«Тяжело седому пацану»: Александр Карелин снялся в клипе про нелегкую мужскую судьбу

В клипе Владислава Медяника, исполняющего песни в жанре шансон, снялся известный политик и спортсмен из Новосибирска, член Совета Федерации Александр Карелин. Видео на композицию «Тяжело седому пацану» вышло на ютуб-канале GUTSERIEV MEDIA.

По сюжету в спортивном зале в кругу сидят несколько известных мужчин, каждый из которых говорит, что он седой пацан. В какой-то момент Александр Карелин подходит к ним и молча садится на один из стульев. За весь клип он не говорит ни одного слова. В конце все собравшиеся становятся детьми, которые начинают беситься в зале.