На шоу «Голос.Дети» к 8-летней школьнице из Новосибирска развернулись все судьи

В шоу «Голос. Дети» попала школьница из Новосибирска
Вечером в пятницу, 5 марта, на Первом канале вышел четвертый выпуск шоу «Голос.Дети», в котором приняла участие 8-летняя сибирячка Маргарита Бавская.
Девочка исполнила песню Полины Гагариной «Ангелы в танце». Первым к Маргарите повернулся Егор Крид, за ним Баста, и последней — Светлана Лобода.
— Я вам хочу сказать так: мне безумно понравился ваш голос и всё, что вы прямо сейчас с ним делали на сцене. Это очень круто! — сказал Крид.
Именно его команду и выбрала Маргарита.
На прошлой неделе красавица из Новосибирска Эльмира Абдразакова покинула шоу «Последний горой» из-за проблем со здоровьем.