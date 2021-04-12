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Расхристанный или расклюстанный? Какие еще ошибки чаще всего совершали новосибирцы на «Тотальном диктанте»

Сложности нашлись и в простых словах

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Акция прошла в субботу, 10 апреля&nbsp;

Акция прошла в субботу, 10 апреля 

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Названы слова, в которых чаще всего ошибались новосибирцы на «Тотальном диктанте»

Координатор «Тотального диктанта» в Новосибирской области Андрей Поздняков назвал слова, в которых участники прошедшей акции допустили больше всего ошибок.

— Статистики грамотности мы не вели и не ведем, это не спорт. Хотя бы по той простой причине, что каждый год пишут совершенно разные авторы. Это всё равно, что сравнивать, чей текст сложнее: Льва Николаевича Толстого или Антона Павловича Чехова. Сравнивать тексты немножко некорректно: авторы и стили разнятся, поэтому и разное количество ошибок, — сказал Андрей Поздняков на пресс-конференции в ТАСС.

«Рекордсменом» по ошибкам стало слово «расхристанный» — участники писали его с одной буквой «н», также встречались написания «расхлистанный», «расклюстанный».

Текст осложняло большое количество прямой речи, рассказал Андрей Поздняков. Многие участники неправильно оформили ее на письме.

— Была еще, по-моему, фраза «глаз потек», писали «оттек», «потег», «обтег» и так далее. Вызвало затруднения простое, казалось бы, слово «замуж», потому что умудряются писать с пробелом, с мягким знаком на конце, — рассказал Поздняков.

Также много ошибок встречалось в написании неопределенных местоимений: «какой-то», «как будто».

«Тотальный диктант» прошел в Новосибирске и других городах в субботу, 10 апреля. Автором текста «Тотального диктанта» в 2021 году стал писатель Дмитрий Глуховский, автор серии романов «Метро 2033», романа «Текст» и сценария сериала «Топи». Специально написанный для всемирной акции текст он читал в столице «Тотального диктанта» этого года — Якутске. А в Новосибирске звездными диктаторами стали писательница Гузель Яхина и актриса Анна Слю. Здесь мы публиковали фото с традиционной акции.

Год назад акцию пришлось сдвинуть на полгода из-за пандемии, и она прошла 17 октября. Текст для нее написал Алексей Геласимов, он был посвящен Константину Циолковскому.

Если вы не смогли попасть на «Тотальный диктант» в этом году, то в ожидании, пока текст опубликуют на сайте, пройдите наш тест на грамматику.

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