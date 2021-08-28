27 августа юбилейный день рождения отметила актриса Марина Федункив. В этот же день она сыграла свадьбу, которую в сентябре покажут на канале «Пятница». Ее третьим мужем стал итальянский бизнесмен Стефано Манжи. Марину в этот дань поздравили множество знаменитостей. Наши коллеги из 59.RU попросили друзей юности поделиться воспоминаниями и рассказать о Марине. Кажется, позади несчастливые браки, небогатая жизнь, а только любовь и удача. В 50 жизнь только начинается!
Работала на складе и теплоходе
Марина родилась в Перми, но детство провела у бабушки и дедушки в городе Бурштын Ивано-Франковской области. Окончив школу, девушка вернулась в Пермь, отучилась в Культпросветучилище и поступила в Пермский институт культуры. Но после первого курса отчислилась из-за конфликта с преподавателем. За два года Марина перепробовала разные профессии: работала на овощном складе, аниматором на речном теплоходе, прачкой в театре, проводником на железной дороге и ночным воспитателем в детском доме. Но потом восстановилась в институте и хорошо его окончила.
После института Марина играла в КВН, вместе с командой «Добрянка» стала победителем Первой лиги КВН в Казани и прошла в Высшую лигу.
В 2008 году актриса переехала в Москву и начала пробовать себя на телевидении. Была участницей юмористических скетч-шоу «Даешь молодежь!» (12+), «Всё по-нашему» (12+) и «Валера TV» (12+) на телеканале СТС. С 2010 года играет маму Коляна в сериале «Реальные пацаны». В 2013 года стала актрисой Comedy Woman.
Марина Федункив была также ведущей программ «Всё просто» (12+) на телеканале «360°», «Пригласите на свадьбу» (16+) на телеканале «Россия 1» и была членом жюри шоу «Один в один» (6+) на телеканале «Россия 1».
Марина — популярный блогер, записывает и выкладывает юмористические ролики. У нее 3,3 миллиона подписчиков.
«Марина будет у нас барометром»
— Марина была моей ученицей, талантливой и интересной, — рассказал 59.RU Виктор Афанасьевич Ильев, профессор кафедры режиссуры и мастерства актера Пермского государственного института культуры. — У нее была удивительная история. Я работал в институте со дня его открытия, но уезжал на четыре года работать в Западную Украину. К тому времени, когда вновь вернулся в Пермь, Марина бросила учиться в институте и ушла. Я стал набирать новый курс, и она заново поступила.
Очень хорошо помню юную Марину. Она уже тогда была любопытная, очень смешная, резкая, одержимая. Люблю таких студентов — у них есть воля, характер, хороший «нахалин». Это самое дорогое, что может быть. По ней можно было проверять систему Станиславского. Иногда я усаживал Марину за свой преподавательский стол рядом и говорил: «Марина будет у нас барометром». Без нее было скучно на курсе.
Уже тогда она была человеком, у которого есть перспектива и он знает, чего хочет в жизни. В дипломном спектакле «Дядюшкин сон» (16+) она играла Марию Александрову Москалеву. Эта дама всё мечтала об испанском замке Альгамбра. Мечта о некоей неведомой Испании всегда была и в Марине. Мне кажется, она нашла свою Альгамбру, и это замечательно.
Если бы Марина работала в театре, то была бы одной из ведущих актрис — и комедийных, и драматических. Но она выбрала другую стезю — такой, по-настоящему клоунессы. Это самое сложное в актерском жанре, потому что здесь и трагическое, и комическое соединены воедино. Дай Бог, чтобы всё, что она задумала и что с ней сегодня происходит, совершенствовалось. Чтобы та самая испанская Альгамбра — этот замок, который она для себя выстроила, был вечен. Чтобы присутствовало творчество. Быть на плаву, не терять самообладание, быть всегда веселой, как бы грустно ни было. Хочу, чтобы Марина была счастлива, счастлива и счастлива. Дай Бог ей самых необыкновенных свершений!
Зажигала ребят творчеством
— Марина проработала у нас заведующей студенческим клубом 17 лет, — вспоминает декан обучения очного обучения Пермской фармакадемии Ольга Саттарова. — Когда Марина работала, то жила в общежитии, как и студенты. Работать с ней было комфортно и весело, ребята к ней тянулись, а она зажигала их своим творчеством и юмором. Марина поднимала внутривузовский и межвузовский КВН, благодаря ей наш вуз отмечали на «Студенческой весне».
