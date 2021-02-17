Журнал MAXIM ищет самых горячих девушек России

Ежегодный конкурс красоты MISS MAXIM стартовал — заявку на участие в конкурсе девушки могут подать до 26 апреля . Для этого нужно заполнить анкету и загрузить свои фото на сайте Мiss.maximonline.ru. Мужчины тоже не останутся в стороне — они могут принимать участие в читательском голосовании с 15 марта по 24 мая .



Сто девушек, которые наберут больше всего симпатий по итогам читательского голосования, получат приглашение в Москву на фотокастинг. По его результатам определятся десять финалисток. Они станут главными претендентками на победу и предстанут перед гостями финала MISS MAXIM 2021 в середине июля.

