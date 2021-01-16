После праздников люди избавляются на Avito от подарков. Им не нужны норковые шубы и блузки «Роберто Кавалли»

Новосибирцы начали продавать ненужные подарки на Avito
Жители Новосибирска начали продавать на сайтах объявлений ненужные подарки, которые получили на Новый год. Мы посмотрели, какие вещи появились на Avito после новогодних праздников. Смотрите обзор 10 подарков, которые по какой-то причине не подошли (кое-что купили в подарок еще раньше, но по какой-то причине вещи не подошли).
1. Серебряная печатка
Елена изначально покупала печатку мужу на Новый год.
— Без него покупала, поэтому, соответственно, размер не подошел. А уменьшать смысла нет — стоит одинаково. Поэтому решили продать и купить уже вместе с мужем, — рассказывает женщина.
2. Мужская рубашка
Женщина купила в подарок сыну клетчатую рубашку из магазина Zara, но она ему не пришлась по вкусу — теперь продают.
3. Набор нижнего белья
Виолетте подарок тоже не подошел по размеру — это оказался набор нижнего белья. Она выставила его за 2000 рублей.
4. Концентрированные духи
Елена рассказывает, что ей подарили масляные духи, на которые у нее аллергия. Женщина даже не стала вскрывать упаковку. Духи она продает за 250 рублей.
5. Сумка-рюкзак
А вот женщина продает функциональную сумку-рюкзак. Говорит, что подарок просто не подошел ей по стилю.
6. Новый набор для покера
Владислав купил в подарок своему младшему брату набор для покера.
— Он сказал, что не нужен такой. Я и забрал, теперь лежит, пылится у меня. Сам я не игрок, вот и продаю, — говорит Владислав.
7. Итальянская блузка-туника
И вот кому-то снова не подошла по размеру блузка. Ольга утверждает, что получила в подарок оригинальную блузку итальянского дизайнера Роберто Кавалли.
— Мне привезли в подарок, но не подошел размер, — говорит Ольга.
8. Леопардовое одеяло
Порой на свадьбы дарят не самые полезные подарки. Зара продает на сайте объявлений одеяло с леопардовым принтом.
— Оно было подарено в качестве свадебного подарка — лежит без необходимости, — рассказывает женщина.
9. Норковая шуба
Алена выставила на продажу на Avito норковую шубу за
— Шуба была куплена в подарок в Турции, но не подошел размер, — говорит Алена.
10. Детский спортивный костюм
Вячеслав выставил на сайте объявлений детский костюм для девочки за 3000 рублей.
— Комплект новый — подарок не подошел по возрасту, — пишет Вячеслав.
В предновогодние дни журналисты НГС прогулялись по одному из торговых центров в Новосибирске и подслушали разговоры тех, кто только выбирает подарки. А заодно поговорили с горожанами о том, чем им лично запомнился 2020 год.
В сентябре на Первом канале вышел выпуск капитал-шоу «Поле Чудес», в котором принял участие житель Искитима Новосибирской области Бекболот Буланбаев. Он даже не успел вступить в игру — на барабане ему выпал сектор «приз».