Певица Пелагея снова станет судьей шоу «Голос» на Первом канале

В состав жюри шоу «Голос» вошла певица из Новосибирска Пелагея
Первый канал объявил состав жюри нового сезона шоу «Голос». В него вошла певица из Новосибирска Пелагея.
— Свершилось! В юбилейном сезоне шоу «Голос» заветные красные кресла займет «золотой» состав Наставников: Пелагея, Дима Билан, Леонид Агутин и Александр Градский, — говорится на сайте Первого канала.
В таком составе судьи были в первых трех сезонах. После Пелагея появилась в шестом сезоне.
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