Стал известен результат теста на наркотики солиста итальянской группы, победившей на «Евровидении-2021»

Солист группы Maneskin Давид Дамиано добровольно прошел тест на наркотики. Такое решение певец принял после скандала, разгоревшегося во время « Евровидения-2021» . Зрители заметили, что музыкант подозрительно склонился над столом во время подведения итогов конкурса: многим показалось, что в этот момент он употребил запрещенные вещества.

Сразу же после оглашения итогов конкурса состоялась пресс-конференция, во время которой один из журналистов задал победителю вопрос об инциденте. Однако музыкант поспешил опровергнуть слухи: по его версии, один из участников группы разбил стакан, и он пытался сдуть со стола осколки стекла.