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После праздников люди избавляются на Avito от подарков. Им не нужны норковые шубы и блузки «Роберто Кавалли»

Смотрим, что ещё оказалось ненужным и сколько это стоит

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Среди ненужных подарков на сайтах объявлений можно найти норковые шубы, дорогие украшения и наборы для покера

Среди ненужных подарков на сайтах объявлений можно найти норковые шубы, дорогие украшения и наборы для покера

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Новосибирцы начали продавать ненужные подарки на Avito

Жители Новосибирска начали продавать на сайтах объявлений ненужные подарки, которые получили на Новый год. Мы посмотрели, какие вещи появились на Avito после новогодних праздников. Смотрите обзор 10 подарков, которые по какой-то причине не подошли (кое-что купили в подарок еще раньше, но по какой-то причине вещи не подошли).

1. Серебряная печатка

Елена изначально покупала печатку мужу на Новый год.

— Без него покупала, поэтому, соответственно, размер не подошел. А уменьшать смысла нет — стоит одинаково. Поэтому решили продать и купить уже вместе с мужем, — рассказывает женщина.

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Печатку готовы продать за 2000 рублей

Печатку готовы продать за 2000 рублей

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2. Мужская рубашка

Женщина купила в подарок сыну клетчатую рубашку из магазина Zara, но она ему не пришлась по вкусу — теперь продают.

Рубашку продают за 600 рублей

Рубашку продают за 600 рублей

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3. Набор нижнего белья

Виолетте подарок тоже не подошел по размеру — это оказался набор нижнего белья. Она выставила его за 2000 рублей.

Комплект состоит из 2 предметов

Комплект состоит из 2 предметов

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4. Концентрированные духи

Елена рассказывает, что ей подарили масляные духи, на которые у нее аллергия. Женщина даже не стала вскрывать упаковку. Духи она продает за 250 рублей.

Елена отмечает, что флакон легко помещается в сумку

Елена отмечает, что флакон легко помещается в сумку

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5. Сумка-рюкзак

А вот женщина продает функциональную сумку-рюкзак. Говорит, что подарок просто не подошел ей по стилю.

Сумку продают за 1100 рублей

Сумку продают за 1100 рублей

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6. Новый набор для покера

Владислав купил в подарок своему младшему брату набор для покера.

— Он сказал, что не нужен такой. Я и забрал, теперь лежит, пылится у меня. Сам я не игрок, вот и продаю, — говорит Владислав.

Владислав продает набор для покера на 250 рублей ниже первоначальной стоимости

Владислав продает набор для покера на 250 рублей ниже первоначальной стоимости

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7. Итальянская блузка-туника

И вот кому-то снова не подошла по размеру блузка. Ольга утверждает, что получила в подарок оригинальную блузку итальянского дизайнера Роберто Кавалли.

— Мне привезли в подарок, но не подошел размер, — говорит Ольга.

Блузку продают за 1850 рублей. Сейчас новые брендовые блузки Roberto Cavalli продаются на Farfetch по 43–64 тысячи рублей (и это со скидками)

Блузку продают за 1850 рублей. Сейчас новые брендовые блузки Roberto Cavalli продаются на Farfetch по 43–64 тысячи рублей (и это со скидками)

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8. Леопардовое одеяло

Порой на свадьбы дарят не самые полезные подарки. Зара продает на сайте объявлений одеяло с леопардовым принтом.

— Оно было подарено в качестве свадебного подарка — лежит без необходимости, — рассказывает женщина.

Женщина установила цену&nbsp;— 1290 рублей, но готова торговаться

Женщина установила цену — 1290 рублей, но готова торговаться

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9. Норковая шуба

Алена выставила на продажу на Avito норковую шубу за 20 000 рублей. Женщина утверждает, что шубу не носила, поэтому она в отличном состоянии.

— Шуба была куплена в подарок в Турции, но не подошел размер, — говорит Алена.

Женщина указала в описании, что шуба с укороченным рукавом и спущенным плечом

Женщина указала в описании, что шуба с укороченным рукавом и спущенным плечом

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10. Детский спортивный костюм

Вячеслав выставил на сайте объявлений детский костюм для девочки за 3000 рублей.

— Комплект новый — подарок не подошел по возрасту, — пишет Вячеслав.

Спортивный костюм состоит из 3 элементов

Спортивный костюм состоит из 3 элементов

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В предновогодние дни журналисты НГС прогулялись по одному из торговых центров в Новосибирске и подслушали разговоры тех, кто только выбирает подарки. А заодно поговорили с горожанами о том, чем им лично запомнился 2020 год.

В сентябре на Первом канале вышел выпуск капитал-шоу «Поле Чудес», в котором принял участие житель Искитима Новосибирской области Бекболот Буланбаев. Он даже не успел вступить в игру — на барабане ему выпал сектор «приз».

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«Авито»новосибирцыподарки
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