Новосибирец Митя Фомин перевоплотился в Льва Лещенко в шоу «Точь-в-точь» — жюри осудило его за злую пародию

Музыкант Митя Фомин из Новосибирска принимает участие в шоу «Точь-в-точь» на Первом канале. В выпуске
— Я абсолютно не узнаю Митю Фомина. У меня одной такой шок? — сказала Елена Ваенга и поставила новосибирцу высшую оценку — пятерку.
На этом хорошие отзывы закончились. Остальные судьи были далеко не в восторге.
— Если бы не это вульгарное, на мой взгляд, пошлое, заигрывание с публикой, то, что с тобой сделали гримеры, и даже, может быть, вокал в какой-то степени — это было бы прекрасно. Если бы Лев Валерианович так вел себя с публикой, он бы никогда не стал народным артистом. Это было даже ниже, чем пародия. Это было хуже, чем пародия. Я ставлю тебе два, — отчитал сибиряка Максим Аверин.
— Если бы у нас было несколько оценок, то за что-то я поставил бы пятерку. Была приблизительность, но я боюсь, что мне позвонит Лев Валерианович, если он сидит у телеэкрана, и скажет: «Лёня, если ты не помнишь, как я пою, — я тебе напою». Я не буду настолько строг и категоричен, как Макс, но пятерку поставить нельзя, я ставлю четверку, — сказал Леонид Ярмольник.
— Сегодня не было пародии, сегодня была карикатура. В современном мире карикатуры очень злят людей. Пародия — когда мы показываем доброе ироническое отношение к изображаемому. Конкретно: пластика. Я понимаю, откуда появился такой отклянченный зад у Мити. Он старался изобразить посадку и стать Льва Валериановича. Но это было слишком гиперболизировано, и получилась клоунада. И потом, Лев Валерианович — академический классный вокалист. У него не бывает таких погрешностей в пении. И, конечно, он не может так вульгарно заигрывать с публикой. Поэтому не получилось. Ну совсем не получилось. Поэтому это тройка, — вынес свой вердикт Максим Галкин.
Сейчас идет пятый сезон шоу. Ранее Фомин уже перевоплощался в Робби Уильямса и Илью Прусикина из Little big.
Помимо Фомина, в третьем выпуске Александр Панайотов изобразил Софию Ротару, Александр Шоуа попытался попасть в образ и вокал Эрома Рамазатти, Алёна Свиридова на некоторое время стала Людмилой Сенчиной, Доминик Джокер исполнил роль Элтона Джона.