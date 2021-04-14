Пародий много не бывает: новосибирский комик Сатир выпустил новое шоу на YouTube

Новосибирский комик и блогер Сатир выпустил новое шоу на ютьюбе Satyr show, в котором в ироничной манере изобразил известных ведущих и звезд интернета. За несколько часов первый выпуск набрал почти 500 тысяч просмотров.



Видеоролик представляет собой набор юмористических скетчей, где Сатир выступает в образах популярных персон. Комик демонстрирует их в гиперболизированных образах. Так он, например, в образе Юрия Дудя собирается объехать на «самом российском средстве передвижения», поезде, Россию и показать ее хорошие места. Он берет интервью у своего соседа по купе и просит рассказать «самую сумасшедшую историю с поездом». Затем он нарочито удивляется ничем не удивительному рассказу, называет это «рок-н-роллом», обращается к «оператору Сереге» и упоминает свой матерный хештег в Instagram.