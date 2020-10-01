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На Avito выставили на продажу целый зверинец — среди животных есть кошачий лемур за 120 тысяч

Всего автор объявления предлагает к продаже семь приматов и трёх енотов

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Кошачьего лемура (слева) оценивают в 120 тысяч рублей, а толстого лори (справа) — в 65 тысяч

Кошачьего лемура (слева) оценивают в 120 тысяч рублей, а толстого лори (справа) — в 65 тысяч

В Новосибирске выставили на продажу кошачьего лемура за 120 тысяч

В Новосибирске продают необычный зверинец — сразу 10 животных выставили на сайте Avito, в том числе енотов, лемура и обезьян. Предложения были опубликованы вечером 28 сентября.

— Продам срочно! Самец. Дата рождения — конец 2017 г. Ручной. Видео и вся информация по телефону, — говорится в тексте объявления о продаже кошачьего лемура, за которого просят 120 тысяч рублей.

Остальные шесть приматов, среди которых мартышка и толстый лори, оцениваются в 65 тысяч рублей за пару.

Эту обезьяну тоже продают

Эту обезьяну тоже продают

Корреспондент НГС позвонил по указанному в объявлении телефону, однако там от комментариев отказались. Этот же номер телефона указан в системе «Контур.Фокус» как контактный для ООО «Лимпопо», вид деятельности — «Деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных природных заповедников и национальных парков». Учредителем организации является Кристина Гарбузова, которая тоже не стала комментировать продажу животных.

В соцсети «ВКонтакте» есть группа «Познавательная выставка обезьян "Лимпопо"». Администратор группы — Кристина Гарбузова. В группе также есть фотографии обезьян, которые сейчас выставлены на продажу на «Авито». По данным из группы, с 9 сентября выставка работала в Ленинск-Кузнецком.

Кроме обезьян автор объявления также продаёт трёх енотов по 5 тысяч рублей штука (один ручной, остальные — нет) и восемь полутораметровых клеток для животных по 12 тысяч рублей за каждую.

В феврале один из самых старейших новосибирских контактных зоопарков «Лесное посольство», который находится на улице Дуси Ковальчук недалеко от площади Калинина, начал распродажу всех своих животных.

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авитомилотаобезьяны
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