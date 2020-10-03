Третий урожай за сезон: на даче у сибирячки поспела клубника, несмотря на октябрь и заморозки

Жительница Новосибирска показала клубнику, которая зацвела в октябре — часть ягод ещё даже не успели поспеть, а остальные можно есть прямо сейчас.



— Клубника третий раз за сезон цветёт, — рассказала Анна НГС. — В этом году ягоды рано поспели, потом отошли-отцвели, потом клубника опять зацвела и вот сейчас плодоносит в третий раз.

Именно этот сорт клубники растёт на огороде у сибирячки уже больше десяти лет — и подобную урожайность она показывает через год:

— В том году цвела, но плодов не дала. В этом году она прямо с ягодами созревает. А так она частенько у нас поздней осенью цветёт и плодоносит.