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Угадайте профессию по трем словам: 10 сложных (и не очень) шифров

Читатели НГС описали свою работу в нескольких словах. Интересно, отгадаете ли вы, кем они трудятся?

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А какими бы словами вы описали свою профессию? Делитесь в комментариях (и, возможно, мы попробуем отгадать)

А какими бы словами вы описали свою профессию? Делитесь в комментариях (и, возможно, мы попробуем отгадать)

Новосибирцы описали свои профессии в трех словах

Жители Новосибирска в Инстаграме сыграли в игру — попробовали описать свои профессии в трех словах. Кто-то так любит свою работу, что оказался готов рассказывать о ней долго и с вдохновением, другие описали свою деятельность в шутливой форме или так, что мы не сразу поняли, о чем идет речь. А кто-то и вовсе ответил так: «Можно одним словом — трудовыебудни» и «Не хочу материться». Мы выбрали 10 описаний вполне обычных профессий. Попробуете угадать, кто есть кто?

Начнем с легкого: «Спасаю. Лечу. Спасибо!». Кто это?

    Следующий читатель описал свою работу так: «Графики, заявки, нервы». Потом прибавил: «Терпимо».

      А это что за иностранщина? Ещё один читатель описал свою работу фразой: «Go around, flaps».

        «Посылки, платежи, скандалы». Это что-то похожее на программы РЕН-ТВ... Впрочем, попробуем отгадать.

          «Скорость, драйв, адреналин» — звучит захватывающе!

            «Тело. В дело. Лечение». Про кого это?

              «Боль, мучения, улыбка». Звучит немного жутко, не так ли?

                «Уют. Красота. Активность». А это чью деятельность описывает?

                  «Мы все знаем...». Кем работает автор этого комментария?

                    «Люди, авто, случай!». Так описывает свою профессию следующий наш читатель. Кто он?

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