Новосибирец выставил на Avito бронзовую ступу за 180 тысяч — он заявил, что ее сделали в 11-м веке

Новосибирец продает бронзовую ступу 11-го века за 180 тысяч рублей
На сайте Avito появилось объявление о продаже древней бронзовой ступы, найденной в Средней Азии. Древний артефакт предлагается купить за 180 тысяч рублей.
— Предположительно 11 век.
Как рассказал корреспонденту НГС продавец артефакта Владимир, увлекающийся коллекционированием подобных вещей, находку он купил у своих друзей — археологов-любителей 3 года назад. Сама же ступа была найдена в начале нулевых.
— Нашли ее в Чуйской долине, между Бишкеком и Иссык-Кулем. На территории Средней Азии, Киргизии и Южного Казахстана существовало Караханидское государство — с 9-го по 12-й век. Почему ступа датирована 11-м веком? Всё дело в надписи. До 10-го века надписи были на согдийском языке, а после 10-го надписи стали делать на арабском, — говорит Владимир.
Продажу ценного артефакта Владимир объяснил просто: «Всем когда-то нужны деньги».
В конце октября вдова антиквара выставила на Avito 200-летнюю американскую кассу как из старых фильмов о Диком Западе. Ее она оценила в 400 тысяч рублей.