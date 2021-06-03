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Суд оштрафовал рэпера Моргенштерна за пропаганду наркотиков

Поводом стала песня «Розовое вино 2»

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Рэпер даже суд сумел превратить в шоу

Рэпер даже суд сумел превратить в шоу

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Зюзинский суд Москвы оштрафовал рэпера Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях. Об этом сообщает пресс-служба суда.

— Суд признал Валеева (настоящая фамилия Моргенштерна. — Прим. ред.) виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Решением суда ему назначен административный штраф в размере 100 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Решение в силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Защитники рэпера уже заявили, что будут его обжаловать.

— Сегодня нам отказали во всех ходатайствах, а их было около 15: суд отказался допросить свидетелей, явку которых мы обеспечили, отказался приобщить адвокатские опросы других свидетелей, отказал в назначении фоноскопической экспертизы и во многом другом, — передает РБК слова адвоката Сергея Жорина. — Фактически нам не дали никакой возможности доказать невиновность Алишера и сделать процесс открытым, допустив СМИ. Будем обжаловать.

В конце марта экс-депутат Госдумы и член Общественной палаты Дмитрий Носов попросил проверить текст песни «Розовое вино 2», которая, по его мнению, пропагандирует наркотики и порнографию среди несовершеннолетних. Проверить композиции Моргенштерна на пропаганду наркотиков среди детей после Носова также попросила Лига безопасного интернета. Позднее против рэпера завели административное дело по ч. 1 ст. 6.13 КоАП.

В середине мая адвокат рэпера Сергей Жорин сообщил, что в рамках дела провели четыре экспертизы: первая и третья — установили наличие пропаганды наркотиков в клипах музыканта, а вторая и четвертая, «которая проводилась самым авторитетным экспертом», — установили ее отсутствие.

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МоргенштерннаркотикиприговорштрафсудСергей Жорин
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