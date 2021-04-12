Расхристанный или расклюстанный? Какие еще ошибки чаще всего совершали новосибирцы на «Тотальном диктанте»

Координатор «Тотального диктанта» в Новосибирской области Андрей Поздняков назвал слова, в которых участники прошедшей акции допустили больше всего ошибок.



— Статистики грамотности мы не вели и не ведем, это не спорт. Хотя бы по той простой причине, что каждый год пишут совершенно разные авторы. Это всё равно, что сравнивать, чей текст сложнее: Льва Николаевича Толстого или Антона Павловича Чехова. Сравнивать тексты немножко некорректно: авторы и стили разнятся, поэтому и разное количество ошибок, — сказал Андрей Поздняков на пресс-конференции в ТАСС.

