В Instagram НГС продолжается масштабный розыгрыш сотни призов — осталось 5 дней

НГС разыгрывает электросамокат на своей странице в Instagram
НГС разыгрывает 100 подарков среди подписчиков своей страницы в Instagram. Главный приз — электросамокат Xiaomi Mi Electric Scooter Essential. У читателей осталось пять дней, чтобы принять участие.
Кроме электросамоката подписчики могут получить и другие подарки. Среди них:
- Один сертификат на проживание в отеле «DoubleTree by Hilton Novosibirsk» + два сертификата на посещение спа-зоны в этом же отеле (на весь день);
- Техника для дома от швейцарского бренда POLARIS;
- Несколько абонементов в фитнес-клуб «Европа»;
- Лимитированная коллекция футболок и худи бренда одежды «I'M from Siberia»;
- Несколько ящиков мороженого «Купино»;
- Билеты в кинотеатр «Синема парк», IMAX;
- Сертификаты в кондитерскую «Кузина» и многое другое.
Чтобы поучаствовать в розыгрыше, вам нужно выполнить четыре шага:
1. С 14 по 23 июля вы должны подписаться на наш аккаунт в Instagram.
2. Отметить в комментариях под этим постом трех друзей (1 комментарий = 1 новый друг). Чем больше друзей, тем больше шансов выиграть.
3. Поставить лайк конкурсному посту и 2-м другим постам.
4. Нажать на самолетик и отправить пост с конкурсом себе в сторис.
Победителя выберут 23 июля с помощью генератора случайных чисел.
Важно, чтобы во время розыгрыша ваша страница была открыта. Принять участие не смогут пустые аккаунты, страницы магазинов и профили, которые создали специально для розыгрышей. Победители заберут подарки самостоятельно.