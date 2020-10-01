На Avito выставили на продажу целый зверинец — среди животных есть кошачий лемур за 120 тысяч

В Новосибирске продают необычный зверинец — сразу 10 животных выставили на сайте Avito, в том числе енотов, лемура и обезьян. Предложения были опубликованы вечером 28 сентября.



— Продам срочно! Самец. Дата рождения — конец 2017 г. Ручной. Видео и вся информация по телефону, — говорится в тексте объявления о продаже кошачьего лемура, за которого просят 120 тысяч рублей.