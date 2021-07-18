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Солист Little Big снял ироничное видео про отдых в санатории на Оби

Илья Прусикин предложил эту локацию вместо заграницы

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Стальные кровати, вид на улицу из окна и горячая вода для богатых — что еще прорекламировал певец?

Стальные кровати, вид на улицу из окна и горячая вода для богатых — что еще прорекламировал певец?

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Солист эпатажной группы Little Big Илья Прусикин выложил в свой инстаграм ироничное видео об отдыхе в России в условиях закрытых границ. Певец предложил забыть про Турцию, Египет и Израиль и прорекламировал вымышленный санаторий на берегу реки Оби.

На видео Илья Прусикин предстает в образе создателя своей собственной турфирмы и неуверенно и сбивчиво рассказывает о прелестях отдыха в санатории «Ласточка» на берегу Оби. Сама запись смонтирована с нарочито некачественными эффектами.

— В последнее время российские турфирмы закрываются одна за другой, а отдых за границей стал очень дорогим. Но есть изящное решение этой проблемы — санаторий «Ласточка» на лазурном берегу реки Оби. Комфортабельный автобус ЛИАЗ донесет вас до места назначения. В санатории «Ласточка» вас ждут номера с видом на улицу. Комнаты богато обиты рейкой и оснащены кроватями из надежной российской стали. Также у нас есть VIP-номера с душем и туалетом. А в президентских апартаментах есть еще и горячая вода, — рассказал Прусикин.

В марте новосибирский комик Сатир снял новое шоу «Дорогие россияне», в котором приехал в Колывань и в ироничной манере показал жизнь поселка. Ролик быстро стал популярным.

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Илья Прусикиншуткасанаторий
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