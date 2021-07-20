20 июля вторник
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 0/10
usd 74.35
eur 87.61
Тема дняУ Сибири появится куратор. Что это значит?

Все новости

Все новости

Сатир снял пародию на клип Моргенштерна, переодевшись в другого известного рэпера

Комик уже не впервые примеряет на себя образ Оксимирона

336
2Обсудить

Поделиться

Поделиться

Новосибирский комик снял пародию в роли рэпера Оксимирона

Известный новосибирский комик Сатир выпустил новое видео. В это раз он сделал пародию на ремикс клипа Моргенштерна «Cristal & Moёt», однако главным героем в нём стал другой известный рэпер Оксимирон.

По сюжету переодетый Сатир находится в окружении молодых рэп-исполнителей — SODA LUV,

blago white, MAYOT и OG Buda. Они участвовали в оригинальном клипе, в пародии их играют другие актеры. В видео высмеивается то, как изменилась рэп-культура со времен последнего трека Оксимирона.

За два часа новое видео новосибирского комика набрало больше ста тысяч просмотров. Однако это не первый раз, когда Сатир появляется в своих видео в образе Оксимирона. В 2019 году он выпустил видео, в котором раскритиковал исполнителя за то, как он изменился после того, как стал знаменитым.

На днях солист Little Big Илья Прусикин снял ироничное видео про отдых в санатории на Оби.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

МоргенштернСатирпародиярэп
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...