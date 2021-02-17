«Предпочитаю пахнуть диким орангутангом»: подарки, которые не надо дарить мужчинам 23 февраля

Дисклеймер: 23 Февраля давно приравняли к мужскому празднику, и мы не будем вдаваться в подробности, как и когда это произошло. Зато мы можем рассказать, какие подарки точно не понравятся виновникам торжества. Ведь у нас были сами экспертные специалисты в этом вопросе — читатели Сети городских порталов (а это, между прочим, вся Россия от Архангельска и Ростова-на-Дону до Новосибирска и Красноярска). Мы спросили у мужчин, какие подарки им лучше не дарить, и открыли ящик Пандоры с носками, бритвенными наборами и бог его знает с чем еще.

