Журнал MAXIM ищет самых горячих девушек России

Ежегодный конкурс красоты MISS MAXIM стартовал — заявку на участие в конкурсе девушки могут подать до
Сто девушек, которые наберут больше всего симпатий по итогам читательского голосования, получат приглашение в Москву на фотокастинг. По его результатам определятся десять финалисток. Они станут главными претендентками на победу и предстанут перед гостями финала MISS MAXIM 2021 в середине июля.
Подробнее о правилах проведения конкурса можно узнать на сайте Мiss.maximonline.ru.
MISS MAXIM — ежегодный конкурс, который журнал MAXIM традиционно проводит с 2006 года. В нём принимают участие девушки из разных городов России — независимо от места проживания конкурсантки имеют равные шансы на победу. Победительницами в разные годы становились красавицы из Санкт-Петербурга, Краснодара, Москвы, Томска, Тюмени, Ялты, Раменского, Нижнего Новгорода, Шадринска, Новосибирска и других городов. В прошлом году корона уехала в Великий Новгород — мы показывали фото первой красавицы и претенденток.
В прошлом году от Новосибирска участвовали несколько девушек. Например, 24-летняя парикмахер Наталья Старченко (посмотрите на её фото). За победу боролась и 19-летняя красотка Светлана Гладких.