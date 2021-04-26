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В Лос-Анджелесе началась церемония вручения «Оскара»: онлайн-трансляция

Рассказываем о церемонии, показываем главные мемы и победителей

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Ночью с 25 на 26 апреля проходит 93-е вручение премии Американской киноакадемии. В этом году «Оскар» не будет похож на предыдущие из-за формата шоу (оно проходит офлайн, но не только в Лос-Анджелесе) и коронавирусных мер.

О церемонии, главных мемах и, конечно, победителях «Оскара-2021» мы рассказываем в этой онлайн-трансляции. Присоединяйтесь!

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Церемония началась!

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Уже скоро мы узнаем лауреатов новой премии, а пока вспомним победителей прошлых лет. Вы сможете угадать оскароносные фильмы по стоп-кадру? Давайте проверим в этом тесте.

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Все, что нужно знать о церемонии вручения "Оскара", мы собрали тут.

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Поскольку прошлый год для киноиндустрии оказался тяжелым, на этот раз в числе номинантов оказалось много картин от стриминговых платформ: Netflix, Amazon и Disney собрали 62 номинации.

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Награждение должно начаться в 3:00 по московскому времени. А в ожидании церемонии посмотрите ее коротенький тизер...

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«Оскар»премия Оскар
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