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Победитель «Евровидения» пообещал пройти тест на наркотики. Посмотрите, как он выступал

Во время трансляции зрители заметили, что Давид Дамиано подозрительно склонился над столом

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Ну какой музыкальный конкурс без скандалов?

Ну какой музыкальный конкурс без скандалов?

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Солист группы Maneskin Давид Дамиано заявил, что пройдет добровольный тест на наркотики. Решение музыкант принял после того, как зрители обратили внимание на то, что он подозрительно склонился над столом во время конкурса. А поскольку ни один музыкант, похоже, не может просто так наклоняться, многие рассмотрели в этом употребление наркотиков.

По версии музыканта, в тот момент у их столика разбилось стекло, и он наклонился, чтобы его очистить. А в Европейском вещательном союзе подтвердили, что «разбитое стекло было найдено после проверки на месте». Тем не менее группа решила пройти тест на наркотики, чтобы развеять любые сомнения.

А пока парни ждут результатов, посмотрите выступление победителей.

Телевизионный конкурс «Евровидение» прошел в Роттердаме в прошлые выходные. Статуэтка хрустального микрофона уезжает в Италию, участница от России Манижа заняла девятое место. Как проходило «Евровидение», смотрите в нашем онлайне.

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конкурснаркотики«Евровидение»Maneskin
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