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«Тяжело седому пацану»: Александр Карелин снялся в клипе про нелегкую мужскую судьбу

Зf все видео он не сказал ни одного слова

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Компанию новосибирцу составили именитые актеры и музыкаты

Компанию новосибирцу составили именитые актеры и музыкаты

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В клипе шансонье снялся известный боец из Новосибирска Александр Карелин

В клипе Владислава Медяника, исполняющего песни в жанре шансон, снялся известный политик и спортсмен из Новосибирска, член Совета Федерации Александр Карелин. Видео на композицию «Тяжело седому пацану» вышло на ютуб-канале GUTSERIEV MEDIA.

По сюжету в спортивном зале в кругу сидят несколько известных мужчин, каждый из которых говорит, что он седой пацан. В какой-то момент Александр Карелин подходит к ним и молча садится на один из стульев. За весь клип он не говорит ни одного слова. В конце все собравшиеся становятся детьми, которые начинают беситься в зале.

— Это что за клуб седых пацанов? Пацаны, не наигрались еще? — прерывает их вошедшая в зал актриса Анна Чурина.

Вместе с Александром Карелиным в клипе снялись Александр Иншаков, Борис Щербаков, Максим Дрозд, Малхаз Абуладзе Даниил Спиваковский, Сергей Губанов, а также музыкант Владимир Пресняков-старший.

Ранее известный новосибирский музыкант Слава Марлоу выпустил клип про отношения с девушкой, которая воспламеняется.

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Александр Карелиншансонмузыкальный клип
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