Пародий много не бывает: новосибирский комик Сатир выпустил новое шоу на YouTube

Новосибирский комик и блогер Сатир выпустил новое шоу на ютьюбе Satyr show, в котором в ироничной манере изобразил известных ведущих и звезд интернета. За несколько часов первый выпуск набрал почти 500 тысяч просмотров.
Видеоролик представляет собой набор юмористических скетчей, где Сатир выступает в образах популярных персон. Комик демонстрирует их в гиперболизированных образах. Так он, например, в образе Юрия Дудя собирается объехать на «самом российском средстве передвижения», поезде, Россию и показать ее хорошие места. Он берет интервью у своего соседа по купе и просит рассказать «самую сумасшедшую историю с поездом». Затем он нарочито удивляется ничем не удивительному рассказу, называет это «рок-н-роллом», обращается к «оператору Сереге» и упоминает свой матерный хештег в Instagram.
Далее Сатир изображает молодого популярного тиктокера Даню Милохина. В скетче его персонаж играет в шоу «Кто хочет стать миллионером?» и не может ответить на вопрос о том, сколько часов в сутках.
Также объектом сатиры новосибирского блогера стали ведущие шоу «Орел и решка» Настя Ивлеева и Антон Птушкин — девушка получает золотую карту и поэтому начинает издеваться над коллегой.
Следующим Сатир изобразил ведущего федерального телевидения Владимира Соловьева, который ведет свой подкаст для детей. В нем он рассуждает, что, «если поддерживать своего воспитателя, можно добиться определенных успехов».
И, наконец, еще один скетч комик из Новосибирска посвятил шоу на ютьубе Comment Out. Сам Сатир примерил на себя образ комика Александра Гудкова, который пытается развлечь публику странными шутками, когда гость отказывается выполнять оба задания.
В конце марта Сатир притворился журналистом и приехал в Колывань. В ролике блогер рассказал о жизни поселка в ироничной манере.