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Мать бросила, а отец — нищеброд: школьница из скандального ТВ-проекта рассказала об отношениях с родителями

14-летняя Катя Кирия в первом же выпуске шоу оскорбила отца на всю страну

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Кате 14 лет. Ее мать с сестрой живут в Сочи, отец с новой <nobr class="_">семьей —</nobr> в Екатеринбурге, <nobr class="_">а она —</nobr>&nbsp; здесь же, но с бабушкой и дедушкой

Кате 14 лет. Ее мать с сестрой живут в Сочи, отец с новой семьей — в Екатеринбурге, а она —  здесь же, но с бабушкой и дедушкой

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На СТС продолжает идти экспериментальный проект «Колледж», в котором собрали проблемных подростков со всей страны. У них есть вредные привычки, плохие отношения с родителями и отсутствие каких бы то ни было авторитетов. На проекте со всем этим обещают разобраться.

Одна из тех, кто попал в «Колледж», — 14-летняя Катя Кирия из Екатеринбурга, которая в первом же выпуске на всю страну назвала отца нищебродом и заявила, что хочет быть как Кайли Дженнер и готова сделать себе целый ряд пластических операций, вплоть до изменения формы черепа.

Но отец Кати Ираклий отнесся к этому спокойно, признав, что такое отношение от подростков не редкость.

— О чём жалеть? Что меня на всю страну обозвали? Нет, я не жалею, — говорил E1.RU Ираклий. — Она и в жизни может себе такое позволить. Но, думаю, это как и любой подросток, который находится в девиантном состоянии. Тем более что характер у нее такой — боевой, живой.

Катя и ее папа Ираклий Кирия

Катя и ее папа Ираклий Кирия

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Родители Кати развелись, и живет она с бабушкой и дедушкой. В такой ситуации ребенок может сказать все, что угодно. Лишь бы на него обратили внимание. Мы решили поговорить с ней самой о том, почему так получилась, какие у нее отношения с родителями и о том, насколько всё реально в «Колледже» и может ли жизнь вдали от семьи улучшить отношения с родными.

— Как ты вообще туда попала, почему тебя выбрали одной из немногих, кто попал в итоге в «Колледж»?

— Я проходила кастинг около четырех месяцев. Мне просто пришла рассылка в WhatsApp. Говорят, было около 50 тысяч претендентов, но я в это не верю. Я пыталась просто быть собой, рассказывала про свою жизнь, увлечения, проблемы. Что-то их зацепило во мне, видимо.

— В выпусках много слез, скандалов и, кажется, неестественности. Ты была к такому готова, понимала, что рейтинг проекта будет делаться именно на этом?

— Думаю, да, я это понимала, но не до конца. Лично у меня наигранных истерик и чего-то подобного не было. В мою сторону очень много хейта идет после некоторых серий. Думаю, отчасти это из-за того, как я выглядела в шоу после монтажа.

Пишут в комментариях под выпусками, пишут мне в Директ в «Инстаграме». Есть разное, бывают и очень приятные комментарии, поддержка какая-то, но есть и те, кто пишет: «Ты меня бесишь», «Ты такая противная, лучше бы тебя выгнали», «Ты занимаешь чужое место». Иногда просто пишут «шлюха», и всё.

— И как ты к этому относишься?

— Меня это не сильно задевает, на самом деле. Я всё это читаю, потому что хочу получать обратную связь, но никому при этом не отвечаю, просто не реагирую. И я не говорю, что это плохо. Я понимала, что так будет, меня ничего не смущает.

После участия в шоу Катя снова продолжает ходить в обычную школу

После участия в шоу Катя снова продолжает ходить в обычную школу

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— Твой кумир — Кайли Дженнер, и ты сама мечтаешь стать популярной. А хейт — обратная сторона популярности. Сейчас у тебя больше 90 тысяч подписчиков. Сколько из них пришло после выхода проекта?

— Я и до проекта развивала соцсети, но после проекта количество подписчиков значительно, конечно, увеличилось. До выхода первого эпизода у меня было несколько тысяч, до десяти тысяч подписчиков.

— А в школе как-то поменялось отношение к тебе?

— На самом деле ничего почти не изменилось. Появились некоторые люди, которые пытаются набиться мне в друзья. Есть те, кто подходят и дают какие-то комментарии, но такое ощущение, что многие не смотрели вообще.

