Новосибирец Митя Фомин перевоплотился в Льва Лещенко в шоу «Точь-в-точь» — жюри осудило его за злую пародию

Музыкант Митя Фомин из Новосибирска принимает участие в шоу «Точь-в-точь» на Первом канале. В выпуске от 28 февраля он перевоплотился в мэтра отечественной эстрады — Льва Лещенко. В целом Фомин в роли Лещенко смотрелся довольно убедительно, и под гримом его узнали не сразу.



— Я абсолютно не узнаю Митю Фомина. У меня одной такой шок? — сказала Елена Ваенга и поставила новосибирцу высшую оценку — пятерку.

На этом хорошие отзывы закончились. Остальные судьи были далеко не в восторге.

— Если бы не это вульгарное, на мой взгляд, пошлое, заигрывание с публикой, то, что с тобой сделали гримеры, и даже, может быть, вокал в какой-то степени — это было бы прекрасно. Если бы Лев Валерианович так вел себя с публикой, он бы никогда не стал народным артистом. Это было даже ниже, чем пародия. Это было хуже, чем пародия. Я ставлю тебе два, — отчитал сибиряка Максим Аверин.