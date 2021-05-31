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Кормление мангустов, маленький поезд и «Шоу молний»: куда сходить с ребенком 1 июня и сколько на это нужно денег

Организаторы анонсировали около тысячи мероприятий

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1 июня начнет работать детская железная дорога

1 июня начнет работать детская железная дорога

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Куда пойти с ребенком в День защиты детей, 1 июня 2021 года

Куча детей, шарики, мыльные пузыри, аниматоры и громкая музыка на улице — примерно так выглядит День защиты детей, 1 июня. Парки, музеи, кинотеатры придумывают развлекательные программы и дарят подарки детям. В регионе действует режим повышенной готовности, поэтому часть мероприятий в этом году пройдет в онлайн-режиме. Тем не менее в Новосибирске немало площадок, где пройдет настоящий детский праздник. Где погулять с ребенком и какую примерно сумму приготовить на развлечения — в обзоре НГС.

В этом году 1 июня — Международный день защиты детей — выпало на вторник. Несмотря на начало рабочей недели и будний день, праздник никто не отменял. В этот день в городе будет шумно и весело, развлекательные программы уже готовы.

Зоопарк

Итак, пожалуй, одна из главных праздничных площадок — Новосибирский зоопарк им. Ростислава Шило. С 11:00 до 14:00 здесь будет бесплатный вход для детей до 16 лет (в остальное время взрослый билет стоит 400 рублей, детский от 7 лет — 150 рублей, до 7 лет — бесплатно).

В зоопарке покажут шоу мыльных пузырей, детей будут развлекать ростовые куклы и аниматоры. В программе: конкурсы, интерактивные игры, мастер-классы. На территории зоопарка оформят фотозоны для праздничных снимков.

В 12:00 пройдет мероприятие, на которое можно попасть только в зоопарке, — кормление мангустов в стиле «Рикки-Тикки-Тави» («Рикки-Тикки-Тави» — рассказ английского писателя Редьярда Киплинга, в 1965 году «Союзмультфильм» выпустил по рассказу мультик).

Как объяснили в зоопарке, мероприятие посвящено в том числе 85-летнему юбилею «Союзмультфильма». Для мангустов поставят сделанные вручную домики, кормить животных будут сотрудники зоопарка.

В завершение праздника, с 18:00 до 21:00, на главной площади зоопарка, перед входом, пройдет концерт кавер-группы.

Детская железная дорога

Кстати, 1 июня — это еще и первый день лета. Традиционно 1 июня начинает работу детская железная дорога на территории Заельцовского парка (кстати, на маршруте есть станция «Зоопарк»). Это уже 16-й сезон работы детской железной дороги.

Торжественное открытие состоится в 11:00. Первый состав отправится от станции «Спортивная» (не путать с метро — до этого нам еще далеко) до станции «Заельцовский парк». Цена билета зависит от того, сколько станций вы хотите проехать, в одну или обе стороны. Максимальная цена билета по всему маршруту в двух направлениях (Заельцовский парк — Зоопарк) — 240 рублей взрослый, 120 рублей детский. Детям до 3 лет проезд бесплатный, детский билет нужно покупать детям от 3 до 10 лет.

Новосибирский планетарий

Праздничная программа для любителей космоса пройдет с 12:00 до 16:00. Дети будут рисовать на асфальте в рамках конкурса космического рисунка «Полет в космос». Победителям обещают сладкие призы. Кроме конкурса запланированы творческие мастерские по созданию песочной анимации и рисунков на воде, викторина на знание пожарной безопасности, мастер-класс по программированию и запуску марсороботов. Участие в мастер-классах и мастерских бесплатное.

Билет нужно покупать желающим посмотреть полнокупольный мультфильм (4 сеанса, с 12:00 до 15:00). Взрослый — 280 рублей, детский (до 17 лет) — 196 рублей.

Билет на интерактивную программу «Шоу молний» (в планетарии это анонсируют как эксперименты с катушками Тесла, плазменными шарами и электричеством) стоит 300 рублей.

Кстати, в областном правительстве напомнили, что у нас по-прежнему действует режим повышенной готовности, и поэтому массовых праздничных мероприятий, которые «традиционно собирали большое количество участников», не будет. Тем не менее на 1 июня в Новосибирске анонсировали 1000 тематических мероприятий в разных районах города.

Советские мультики

85-летнему юбилею «Союзмультфильма» посвятят праздничную программу в кинотеатре им. Маяковского. Праздник начнется в 11:00. Организаторы обещают интерактивные игры, фотозоны, конкурсы и флешмобы. Но самое главное — возможность посмотреть советские мультфильмы на большом экране: они начнутся сразу после развлекательной части. Вход свободный.

Возле дома

Мероприятия, посвященные Дню защиты детей, анонсировали библиотеки в каждом районе города. Например, в библиотеке им. М. А. Светлова в Первомайском районе пройдет час веселых затей «Игры наших бабушек», а библиотека им. Горького в Калининском районе приглашает на обзор виртуальной книжной выставки «Парад любимых литературных героев». Вход во все библиотеки свободный.

Все в парк

Вообще самый беспроигрышный вариант для тех, кто особо не озадачивается планами мероприятий, — просто пойти в любой городской парк. К тому же это неплохой способ хоть как-то укрыться от жары (по данным Новосибирского гидрометцентра, 1 июня будет ясно, температура + 26… +28 градусов).

В детском автогородке в Заельцовском районе, на Дуси Ковальчук, 65а, всегда можно покататься на велосипедах или взять напрокат веломобиль. Здесь настоящие светофоры, эстакады и даже дорожная разметка. 1 июня в автогородке пройдет конкурс «Безопасная дорога детям», правда, только для организованных групп школьников. Мероприятие будет идти с 11:00 до 13:00, поэтому лучше подойти чуть позже, когда людей станет меньше. Вход в автогородок свободный.

В Нарымском сквере анонсировали праздничную программу «В лето на всех парусах».

В этом году будут и онлайн-мероприятия. По информации облправительства, квесты и познавательные программы пройдут в аккаунтах нескольких парков: Центрального, Берёзовой рощи, в Сосновом бору, в Бугринской роще.

Районные площадки

Чтобы почувствовать атмосферу праздника, совершенно необязательно выбираться в центр. Например, для жителей Пашино будет несколько праздничных локаций. На открытой площадке и летней сцене МБУДО ЦВР «Пашинский» проведут творческие мастерские, спортивные мероприятия. В МБУК ДК «Точмашевец» на Промышленной, 1 пройдет развлекательно-интеллектуальная игра QUIZ-KIDS для школьников Дзержинского района.

Рисунки на асфальте

Летнее настроение и ощущение настоящего детского праздника создают рисунки на асфальте. К тому же для самих детей это одно из самых красивых и увлекательных творческих мероприятий.

Кроме планетария рисовать на асфальте зовут на площадку возле Дома культуры имени Пичугина на Богдана Хмельницкого, 70/1, по адресу Мира, 45а. Конкурс рисунков на асфальте «Яркий мир» пройдет перед социально-реабилитационным центром «Снегири» на Курчатова, 3/1. Кстати, там же будет много мастер-классов и спортивных мероприятий. «Яркие краски лета» — так называется конкурс рисунков на асфальте возле ГБУ НСО «Центр "Рассвет"» на Рассветной, 10/2. Картины мелом нарисуют на асфальте перед центром социальной помощи семье и детям «Семья» на Тимирязева, 71/1.

Что еще почитать в День защиты детей

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Особенная девочка: история 15-летней флейтистки с неизлечимой болезнью.

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День защиты детейдетские мероприятия
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