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Новосибирец выставил на Avito бронзовую ступу за 180 тысяч — он заявил, что ее сделали в 11-м веке

Редкую находку мужчина купил у знакомых археологов

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Бронзовая ступа весит почти 4 килограмма и оценивается коллекционером в 180 тысяч рублей

Бронзовая ступа весит почти 4 килограмма и оценивается коллекционером в 180 тысяч рублей

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Новосибирец продает бронзовую ступу 11-го века за 180 тысяч рублей

На сайте Avito появилось объявление о продаже древней бронзовой ступы, найденной в Средней Азии. Древний артефакт предлагается купить за 180 тысяч рублей.

— Предположительно 11 век. 3,6 кг. Орнамент — гравировка, — кратко сообщается в объявлении, которое появилось на сайте 19 декабря.

Как рассказал корреспонденту НГС продавец артефакта Владимир, увлекающийся коллекционированием подобных вещей, находку он купил у своих друзей — археологов-любителей 3 года назад. Сама же ступа была найдена в начале нулевых.

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— Нашли ее в Чуйской долине, между Бишкеком и Иссык-Кулем. На территории Средней Азии, Киргизии и Южного Казахстана существовало Караханидское государство — с 9-го по 12-й век. Почему ступа датирована 11-м веком? Всё дело в надписи. До 10-го века надписи были на согдийском языке, а после 10-го надписи стали делать на арабском, — говорит Владимир.

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Продажу ценного артефакта Владимир объяснил просто: «Всем когда-то нужны деньги».

На возраст артефакта указывают гравировки и арабская вязь

На возраст артефакта указывают гравировки и арабская вязь

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В конце октября вдова антиквара выставила на Avito 200-летнюю американскую кассу как из старых фильмов о Диком Западе. Ее она оценила в 400 тысяч рублей.

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авитоархеологияистория
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