Все институтские события — Дни первокурсника и вручения дипломов — были не просто мероприятиями, а настоящими праздниками благодаря этому человеку. Марина всегда придумывала разные постановки. Она не могла стоять на месте, всё время двигалась вперед.
«Она наклонилась и поцеловала пол»
— Заканчивался 2000 год, когда я пригласила Марину и ребят из пермской фармакадемии в команду КВН «Добрянка», — вспоминает Галина Данилюк, капитан команды «Добрянка» (в разное время они также назывались «Есть контакт» и «Корона»). — Вместе мы прошли этапы становления, много лет подряд ездили в Сочи на фестиваль команд. «Добрянка» существовала тогда в серьезной конкуренции, в том числе с земляками — командой КВН «Парма» из Перми. И если их тогда финансировали и поддерживали, то нас — нет. Но у меня была идея фикс — обязательно вывести команду «Добрянка» в высшую лигу во что бы то ни стало.
Мы приезжали в Москву, но денег у нас не было. Нам сдавали четырехкомнатную квартиру, и мы все спали на полу — вповалку на матрасах. Чтобы вывезти команду в Москву, я неоднократно закладывала свою квартиру, машины, занимала деньги, говорила: «Найдем спонсора и расквитаемся», так всё и получилось. Я была готова рисковать. Очень сильно верила в нас. А Марина поверила тогда в меня. Именно она придумала мне сценическое имя «Халя молодая», хотя я была старше ее на два года.
Наша заслуга, что мы — два взрослых лидера — смогли ужиться, договориться и идти к общей цели.
Несмотря на нелегкий путь, нам было очень весело. И где бы ни была Марина, мы всегда хохотали до безумия — и в поезде, и за кулисами. От смеха я даже держала свое лицо руками всегда — казалось, что мимические морщины могут растянуться.
Мало кто знает, но Марина в детстве училась читать вверх ногами. Тогда она жила у бабушки на Украине, та что-то читала, а Марина сидела напротив и заглядывала к ней в текст. И когда пошла в школу, переворачивала учебники. Учителя хватались за голову. Даже во взрослой жизни она порой читала вверх ногами — так ей было легче.
Когда мы ездили с гастролями по городам, у команды появились поклонники. Помню, специально на концерт в Казань из какого-то маленького города приехала Катя Скулкина (потом она стала участницей и капитаном команды КВН «Четыре татарина», а также актрисой шоу Comedy Woman). Она подошла к Марине и сказала: «Я ваша фанатка».
Спустя несколько лет после КВН, когда Марина уже снималась в «Реальных пацанах» (16+) и в шоу на федеральных каналах, она приехала к нам, в «Добрянку». Помню, как она вышла на сцену и расплакалась. А потом наклонилась и поцеловала пол. Представляете? Деревянный пол сцены в киноконцертном зале «Орфей»! И сказала: «Моя другая жизнь — звездная и популярная — началась именно здесь, с этой сцены. Спасибо, «Добрянка»!» Это было очень трогательно.
Семь лет мы с Мариной плечо к плечу, бок о бок делили соль, дорогу, отели. Но было интересно, очень хороший был период.
«У нее нет МХАТовской школы, но она играет не хуже Раневской»
— Главный секрет Марины — свои авторские юморески она берет из жизни, — считает Игорь Нохрин, участник команды «Добрянка». — Кем она только ни была: и проводницей в поезде, и директором студклуба в фармакадемии. А значит, много общалась с людьми. Из этого всегда получались интересные вещи.
Она понимала тонкий юмор. Например, однажды в ДК Солдатова мы в своем выступлении иронизировали над Ямуром Гильмутдиновым, председателем Ассоциации КВН Прикамья. После веселой сценки от страха замер весь зал. В тишине хохотала только Марина Федункив, которая сидела тогда в жюри.
Может быть, кто-то испытает культурологический шок после моих слов, но я считаю, что Марина Федункив — это Фаина Раневская наших дней. Возможно, у нее нет МХАТовской школы, но играет она не хуже. И у нее есть практика и как автора, и как актрисы.
