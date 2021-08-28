После института Марина играла в КВН, вместе с командой «Добрянка» стала победителем Первой лиги КВН в Казани и прошла в Высшую лигу.



В 2008 году актриса переехала в Москву и начала пробовать себя на телевидении. Была участницей юмористических скетч-шоу «Даешь молодежь!» (12+), «Всё по-нашему» (12+) и «Валера TV» (12+) на телеканале СТС. С 2010 года играет маму Коляна в сериале «Реальные пацаны». В 2013 года стала актрисой Comedy Woman.

Марина Федункив была также ведущей программ «Всё просто» (12+) на телеканале «360°», «Пригласите на свадьбу» (16+) на телеканале «Россия 1» и была членом жюри шоу «Один в один» (6+) на телеканале «Россия 1».

