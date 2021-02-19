Уже украсили офисы к 23 Февраля? Ждем завтра от вас фото!

Новосибирские офисы готовятся отмечать День защитника Отечества
Завтра, 20 февраля, в последний рабочий день перед длинными выходными в офисах Новосибирска будут праздновать День защитника Отечества. Вы тоже решили устроить сюрприз своим коллегам? Поделитесь этим с нами!
В 07:30 НГС запустит праздничную онлайн-трансляцию — будем следить за праздником вместе с вами.
Пока можете вспомнить, каким был праздник в прошлом году. В большинстве офисов мужчин пытались хорошо накормить — и они были не против. Также почитайте краткую инструкцию НГС о том, какие подарки дарить точно не стоит.