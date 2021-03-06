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На шоу «Голос.Дети» к 8-летней школьнице из Новосибирска развернулись все судьи

Маргарита Бавская выбрала команду Егора Крида

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Маргарита исполнила песню Полины Гагариной

Маргарита исполнила песню Полины Гагариной

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В шоу «Голос. Дети» попала школьница из Новосибирска

Вечером в пятницу, 5 марта, на Первом канале вышел четвертый выпуск шоу «Голос.Дети», в котором приняла участие 8-летняя сибирячка Маргарита Бавская.

Девочка исполнила песню Полины Гагариной «Ангелы в танце». Первым к Маргарите повернулся Егор Крид, за ним Баста, и последней — Светлана Лобода.

— Я вам хочу сказать так: мне безумно понравился ваш голос и всё, что вы прямо сейчас с ним делали на сцене. Это очень круто! — сказал Крид.

Именно его команду и выбрала Маргарита.

На прошлой неделе красавица из Новосибирска Эльмира Абдразакова покинула шоу «Последний горой» из-за проблем со здоровьем.

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«Голос. Дети»Первый канал
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