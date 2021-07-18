Солист Little Big снял ироничное видео про отдых в санатории на Оби

— В последнее время российские турфирмы закрываются одна за другой, а отдых за границей стал очень дорогим. Но есть изящное решение этой проблемы — санаторий «Ласточка» на лазурном берегу реки Оби. Комфортабельный автобус ЛИАЗ донесет вас до места назначения. В санатории «Ласточка» вас ждут номера с видом на улицу. Комнаты богато обиты рейкой и оснащены кроватями из надежной российской стали. Также у нас есть VIP-номера с душем и туалетом. А в президентских апартаментах есть еще и горячая вода, — рассказал Прусикин.