У меня не очень широкий круг друзей, на самом деле. Их всего лишь четыре человека, и три из них живут в других городах, так что всё общение у меня происходит через телефон. И вот с теми, с кем я общаюсь, у меня отношения не изменились. В школе я вообще необщительная. Я туда просто хожу, причем сказать, что учиться, тоже нельзя.

— Это немного разнится с твоим желанием стать популярной. Разве это не начинается со школы и больших компаний?

— После девятого класса я собираюсь переехать в Москву, поступать в музыкальное училище. Сколько себя помню, я всегда знала, что буду певицей и что перееду в Москву. В общем-то родители не против и поддерживают меня.

— А учителя смотрели проект?

— Да, большинство учителей смотрят, говорят о впечатлениях. Мне сначала было очень неловко от мысли, что они могут это увидеть. Переживала, а что если я сматерюсь или еще что. А сейчас мне стало всё равно на это. К тому же, думаю, они воспринимают это скорее как просто шоу.

— Разве это не так? Сейчас мало кто верит в реальность и искренность происходящего в подобных проектах.

— У нас не было никогда сценария, всё происходило как в жизни. Единственное, что, если надо было какую-то тему развить, к нам приходили редакторы и говорили: «Поговорите об этом». А что говорить — это уже решали мы сами, как считали нужным.

— И в первом же выпуске ты на всю страну назвала папу нищебродом и жмотом. Не было стыдно за это?

— Не знаю, меня эти слова как-то не хватают за душу. Не знаю, почему это вызвало такой резонанс. У всех с родителями бывали какие-то ссоры, так что это не было какое-то громкое заявление, просто сказано вскользь. Я не придавала этому большого значения.

— То есть в твоих взаимоотношениях с отцом это стандартная манера общения?

— Не совсем. Раньше я так часто говорила. Сейчас, я думаю, я изменилась, и мое поведение — тоже. Я повзрослела, начала смотреть другим взглядом на многое.

Раньше для меня прям очень огромную роль в жизни играли вещи — социализация в обществе в моем понимании отражалась в вещах, то есть если у тебя что-то есть, значит, тебе легче будет общаться с людьми. Но сейчас я понимаю, что это вообще не важно. Важно, какой ты человек, какие у тебя личностные качества, какой характер. И только от этого зависит, как тебя воспринимают.

А у некоторых моих знакомых, грубо говоря, из школы, до сих пор такое мышление, и со стороны это выглядит очень глупо. Но я это только теперь понимаю.

— Отношения с родителями тоже изменились? В одном из выпусков к вам приезжали родители, и твоя мама призналась, что, когда тебе было 12, она сказала тебе, что не справляется с тобой и младшей сестрой и что тебе нужно было уехать. Почему о том, как ты это восприняла, ты не сказала ей раньше, а высказалась только перед десятками камер?

— Поэтому, наверное, я и попала на проект. Как и все ребята, собственно, — потому что мы с ней мало общались. У нас не было близкого общения, было поверхностное.

То, что я провела долгое время, не общаясь с родителями, тоже повлияло. Я поняла, что я на самом деле по ним скучаю, а камеры и других людей после пары-тройки дней я вообще перестала замечать. Родители — да, стеснялись и обращали внимание на камеры, мы — нет. К тому же была психолог, которая помогала говорить на темы, которые важны для каждого из нас.

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— Сколько лет твоей сестре? Она всё еще живет с мамой?

— Сестра младше меня почти на три года. Она осталась в Сочи жить с мамой, потому что у них были отношения ближе, чем у мамы со мной. Нина была неразделима с мамой, так что представить, что они живут отдельно, вообще невозможно.

— Была ревность из-за этого? Какие сейчас у тебя отношения с сестрой?

— Да. С сестрой я не общаюсь вообще, не знаю, почему так получилось. У нас были с ней очень сильные ссоры. Это было одной из причин, почему мама и сказала, что она не справляется. Она не справлялась, потому что у нас постоянно были какие-то скандалы с Ниной и она в это тоже вписывалась, так скажем. Потому что все живем на одной жилплощади, а тут две дочки орут друг на друга и дерутся — это, конечно, странно. И мама всегда вставала на сторону Нины. Сейчас я живу с бабушкой и дедушкой, и с ними мне комфортнее, чем было в Сочи.

