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«Предпочитаю пахнуть диким орангутангом»: подарки, которые не надо дарить мужчинам 23 февраля

О них рассказали самые большие эксперты — наши читатели

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Даже если выбор подарка кажется вам стратегически верным, подумайте еще раз. И еще раз

Даже если выбор подарка кажется вам стратегически верным, подумайте еще раз. И еще раз

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Дисклеймер: 23 Февраля давно приравняли к мужскому празднику, и мы не будем вдаваться в подробности, как и когда это произошло. Зато мы можем рассказать, какие подарки точно не понравятся виновникам торжества. Ведь у нас были сами экспертные специалисты в этом вопросе — читатели Сети городских порталов (а это, между прочим, вся Россия от Архангельска и Ростова-на-Дону до Новосибирска и Красноярска). Мы спросили у мужчин, какие подарки им лучше не дарить, и открыли ящик Пандоры с носками, бритвенными наборами и бог его знает с чем еще.

Большинство мужчин не хотят видеть это в качестве подарка

Большинство мужчин не хотят видеть это в качестве подарка

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Не сказать, что абсолютное большинство мужчин оказались против носочных и мыльно-рыльных подарков. Опрос, который мы провели в соцсетях Сети городских порталов, выявил тех, кто совершенно спокойно относится к любому жесту внимания, — они рады и носкам, и трусам, и шампуню. Но более привередливые мужчины отнесли всё это в опальный список, заслуженное первое место в котором заняли носки. С небольшим перевесом они опередили наборы для бритья, нижнее белье и парфюм. На почетном третьем месте оказались кружки, гели для душа и шампуни.

Остальные нежелательные подарки набрали не так много голосов — видимо, из-за того, что они не такие массовые. В этом списке оказались растворимый кофе («пусть и очень дорогой»), сухой паек, пылесборники (сувениры, магниты и другие безделушки), календари, «обещания подарить потом» и деньги как «откуп от хлопот».

Впрочем, как выяснилось, всех мужчин под одну гребенку стричь не стоит. Кто-то все-таки с радостью примет в дар гели для душа, лезвия для бритвы и носки (без принтов — это важно: мужчины предпочитают оставаться бруталами, без этих ваших дизайнерских штучек).

Также в почете игровые приставки, алкоголь, инструменты для работы и техника. Мы нарисовали открытки с идеями ценных подарков от наших читателей. Мужчины, если это про вас, можете использовать в качестве непрозрачных намеков.

Подарите мужчине приставку и не увидите его до следующего <nobr class="_">23 Февраля</nobr>

Подарите мужчине приставку и не увидите его до следующего 23 Февраля

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Евгений Голосов из Ярославля для себя всё уже определил

Евгений Голосов из Ярославля для себя всё уже определил

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Алексей Фомин из Екатеринбурга довольно неприхотлив

Алексей Фомин из Екатеринбурга довольно неприхотлив

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Кстати, с нужными инструментами он наконец установит еще одну полочку в ванной

Кстати, с нужными инструментами он наконец установит еще одну полочку в ванной

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А какие подарки не нравятся вам? Пишите в комментариях. Дамы, не отставайте и рассказывайте, какие самые странные и ненужные презенты вы получали на 8 Марта? Кстати, о женщинах и подарках, которые не нравятся им, мы расскажем ближе к 8 Марта, так что, мужчины, не торопитесь с выбором презентов.

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23 ФевраляДень защитника Отечестваподарки для мужчинпраздники
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