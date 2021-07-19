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В Instagram НГС продолжается масштабный розыгрыш сотни призов — осталось 5 дней

Победитель получит электросамокат

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НГС запустил самый масштабный розыгрыш за время существования нашей страницы в Instagram

НГС запустил самый масштабный розыгрыш за время существования нашей страницы в Instagram

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НГС разыгрывает электросамокат на своей странице в Instagram

НГС разыгрывает 100 подарков среди подписчиков своей страницы в Instagram. Главный приз — электросамокат Xiaomi Mi Electric Scooter Essential. У читателей осталось пять дней, чтобы принять участие.

Кроме электросамоката подписчики могут получить и другие подарки. Среди них:

  • Один сертификат на проживание в отеле «DoubleTree by Hilton Novosibirsk» + два сертификата на посещение спа-зоны в этом же отеле (на весь день);
  • Техника для дома от швейцарского бренда POLARIS;
  • Несколько абонементов в фитнес-клуб «Европа»;
  • Лимитированная коллекция футболок и худи бренда одежды «I'M from Siberia»;
  • Несколько ящиков мороженого «Купино»;
  • Билеты в кинотеатр «Синема парк», IMAX;
  • Сертификаты в кондитерскую «Кузина» и многое другое.

Чтобы поучаствовать в розыгрыше, вам нужно выполнить четыре шага:

1. С 14 по 23 июля вы должны подписаться на наш аккаунт в Instagram.

2. Отметить в комментариях под этим постом трех друзей (1 комментарий = 1 новый друг). Чем больше друзей, тем больше шансов выиграть.

3. Поставить лайк конкурсному посту и 2-м другим постам.

4. Нажать на самолетик и отправить пост с конкурсом себе в сторис.

Победителя выберут 23 июля с помощью генератора случайных чисел.

Важно, чтобы во время розыгрыша ваша страница была открыта. Принять участие не смогут пустые аккаунты, страницы магазинов и профили, которые создали специально для розыгрышей. Победители заберут подарки самостоятельно.

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Instagramподаркипризырозыгрышэлектросамокат
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