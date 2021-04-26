В Лос-Анджелесе началась церемония вручения «Оскара»: онлайн-трансляция

Церемония началась!
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Уже скоро мы узнаем лауреатов новой премии, а пока вспомним победителей прошлых лет. Вы сможете угадать оскароносные фильмы по стоп-кадру? Давайте проверим в этом тесте.
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Поскольку прошлый год для киноиндустрии оказался тяжелым, на этот раз в числе номинантов оказалось много картин от стриминговых платформ: Netflix, Amazon и Disney собрали 62 номинации.
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Награждение должно начаться в 3:00 по московскому времени. А в ожидании церемонии посмотрите ее коротенький тизер...
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