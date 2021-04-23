«Тяжело седому пацану»: Александр Карелин снялся в клипе про нелегкую мужскую судьбу

В клипе шансонье снялся известный боец из Новосибирска Александр Карелин
В клипе Владислава Медяника, исполняющего песни в жанре шансон, снялся известный политик и спортсмен из Новосибирска, член Совета Федерации Александр Карелин. Видео на композицию «Тяжело седому пацану» вышло на ютуб-канале GUTSERIEV MEDIA.
По сюжету в спортивном зале в кругу сидят несколько известных мужчин, каждый из которых говорит, что он седой пацан. В какой-то момент Александр Карелин подходит к ним и молча садится на один из стульев. За весь клип он не говорит ни одного слова. В конце все собравшиеся становятся детьми, которые начинают беситься в зале.
— Это что за клуб седых пацанов? Пацаны, не наигрались еще? — прерывает их вошедшая в зал актриса Анна Чурина.
Вместе с Александром Карелиным в клипе снялись Александр Иншаков, Борис Щербаков, Максим Дрозд, Малхаз Абуладзе Даниил Спиваковский, Сергей Губанов, а также музыкант Владимир Пресняков-старший.
Ранее известный новосибирский музыкант Слава Марлоу выпустил клип про отношения с девушкой, которая воспламеняется.