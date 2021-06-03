Суд оштрафовал рэпера Моргенштерна за пропаганду наркотиков

Зюзинский суд Москвы оштрафовал рэпера Моргенштерна на
— Суд признал Валеева (настоящая фамилия Моргенштерна. —
Решение в силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Защитники рэпера уже заявили, что будут его обжаловать.
— Сегодня нам отказали во всех ходатайствах, а их было около 15: суд отказался допросить свидетелей, явку которых мы обеспечили, отказался приобщить адвокатские опросы других свидетелей, отказал в назначении фоноскопической экспертизы и во многом другом, — передает РБК слова адвоката Сергея Жорина. — Фактически нам не дали никакой возможности доказать невиновность Алишера и сделать процесс открытым, допустив СМИ. Будем обжаловать.
В конце марта экс-депутат Госдумы и член Общественной палаты Дмитрий Носов попросил проверить текст песни «Розовое вино 2», которая, по его мнению, пропагандирует наркотики и порнографию среди несовершеннолетних. Проверить композиции Моргенштерна на пропаганду наркотиков среди детей после Носова также попросила Лига безопасного интернета. Позднее против рэпера завели административное дело по
В середине мая адвокат рэпера Сергей Жорин сообщил, что в рамках дела провели четыре экспертизы: первая и третья — установили наличие пропаганды наркотиков в клипах музыканта, а вторая и четвертая, «которая проводилась самым авторитетным экспертом», — установили ее отсутствие.