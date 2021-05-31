Кормление мангустов, маленький поезд и «Шоу молний»: куда сходить с ребенком 1 июня и сколько на это нужно денег

Куда пойти с ребенком в День защиты детей,
Куча детей, шарики, мыльные пузыри, аниматоры и громкая музыка на улице — примерно так выглядит День защиты детей,
В этом году 1 июня — Международный день защиты детей — выпало на вторник. Несмотря на начало рабочей недели и будний день, праздник никто не отменял. В этот день в городе будет шумно и весело, развлекательные программы уже готовы.
Зоопарк
Итак, пожалуй, одна из главных праздничных площадок — Новосибирский зоопарк
В зоопарке покажут шоу мыльных пузырей, детей будут развлекать ростовые куклы и аниматоры. В программе: конкурсы, интерактивные игры, мастер-классы. На территории зоопарка оформят фотозоны для праздничных снимков.
В 12:00 пройдет мероприятие, на которое можно попасть только в зоопарке, — кормление мангустов в стиле «Рикки-Тикки-Тави» («Рикки-Тикки-Тави» — рассказ английского писателя Редьярда Киплинга,
Как объяснили в зоопарке, мероприятие посвящено в том числе
В завершение праздника, с 18:00 до 21:00, на главной площади зоопарка, перед входом, пройдет концерт кавер-группы.
Детская железная дорога
Кстати, 1 июня — это еще и первый день лета. Традиционно
Торжественное открытие состоится в 11:00. Первый состав отправится от станции «Спортивная» (не путать с метро — до этого нам еще далеко) до станции «Заельцовский парк». Цена билета зависит от того, сколько станций вы хотите проехать, в одну или обе стороны. Максимальная цена билета по всему маршруту в двух направлениях (Заельцовский парк — Зоопарк) —
Новосибирский планетарий
Праздничная программа для любителей космоса пройдет с 12:00 до 16:00. Дети будут рисовать на асфальте в рамках конкурса космического рисунка «Полет в космос». Победителям обещают сладкие призы. Кроме конкурса запланированы творческие мастерские по созданию песочной анимации и рисунков на воде, викторина на знание пожарной безопасности, мастер-класс по программированию и запуску марсороботов. Участие в мастер-классах и мастерских бесплатное.
Билет нужно покупать желающим посмотреть полнокупольный мультфильм (
Билет на интерактивную программу «Шоу молний» (в планетарии это анонсируют как эксперименты с катушками Тесла, плазменными шарами и электричеством) стоит
Кстати, в областном правительстве напомнили, что у нас по-прежнему действует режим повышенной готовности, и поэтому массовых праздничных мероприятий, которые «традиционно собирали большое количество участников», не будет. Тем не менее
Советские мультики
85-летнему юбилею «Союзмультфильма» посвятят праздничную программу в кинотеатре
Возле дома
Мероприятия, посвященные Дню защиты детей, анонсировали библиотеки в каждом районе города. Например, в библиотеке
Все в парк
Вообще самый беспроигрышный вариант для тех, кто особо не озадачивается планами мероприятий, — просто пойти в любой городской парк. К тому же это неплохой способ хоть как-то укрыться от жары (по данным Новосибирского гидрометцентра,
В детском автогородке в Заельцовском районе, на Дуси
В Нарымском сквере анонсировали праздничную программу «В лето на всех парусах».
В этом году будут и онлайн-мероприятия. По информации облправительства, квесты и познавательные программы пройдут в аккаунтах нескольких парков: Центрального, Берёзовой рощи, в Сосновом бору, в Бугринской роще.
Районные площадки
Чтобы почувствовать атмосферу праздника, совершенно необязательно выбираться в центр. Например, для жителей Пашино будет несколько праздничных локаций. На открытой площадке и летней сцене МБУДО ЦВР «Пашинский» проведут творческие мастерские, спортивные мероприятия. В МБУК ДК «Точмашевец»
Рисунки на асфальте
Летнее настроение и ощущение настоящего детского праздника создают рисунки на асфальте. К тому же для самих детей это одно из самых красивых и увлекательных творческих мероприятий.
Кроме планетария рисовать на асфальте зовут на площадку возле Дома культуры имени Пичугина на Богдана
Что еще почитать в День защиты детей
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