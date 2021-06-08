Где Бузовой снимать свои прелести, решают депутаты, требуя удалить скандальное фото на фоне храма

Может Бузова устроить скандалы по всей стране. В Москве в эти выходные ждут ее появления на сцене МХАТа им. Горького . Театральные критики пишут, что Станиславский и Немирович-Данченко просто переворачиваются в гробах, а Бузовой хоть бы что! Она с ними не знакома и гордо заявляет в Instagram: «Я стала актрисой в самом популярном театре в нашей стране. Я играю и пою в новой постановке во МХАТе имени Горького. Я так счастлива! Теперь я каждый свой день провожу на культовой сцене с легендами и репетирую главную премьеру этого сезона во МХАТе».