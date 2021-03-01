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Новосибирец Митя Фомин перевоплотился в Льва Лещенко в шоу «Точь-в-точь» — жюри осудило его за злую пародию

В восторге осталась только Ваенга, Ярмольник был довольно лоялен, а Галкин и Аверин «прошлись» по сибиряку

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Экс-солист группы Hi-Fi принимает участие в пятом сезоне шоу «Точь-в-точь»

Экс-солист группы Hi-Fi принимает участие в пятом сезоне шоу «Точь-в-точь»

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Музыкант Митя Фомин из Новосибирска принимает участие в шоу «Точь-в-точь» на Первом канале. В выпуске от 28 февраля он перевоплотился в мэтра отечественной эстрады — Льва Лещенко. В целом Фомин в роли Лещенко смотрелся довольно убедительно, и под гримом его узнали не сразу.

— Я абсолютно не узнаю Митю Фомина. У меня одной такой шок? — сказала Елена Ваенга и поставила новосибирцу высшую оценку — пятерку.

На этом хорошие отзывы закончились. Остальные судьи были далеко не в восторге.

— Если бы не это вульгарное, на мой взгляд, пошлое, заигрывание с публикой, то, что с тобой сделали гримеры, и даже, может быть, вокал в какой-то степени — это было бы прекрасно. Если бы Лев Валерианович так вел себя с публикой, он бы никогда не стал народным артистом. Это было даже ниже, чем пародия. Это было хуже, чем пародия. Я ставлю тебе два, — отчитал сибиряка Максим Аверин.

— Если бы у нас было несколько оценок, то за что-то я поставил бы пятерку. Была приблизительность, но я боюсь, что мне позвонит Лев Валерианович, если он сидит у телеэкрана, и скажет: «Лёня, если ты не помнишь, как я пою, — я тебе напою». Я не буду настолько строг и категоричен, как Макс, но пятерку поставить нельзя, я ставлю четверку, — сказал Леонид Ярмольник.

— Сегодня не было пародии, сегодня была карикатура. В современном мире карикатуры очень злят людей. Пародия — когда мы показываем доброе ироническое отношение к изображаемому. Конкретно: пластика. Я понимаю, откуда появился такой отклянченный зад у Мити. Он старался изобразить посадку и стать Льва Валериановича. Но это было слишком гиперболизировано, и получилась клоунада. И потом, Лев Валерианович — академический классный вокалист. У него не бывает таких погрешностей в пении. И, конечно, он не может так вульгарно заигрывать с публикой. Поэтому не получилось. Ну совсем не получилось. Поэтому это тройка, — вынес свой вердикт Максим Галкин.

Сейчас идет пятый сезон шоу. Ранее Фомин уже перевоплощался в Робби Уильямса и Илью Прусикина из Little big.

Помимо Фомина, в третьем выпуске Александр Панайотов изобразил Софию Ротару, Александр Шоуа попытался попасть в образ и вокал Эрома Рамазатти, Алёна Свиридова на некоторое время стала Людмилой Сенчиной, Доминик Джокер исполнил роль Элтона Джона.

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Лев ЛещенкоМитя Фомин«Точь-в-точь»
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