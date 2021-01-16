После праздников люди избавляются на Avito от подарков. Им не нужны норковые шубы и блузки «Роберто Кавалли»

Жители Новосибирска начали продавать на сайтах объявлений ненужные подарки, которые получили на Новый год. Мы посмотрели, какие вещи появились на Avito после новогодних праздников. Смотрите обзор 10 подарков, которые по какой-то причине не подошли (кое-что купили в подарок еще раньше, но по какой-то причине вещи не подошли).

1. Серебряная печатка

Елена изначально покупала печатку мужу на Новый год.

— Без него покупала, поэтому, соответственно, размер не подошел. А уменьшать смысла нет — стоит одинаково. Поэтому решили продать и купить уже вместе с мужем, — рассказывает женщина.