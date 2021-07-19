В Instagram НГС продолжается масштабный розыгрыш сотни призов — осталось 5 дней

НГС разыгрывает 100 подарков среди подписчиков своей страницы в Instagram. Главный приз — электросамокат Xiaomi Mi Electric Scooter Essential. У читателей осталось пять дней, чтобы принять участие.

Кроме электросамоката подписчики могут получить и другие подарки. Среди них:

Один сертификат на проживание в отеле «DoubleTree by Hilton Novosibirsk» + два сертификата на посещение спа-зоны в этом же отеле (на весь день);



Техника для дома от швейцарского бренда POLARIS;

