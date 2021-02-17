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Журнал MAXIM ищет самых горячих девушек России

Победительница получит корону и станет героиней обложки сентябрьского номера MAXIM

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Принять участие в конкурсе могут девушки из разных городов России

Принять участие в конкурсе могут девушки из разных городов России

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Ежегодный конкурс красоты MISS MAXIM стартовал — заявку на участие в конкурсе девушки могут подать до 26 апреля. Для этого нужно заполнить анкету и загрузить свои фото на сайте Мiss.maximonline.ru. Мужчины тоже не останутся в стороне — они могут принимать участие в читательском голосовании с 15 марта по 24 мая.

Сто девушек, которые наберут больше всего симпатий по итогам читательского голосования, получат приглашение в Москву на фотокастинг. По его результатам определятся десять финалисток. Они станут главными претендентками на победу и предстанут перед гостями финала MISS MAXIM 2021 в середине июля.

Подробнее о правилах проведения конкурса можно узнать на сайте Мiss.maximonline.ru.

MISS MAXIM — ежегодный конкурс, который журнал MAXIM традиционно проводит с 2006 года. В нём принимают участие девушки из разных городов России — независимо от места проживания конкурсантки имеют равные шансы на победу. Победительницами в разные годы становились красавицы из Санкт-Петербурга, Краснодара, Москвы, Томска, Тюмени, Ялты, Раменского, Нижнего Новгорода, Шадринска, Новосибирска и других городов. В прошлом году корона уехала в Великий Новгород — мы показывали фото первой красавицы и претенденток.

В прошлом году от Новосибирска участвовали несколько девушек. Например, 24-летняя парикмахер Наталья Старченко (посмотрите на её фото). За победу боролась и 19-летняя красотка Светлана Гладких.

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Miss Maximдевушкижурнал Maximконкурс красоты
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