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Стал известен результат теста на наркотики солиста итальянской группы, победившей на «Евровидении-2021»

Зрители заподозрили певца Дамиано Давида в употреблении запрещенных веществ

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Солист итальянской группы Maneskin Дамиано Давид прошел тест на наркотики

Солист итальянской группы Maneskin Дамиано Давид прошел тест на наркотики

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Солист группы Maneskin Давид Дамиано добровольно прошел тест на наркотики. Такое решение певец принял после скандала, разгоревшегося во время «Евровидения-2021». Зрители заметили, что музыкант подозрительно склонился над столом во время подведения итогов конкурса: многим показалось, что в этот момент он употребил запрещенные вещества.

Сразу же после оглашения итогов конкурса состоялась пресс-конференция, во время которой один из журналистов задал победителю вопрос об инциденте. Однако музыкант поспешил опровергнуть слухи: по его версии, один из участников группы разбил стакан, и он пытался сдуть со стола осколки стекла.

В Европейском вещательном союзе подтвердили, что «разбитое стекло было найдено после проверки на месте». Тем не менее солист решил пройти тест на наркотики, чтобы развеять любые сомнения. Результаты этого теста были обнародованы в понедельник, 24 мая.

— В связи с подозрениями в употреблении наркотиков в зеленой комнате (месте, где исполнители ожидают объявления результатов) во время финала конкурса «Евровидение» 22 мая Европейский вещательный союз по просьбе итальянской делегации провел тщательную проверку фактов, включая проверку всех имеющихся видеоматериалов. Ранее сегодня солист группы Maneskin также добровольно прошел тест на наркотики, который дал отрицательный результат. Никакого употребления наркотиков в зеленой комнате не было, мы считаем этот вопрос закрытым, — заявили в Европейском вещательном союзе.

— Мы встревожены тем, что спекуляции, приведшие к появлению фальшивых новостей, омрачили дух и результат мероприятия, а также несправедливо повлияли на группу. Хотим еще раз поздравить Maneskin и пожелать им огромных успехов, — добавили в Европейском вещательном союзе.

Телевизионный конкурс «Евровидение» прошел в Роттердаме. Победителем стала группа Maneskin с песней Zitti e Buoni, статуэтка хрустального микрофона уехала в Италию. А участница от России Манижа заняла девятое место. Как проходило «Евровидение», смотрите в нашем онлайне.

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музыкаскандалмузыкальный конкурс«Евровидение»Maneskin
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