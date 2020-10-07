Сибирячка выложила на «Авито» объявления о продаже вещей бывшего парня

Жительница Новосибирска Галина выложила на сайте «Авито» несколько объявлений о продаже вещей своего бывшего парня. После этого она получила от пользователей сайта множество сообщений с поддержкой и решила завести специальный аккаунт в «Инстаграме».

На «Авито» она размещала объявления о продаже «чемодана вещей от бывшего», «носков от бывшего», «пледа от бывшего», «шапки Lacoste от бывшего» и «пакета с вещами бывшего».