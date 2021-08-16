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Певица Пелагея снова станет судьей шоу «Голос» на Первом канале

Также в состав жюри вошли Леонид Агутин, Дима Билан и Александр Градский

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Пелагея станет наставницей во взрослом «Голосе» уже четвертый раз

Пелагея станет наставницей во взрослом «Голосе» уже четвертый раз

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В состав жюри шоу «Голос» вошла певица из Новосибирска Пелагея

Первый канал объявил состав жюри нового сезона шоу «Голос». В него вошла певица из Новосибирска Пелагея.

— Свершилось! В юбилейном сезоне шоу «Голос» заветные красные кресла займет «золотой» состав Наставников: Пелагея, Дима Билан, Леонид Агутин и Александр Градский, — говорится на сайте Первого канала.

В таком составе судьи были в первых трех сезонах. После Пелагея появилась в шестом сезоне.

Ранее мы собрали редкие фото и факты о певице, в том числе, как она выглядела до славы и громкого брака с известным хоккеистом.

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«Голос»ПелагеяПервый канал
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