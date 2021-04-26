В Лос-Анджелесе началась церемония вручения «Оскара»: онлайн-трансляция

Ночью с 25 на 26 апреля проходит 93-е вручение премии Американской киноакадемии. В этом году «Оскар» не будет похож на предыдущие из-за формата шоу (оно проходит офлайн, но не только в Лос-Анджелесе) и коронавирусных мер.



О церемонии, главных мемах и, конечно, победителях «Оскара-2021» мы рассказываем в этой онлайн-трансляции. Присоединяйтесь!

