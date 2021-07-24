24 июля суббота
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 2/10
usd 73.77
eur 86.85
Тема дняНа месте свалки сделали красивый парк (до и после)

Все новости

Все новости

НГС подвел итоги большого розыгрыша в Instagram — рассказываем о победителях

Под постом о конкурсе оставили почти 20 000 комментариев

151
2Обсудить

Поделиться

Подводим итоги самого большого конкурса в нашем аккаунте Instagram

Подводим итоги самого большого конкурса в нашем аккаунте Instagram

Поделиться

В конкурсе в Instagram НГС разыграли 100 призов

Накануне, 23 июля, НГС подвел итоги своего конкурса в Instagram. В нем мы разыгрывали 100 призов среди наших подписчиков. Рассказываем, кто победил и как можно забрать подарки.

Напомним, что главным призом стал электросамокат Xiaomi Mi Electric Scooter Essential. Его выиграла наша подписчица Ярослава. Также участники получили технику от бренда Polaris, абонементы в тренажерный зал, модные худи и другие призы. На сам розыгрыш, который проводили с помощью генератора случайных чисел, можете посмотреть в нашем аккаунте.

Если вы участвовали в конкурсе, то ищите свое имя в таблице с победителями. Мы свяжемся с ними в понедельник утром, забрать свои призы можно будет в нашем офисе на улице Ленина, 12.

Розыгрыш проходил с 14 по 23 июля. Под постом о нем участники оставили 19 183 комментария и поставили 3098 лайков. Мы от души поздравляем всех победителей!

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Instagramконкурсподарокрозыгрышэлектросамокат
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...