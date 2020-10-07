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Сибирячка выложила на «Авито» объявления о продаже вещей бывшего парня

Девушка рассказала, почему продает носки, шапку и подарки от экс-бойфренда

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Объявления Галины на «Авито» стали очень популярны, поэтому она решила посвятить им аккаунт в «Инстаграме»

Объявления Галины на «Авито» стали очень популярны, поэтому она решила посвятить им аккаунт в «Инстаграме»

На «Авито» в Новосибирске появились в продаже «вещи бывшего парня»

Жительница Новосибирска Галина выложила на сайте «Авито» несколько объявлений о продаже вещей своего бывшего парня. После этого она получила от пользователей сайта множество сообщений с поддержкой и решила завести специальный аккаунт в «Инстаграме».

На «Авито» она размещала объявления о продаже «чемодана вещей от бывшего», «носков от бывшего», «пледа от бывшего», «шапки Lacoste от бывшего» и «пакета с вещами бывшего».

— Халат белый махровый, 54-й размер, спереди пятна от коньяка не отстирались, а так почти новый. Халат бежевый вафельный «Икеа», на нем пятен от коньяка почти не видно, т. к. бежевый. Тапки домашние с Алтая, на сувениры такие все везут всем, тёплые, кстати, 43-й размер, в идеальном состоянии, коньяк не попал, — описывает один из лотов девушка.

Как рассказала журналисту НГС автор объявлений Галина, это действительно вещи её бывшего молодого человека.

— Это настоящие вещи. Я просто решила продать это все, выложила первые два и на месяц уехала в отпуск. Потом захожу, а там 300 сообщений, 100 подписчиков. И все требовали продолжения: кто-то его обзывал, кто-то принимал его сторону, кто-то мою, — объяснила Галина.

Сейчас, по словам девушки, почти все вещи проданы, а одно объявление собирает по тысяче просмотров в день. Поэтому она решила перенести свои объявления в Instagram, аккаунт она назвала santaavitobarbara.

Галина призналась, что рассталась с парнем из-за того, что он не хотел строить семью и официально регистрировать отношения. Сейчас мужчина пытается вернуть девушку.

— Объявления эти он видел, ему, конечно, весело, но ему не нравится, что я его обзываю. По объявлениям можно увидеть, что он постоянно приходит, постоянно что-то приносит, он реально подкинул мне носки. У него просто есть ключи от моей квартиры. Пытается меня вернуть, но очень сильно косячит, поэтому все получилось так смешно, но, к сожалению, это правда, — рассказала Галина.

После публикации объявлений девушке поступило несколько предложений о работе маркетологом и копирайтером — сейчас она их рассматривает.

Недавно на новосибирском «Авито» появилось объявление о продаже экзотических зверьков. Сразу 10 животных выставили на сайте, в том числе енотов, лемура и обезьян.

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«Авито»
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