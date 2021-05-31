Кормление мангустов, маленький поезд и «Шоу молний»: куда сходить с ребенком 1 июня и сколько на это нужно денег

Зоопарк



Итак, пожалуй, одна из главных праздничных площадок — Новосибирский зоопарк им. Ростислава Шило. С 11:00 до 14:00 здесь будет бесплатный вход для детей до 16 лет (в остальное время взрослый билет стоит 400 рублей , детский от 7 лет — 150 рублей , до 7 лет — бесплатно).



В зоопарке покажут шоу мыльных пузырей, детей будут развлекать ростовые куклы и аниматоры. В программе: конкурсы, интерактивные игры, мастер-классы. На территории зоопарка оформят фотозоны для праздничных снимков.



В 12:00 пройдет мероприятие, на которое можно попасть только в зоопарке, — кормление мангустов в стиле «Рикки-Тикки-Тави» («Рикки-Тикки-Тави» — рассказ английского писателя Редьярда Киплинга, в 1965 году «Союзмультфильм» выпустил по рассказу мультик).



Как объяснили в зоопарке, мероприятие посвящено в том числе 85-летнему юбилею «Союзмультфильма». Для мангустов поставят сделанные вручную домики, кормить животных будут сотрудники зоопарка.



В завершение праздника, с 18:00 до 21:00, на главной площади зоопарка, перед входом, пройдет концерт кавер-группы.

