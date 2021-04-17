Мать бросила, а отец — нищеброд: школьница из скандального ТВ-проекта рассказала об отношениях с родителями

При этом, по словам эксперта, в случае с ТВ-шоу , героями которых являются подростки, можно быть уверенной в искреннем отношении самих участников. Однако с публичностью и даже хейтом в соцсетях справляться они уже готовы.

— Конечно, надо делать скидку, что это все-таки шоу, но мы видим тут настоящие эмоции. Подростки — это люди, которые если испытывают какие-то эмоции, их даже через экран будет видно, это не как в проектах взрослых, — говорит Светлана Котова. — Я думаю, это далеко не самый плохой вариант публичности подростка, хуже — если он будет в соцсетях из себя что-то изображать.

Что касается причин, по которым подростки вообще решились на участие в таком проекте, — они могут быть разными, но сам факт того, что они приняли решение как-то поменять свою жизнь, даже если ради популярности, — это хорошо.

— Подросток, который что-то пытается делать, — это уже хорошо, а то, что она получила дополнительных подписчиков, и что? Камни в нее за это кидать? Если подросток извлек пользу, а многие, мне кажется, извлекли — это уже что-то и уже лучше, чем киснуть дома со своими проблемами или уходить в зависимости. Они сделали смелый шаг, — уверена психолог.



Другой вопрос — отношение родителей к участию своих детей в проекте, но тут причины у каждого могут быть разными.

— Я допускаю, что кто-то обрадовался тому, что ребенок попал в проект, набрал популярности. У каждого родителя тоже была своя картина мира, зачем они туда отправляют ребенка, — говорит подростковый психолог. — Если эти проекты не несут неправильных установок, а ориентированы на жизнь и на развитие, они нужны и это хорошо, потому что мы мало говорим об этом — о проблемах подростков и взаимоотношениях поколений.