— А почему папа не забирает к себе?

— Я не вписываюсь в его семью, так скажем. Они живут с ней и его сыном. У них всё супер, а я буду просто мешать. Думаю, папа тоже понимает, что мы с его девушкой не уживемся, потому что мы обе с вредным характером.

— После того разговора на проекте отношения с мамой стали лучше, вы чаще общаетесь?

— Да, мы чаще созваниваемся, общение стало лучше. Мы не ссоримся теперь, а раньше ссоры были, и общение стало более приятное и теплое, раньше мы общались через силу. Мама могла позвонить, спросить, как дела, я говорила: «Нормально» — и сбрасывала.

— То есть с папой у тебя отношения лучше, чем с мамой?

— С папой лучше только потому, что мы в одном городе живем.

До проекта Катя заявляла, что собирается сделать целый ряд пластических операций, сейчас мнение об этом она изменила

До проекта Катя заявляла, что собирается сделать целый ряд пластических операций, сейчас мнение об этом она изменила

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— В начале проекта ты говорила, что хочешь сделать пластические операции — ринопластику, липосакцию коленей — и даже сменить форму черепа... Что ты сейчас об этом думаешь?

— Я очень сильно уменьшила эти планы. Пока я думаю о том, что я сделаю ринопластику, но теперь это не так критично и не мешает мне жить совершенно. До 18 я точно ничего не буду делать, а там подумаю еще раз. Может быть, к тому времени я вообще ничего не захочу менять в себе.

— В целом, если говорить про проект, ты не жалеешь, что пошла туда?

— Проект повлиял на всех. Это однозначно. Я не только решила свои проблемы, но и получила огромный жизненный опыт во всех сферах — от принятия родов у коровы до танцев. Я побывала в таких ситуациях, в которых в обычной жизни я бы никогда не оказалась. И психолог с проекта еще общается с нами, Елена всегда отвечает.

Мнение психолога

Психолог Светлана Котова, специализирующаяся на работе с подростками, считает, что такие проекты вряд ли могут негативно сказаться на их участниках, а вот помочь им разобраться со своими проблемами — запросто.

— Если создается благоприятная обстановка, то и изменения, в принципе, возможны. Проект имеет целью показать, что можно с такими ребятами делать, что они могут изменяться и быть гибкими. Если основная идея в этом, то в этом нет ничего плохого, — считает психолог.

При этом, по словам эксперта, в случае с ТВ-шоу, героями которых являются подростки, можно быть уверенной в искреннем отношении самих участников. Однако с публичностью и даже хейтом в соцсетях справляться они уже готовы.

— Конечно, надо делать скидку, что это все-таки шоу, но мы видим тут настоящие эмоции. Подростки — это люди, которые если испытывают какие-то эмоции, их даже через экран будет видно, это не как в проектах взрослых, — говорит Светлана Котова. — Я думаю, это далеко не самый плохой вариант публичности подростка, хуже — если он будет в соцсетях из себя что-то изображать.

Что касается причин, по которым подростки вообще решились на участие в таком проекте, — они могут быть разными, но сам факт того, что они приняли решение как-то поменять свою жизнь, даже если ради популярности, — это хорошо.

— Подросток, который что-то пытается делать, — это уже хорошо, а то, что она получила дополнительных подписчиков, и что? Камни в нее за это кидать? Если подросток извлек пользу, а многие, мне кажется, извлекли — это уже что-то и уже лучше, чем киснуть дома со своими проблемами или уходить в зависимости. Они сделали смелый шаг, — уверена психолог.

Другой вопрос — отношение родителей к участию своих детей в проекте, но тут причины у каждого могут быть разными.

— Я допускаю, что кто-то обрадовался тому, что ребенок попал в проект, набрал популярности. У каждого родителя тоже была своя картина мира, зачем они туда отправляют ребенка, — говорит подростковый психолог. — Если эти проекты не несут неправильных установок, а ориентированы на жизнь и на развитие, они нужны и это хорошо, потому что мы мало говорим об этом — о проблемах подростков и взаимоотношениях поколений.

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СТСсъемки в телешоутрудные подростки
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