«В творчестве она как фонтан»
— Мой герой Арменка в «Реальных пацанах» немногословен, однолюб и обожает свою жену Марину Гавриловну, — поделился с 59.RU Армен Бежанян, исполняющий роль мужа Марины в сериале «Реальные пацаны». — Не помню, чтобы по сюжету мы с ней когда-либо спорили. Наши герои остались такими же, какими были и десять лет назад, когда начинались съемки. Но это кино и всего лишь роль, в жизни мы другие: Марина мудрая и взвешивает каждый свой поступок, у нее много идей и юмора, в творчестве она как фонтан. Мне нравится следить за ее развитием. Я очень рад, что у нее творческие успехи движутся параллельно с личными. Марине желаю всех благ. Увижу ее обязательно и поздравлю.
«Маней меня могут называть только однокурсники»
— Мы с Мариной учились на одном курсе, но дружим до сих пор, — говорит культурный обозреватель и ведущая радио «Эхо Перми» Нина Соловей. — Я пришла в институт позже — уже на третий курс, но мы сразу понравились друг другу и подружились. Она была любимицей курса, потому что была веселушкой. Марина в любой ситуации может всех насмешить. При этом она очень искренняя и разговорчивая — в лучшем понимании хохлушка. Всегда подкупало ее умение ничего из себя не строить, иронично к себе относиться, но вместе с тем и знать себе цену. Поэтому к ней всегда тянулись и сейчас тянутся люди.
На курсе мы называли ее Манечка. Но она не всем разрешала себя так звать. Как-то я стала свидетелем, как в коридоре института кто-то с другого курса сказал про нее: «Вот Маня». На что она ответила: «Так, стоп. Маней меня могут называть только мои однокурсники». Она до сих пор в общем чате курса. Всегда всех поздравляет с днями рождения и звонит. Мы ее тоже сегодня поздравили.
После института я и Марина работали два года массовиками-затейниками на теплоходе «Украина». Каждое мероприятие одевались в какие-нибудь безумные костюмы, придумывали смешные образы. Помню, Марина придумала себе образ сумасшедшего режиссера Марины Копчик. Как-то начальник рейса нам сказал: «Девочки, но вы можете в вечерних платьях, красивые хотя бы на прощальный вечер выйти?» А мы отвечали: «Нам скучно, не можем мы».
Марина еще и очень щедрый человек, всегда нам помогала. В то время, когда мы учились, а это был конец девяностых годов — сложный период, многие жили не в самых хороших финансовых условиях. Но Марина, в отличие от многих, не плакала по поводу этого, а много работала. Для нее не было чем-то зазорным устроиться прачкой в ТЮЗ или ночной няней в детский сад. В каникулы, когда все разъезжались по мамам и папам, она работала проводницей в поездах.
Она ни на кого не надеялась, ни у кого не сидела на шее — ни у родителей, ни у родственников, ни у мужчин. Сама зарабатывала и достойно выглядела, а еще и всем помогала. И это качество у нее до сих пор осталось.
Сама себе автор
— С Мариной мы учились вместе в институте с разницей в один год, — говорит актер Александр Смирнов, член команды «Парма» и соведущий Федункив в программе «Всё по-нашему». — Наш курс был постарше. Мы много общались еще в институте, пересекались в КВН, хотя и не выступали вместе. А вновь встретились уже в Москве, на телевидении. Шоу «Всё по-нашему», которое мы вели, было десять лет назад.
Я поздравляю Марину с юбилейным днем рождения, пусть у нее всё будет замечательно. Она добилась большого успеха, пусть у нее будет его больше. У нее редкое дарование большого масштаба — комедийное. Надеюсь, что ее талант заиграет и иными гранями. Марина не только актриса, но и сама придумывает номера. Сама себе автор.
Шоколадки в подарок
— Я поклонник творчества Марины и посещаю все концерты с ее участием, всегда с большим удовольствием участвую во всех ее челленджах в соцсетях, — говорит пермяк Константин Новиков, музыкант, участник «Дома-2».
— За участие в одном из них она прислала мне шоколадки с ее изображением. Всем советую, как и Марина, смотреть на этот мир с улыбкой, чтобы вам возвращалось миллион улыбок и хорошего настроения. Желаю ей благополучия во всём, счастья, яркой и долгой любви.