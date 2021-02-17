«Предпочитаю пахнуть диким орангутангом»: подарки, которые не надо дарить мужчинам 23 февраля

Дисклеймер:
Не сказать, что абсолютное большинство мужчин оказались против носочных и мыльно-рыльных подарков. Опрос, который мы провели в соцсетях Сети городских порталов, выявил тех, кто совершенно спокойно относится к любому жесту внимания, — они рады и носкам, и трусам, и шампуню. Но более привередливые мужчины отнесли всё это в опальный список, заслуженное первое место в котором заняли носки. С небольшим перевесом они опередили наборы для бритья, нижнее белье и парфюм. На почетном третьем месте оказались кружки, гели для душа и шампуни.
Остальные нежелательные подарки набрали не так много голосов — видимо, из-за того, что они не такие массовые. В этом списке оказались растворимый кофе («пусть и очень дорогой»), сухой паек, пылесборники (сувениры, магниты и другие безделушки), календари, «обещания подарить потом» и деньги как «откуп от хлопот».
Впрочем, как выяснилось, всех мужчин под одну гребенку стричь не стоит. Кто-то все-таки с радостью примет в дар гели для душа, лезвия для бритвы и носки (без принтов — это важно: мужчины предпочитают оставаться бруталами, без этих ваших дизайнерских штучек).
Также в почете игровые приставки, алкоголь, инструменты для работы и техника. Мы нарисовали открытки с идеями ценных подарков от наших читателей. Мужчины, если это про вас, можете использовать в качестве непрозрачных намеков.
А какие подарки не нравятся вам? Пишите в комментариях. Дамы, не отставайте и рассказывайте, какие самые странные и ненужные презенты вы получали на