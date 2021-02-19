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Уже украсили офисы к 23 Февраля? Ждем завтра от вас фото!

Рассказывайте, как будете поздравлять защитников Отечества

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Мы ждем ваши фото с корпоративов!

Мы ждем ваши фото с корпоративов!

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Новосибирские офисы готовятся отмечать День защитника Отечества

Завтра, 20 февраля, в последний рабочий день перед длинными выходными в офисах Новосибирска будут праздновать День защитника Отечества. Вы тоже решили устроить сюрприз своим коллегам? Поделитесь этим с нами!

В 07:30 НГС запустит праздничную онлайн-трансляцию — будем следить за праздником вместе с вами.

Пока можете вспомнить, каким был праздник в прошлом году. В большинстве офисов мужчин пытались хорошо накормить — и они были не против. Также почитайте краткую инструкцию НГС о том, какие подарки дарить точно не стоит.

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23 Февралякорпоративпраздник
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