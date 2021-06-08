Где Бузовой снимать свои прелести, решают депутаты, требуя удалить скандальное фото на фоне храма

Может Бузова устроить скандалы по всей стране. В Москве в эти выходные ждут ее появления на сцене МХАТа
За гонорар почти в 500 тысяч рублей Бузова примет участие в спектакле «Чудесный грузин», где речь идет о молодых годах Иосифа Сталина. Ну что ж, посмотрим.
А пока в Москве только ждут, волгоградцы всё никак не могут прийти в себя от ее выступления.
Ставшее скандальным выступление Ольги Бузовой на фестивале ParkSeason Fest в Волгограде вызвало в городе немалый переполох. Коммунисты России потребовали запретить ее выступления, а одна из самых популярных блогеров страны Лена Миро предположила, что певица перепутала выступление в парке культуры с выступлением в гей-клубе.
Даже спустя неделю после фестиваля продолжает будоражить некоторых волгоградцев и выложенная в соцсеть фотография, сделанная певицей на балконе гостиницы «Волгоград» с видом на площадь Павших Борцов. Так, депутат гордумы Дмитрий Федюшкин заявил, что долго ждал, пока певица сама удалит эту фотографию, а теперь вынужден настойчиво требовать этого от светской львицы.
— Считаю, что поступок популярной певицы Ольги Бузовой в определенном смысле аморален, — рассказал корреспонденту V1.RU Дмитрий Федюшкин. — У нее много поклонников, в основном это совершенно юные девушки и юноши, и такое поведение артистки они могут считать примером для подражания. Но в этом нет ничего хорошего, ведь снимок полуголой Ольги, сделанный на фоне православного храма, построенного на пожертвования совершенно разных людей, оскверняет, на мой взгляд, чувства верующих. Бузова — очень привлекательная молодая женщина, и свои «прелести» она могла сфотографировать, к примеру, на фоне реки Волги или других замечательных уголков природы. Мы выждали некоторое время после концерта, когда была опубликована эта чудовищная фотография, в надежде, что Бузова сама удалит снимок после резонанса, вызванного полуголым видом. Но этого не произошло...
Дмитрий Федюшкин заявил, что Ольга Бузова должна удалить снимок, который он назвал аморальным и оскорбительным для волгоградцев.
— Скандальное фото всё еще «красуется» на странице Ольги Бузовой, — говорит депутат, — тем самым выражает неуважение к жителям нашего города. Конечно, в случае, если она его не удалит, мы не будем обращаться в правоохранительные органы. Но вряд ли станем когда-либо еще приглашать ее на концерты в Волгоград.
Что по этому поводу думает сама Ольга Бузова, озвучил ее пиар-менеджер Антон Богославский, заявив, что лично к Ольге Бузовой по поводу скандальной фотографии певицы и телеведущей, сделанной на фоне храма в Волгограде в полуобнаженном виде, никакие депутаты не обращались.
— Что об этом думает сама Ольга Бузова? Считаю, что этот вопрос неуместен, — сказал Богославский.
Действительно, неуместно как-то спрашивать Бузову, о чём она думает. Да и думает ли вообще?