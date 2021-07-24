НГС подвел итоги большого розыгрыша в Instagram — рассказываем о победителях

В конкурсе в Instagram НГС разыграли 100 призов
Накануне, 23 июля, НГС подвел итоги своего конкурса в Instagram. В нем мы разыгрывали 100 призов среди наших подписчиков. Рассказываем, кто победил и как можно забрать подарки.
Напомним, что главным призом стал электросамокат Xiaomi Mi Electric Scooter Essential. Его выиграла наша подписчица Ярослава. Также участники получили технику от бренда Polaris, абонементы в тренажерный зал, модные худи и другие призы. На сам розыгрыш, который проводили с помощью генератора случайных чисел, можете посмотреть в нашем аккаунте.
Если вы участвовали в конкурсе, то ищите свое имя в таблице с победителями. Мы свяжемся с ними в понедельник утром, забрать свои призы можно будет в нашем офисе на улице Ленина, 12.
Розыгрыш проходил с 14 по 23 июля. Под постом о нем участники оставили