Угадайте профессию по трем словам: 10 сложных (и не очень) шифров

Жители Новосибирска в Инстаграме сыграли в игру — попробовали описать свои профессии в трех словах. Кто-то так любит свою работу, что оказался готов рассказывать о ней долго и с вдохновением, другие описали свою деятельность в шутливой форме или так, что мы не сразу поняли, о чем идет речь. А кто-то и вовсе ответил так: «Можно одним словом — трудовыебудни» и «Не хочу материться». Мы выбрали 10 описаний вполне обычных профессий. Попробуете угадать, кто есть кто?

