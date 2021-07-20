Сатир снял пародию на клип Моргенштерна, переодевшись в другого известного рэпера

Новосибирский комик снял пародию в роли рэпера Оксимирона
Известный новосибирский комик Сатир выпустил новое видео. В это раз он сделал пародию на ремикс клипа Моргенштерна «Cristal & Moёt», однако главным героем в нём стал другой известный рэпер Оксимирон.
По сюжету переодетый Сатир находится в окружении молодых рэп-исполнителей — SODA LUV,
blago white, MAYOT и OG Buda. Они участвовали в оригинальном клипе, в пародии их играют другие актеры. В видео высмеивается то, как изменилась рэп-культура со времен последнего трека Оксимирона.
За два часа новое видео новосибирского комика набрало больше ста тысяч просмотров. Однако это не первый раз, когда Сатир появляется в своих видео в образе Оксимирона. В 2019 году он выпустил видео, в котором раскритиковал исполнителя за то, как он изменился после того, как стал знаменитым.
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