось, что тесть был готов доплатить зятю, лишь бы он освободил Карину. Расстались они не врагами. Имущество — у Карины. И у каждого своя личная жизнь. Всё нормально, — заявил аноним СМИ.
А еще появилась информация, что еще до знакомства с Кариной Слепаков влюбился в костюмера по имени Наталья.
— Якобы юморист поддерживал общение с девушкой и сотрудничал с ней после женитьбы на Аванесян. «И они по-прежнему смотрят друг на друга влюбленно. Замены Семену она не нашла, замуж не вышла. Может, еще и поженятся, — предполагали знакомые продюсера.
В любом случае сам Слепаков не делился подробностями о причинах разрыва, хотя кто знает — может, в последующих стихах он будет более откровенен? Справедливости ради: верным поклонникам творчества Семена не столь важен его семейный статус, ну а хейтеры всё равно найдут поводы для критики и сплетен.