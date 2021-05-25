Стал известен результат теста на наркотики солиста итальянской группы, победившей на «Евровидении-2021»

Солист группы Maneskin Давид Дамиано добровольно прошел тест на наркотики. Такое решение певец принял после скандала, разгоревшегося во время «
Сразу же после оглашения итогов конкурса состоялась пресс-конференция, во время которой один из журналистов задал победителю вопрос об инциденте. Однако музыкант поспешил опровергнуть слухи: по его версии, один из участников группы разбил стакан, и он пытался сдуть со стола осколки стекла.
В Европейском вещательном союзе подтвердили, что «разбитое стекло было найдено после проверки на месте». Тем не менее солист решил пройти тест на наркотики, чтобы развеять любые сомнения. Результаты этого теста были обнародованы в понедельник,
— В связи с подозрениями в употреблении наркотиков в зеленой комнате (месте, где исполнители ожидают объявления результатов) во время финала конкурса «Евровидение»
— Мы встревожены тем, что спекуляции, приведшие к появлению фальшивых новостей, омрачили дух и результат мероприятия, а также несправедливо повлияли на группу. Хотим еще раз поздравить Maneskin и пожелать им огромных успехов, — добавили в Европейском вещательном союзе.
Телевизионный конкурс «Евровидение» прошел в Роттердаме. Победителем стала группа Maneskin с песней Zitti e Buoni, статуэтка хрустального микрофона уехала в Италию. А участница от России Манижа заняла девятое место. Как проходило «Евровидение», смотрите в нашем онлайне.