8 июня вторник
СЕЙЧАС +26°С
Пробки 3/10
usd 72.93
eur 88.65
Тема дня30-летняя лаборантка погибла при взрыве

Все новости

Все новости

Где Бузовой снимать свои прелести, решают депутаты, требуя удалить скандальное фото на фоне храма

Известная теледива умеет эпатировать публику так, чтобы только о ней и говорили

1 177
15Обсудить

Поделиться

Волгоградский депутат Дмитрий Федюшкин ждал неделю, что Ольга Бузова одумается и удалит фото на фоне площади Павших Борцов

Волгоградский депутат Дмитрий Федюшкин ждал неделю, что Ольга Бузова одумается и удалит фото на фоне площади Павших Борцов

Поделиться

Может Бузова устроить скандалы по всей стране. В Москве в эти выходные ждут ее появления на сцене МХАТа им. Горького. Театральные критики пишут, что Станиславский и Немирович-Данченко просто переворачиваются в гробах, а Бузовой хоть бы что! Она с ними не знакома и гордо заявляет в Instagram: «Я стала актрисой в самом популярном театре в нашей стране. Я играю и пою в новой постановке во МХАТе имени Горького. Я так счастлива! Теперь я каждый свой день провожу на культовой сцене с легендами и репетирую главную премьеру этого сезона во МХАТе».

За гонорар почти в 500 тысяч рублей Бузова примет участие в спектакле «Чудесный грузин», где речь идет о молодых годах Иосифа Сталина. Ну что ж, посмотрим.

А пока в Москве только ждут, волгоградцы всё никак не могут прийти в себя от ее выступления.

Ставшее скандальным выступление Ольги Бузовой на фестивале ParkSeason Fest в Волгограде вызвало в городе немалый переполох. Коммунисты России потребовали запретить ее выступления, а одна из самых популярных блогеров страны Лена Миро предположила, что певица перепутала выступление в парке культуры с выступлением в гей-клубе.

Одни видят на фото прекрасную женщину, <nobr class="_">другие —</nobr> красный кирпич храма

Одни видят на фото прекрасную женщину, другие — красный кирпич храма

Поделиться

Даже спустя неделю после фестиваля продолжает будоражить некоторых волгоградцев и выложенная в соцсеть фотография, сделанная певицей на балконе гостиницы «Волгоград» с видом на площадь Павших Борцов. Так, депутат гордумы Дмитрий Федюшкин заявил, что долго ждал, пока певица сама удалит эту фотографию, а теперь вынужден настойчиво требовать этого от светской львицы.

— Считаю, что поступок популярной певицы Ольги Бузовой в определенном смысле аморален, — рассказал корреспонденту V1.RU Дмитрий Федюшкин. — У нее много поклонников, в основном это совершенно юные девушки и юноши, и такое поведение артистки они могут считать примером для подражания. Но в этом нет ничего хорошего, ведь снимок полуголой Ольги, сделанный на фоне православного храма, построенного на пожертвования совершенно разных людей, оскверняет, на мой взгляд, чувства верующих. Бузова — очень привлекательная молодая женщина, и свои «прелести» она могла сфотографировать, к примеру, на фоне реки Волги или других замечательных уголков природы. Мы выждали некоторое время после концерта, когда была опубликована эта чудовищная фотография, в надежде, что Бузова сама удалит снимок после резонанса, вызванного полуголым видом. Но этого не произошло...

Дмитрий Федюшкин заявил, что Ольга Бузова должна удалить снимок, который он назвал аморальным и оскорбительным для волгоградцев.

— Скандальное фото всё еще «красуется» на странице Ольги Бузовой, — говорит депутат, — тем самым выражает неуважение к жителям нашего города. Конечно, в случае, если она его не удалит, мы не будем обращаться в правоохранительные органы. Но вряд ли станем когда-либо еще приглашать ее на концерты в Волгоград.

Что по этому поводу думает сама Ольга Бузова, озвучил ее пиар-менеджер Антон Богославский, заявив, что лично к Ольге Бузовой по поводу скандальной фотографии певицы и телеведущей, сделанной на фоне храма в Волгограде в полуобнаженном виде, никакие депутаты не обращались.

— Что об этом думает сама Ольга Бузова? Считаю, что этот вопрос неуместен, — сказал Богославский.

Действительно, неуместно как-то спрашивать Бузову, о чём она думает. Да и думает ли вообще?

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

ВолгоградОльга Бузовапевицаснимокправославный храмскандальное фото
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (15)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...