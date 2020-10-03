Третий урожай за сезон: на даче у сибирячки поспела клубника, несмотря на октябрь и заморозки

В Новосибирске на огороде поспела клубника в октябре
Жительница Новосибирска показала клубнику, которая зацвела в октябре — часть ягод ещё даже не успели поспеть, а остальные можно есть прямо сейчас.
— Клубника третий раз за сезон цветёт, — рассказала Анна НГС. — В этом году ягоды рано поспели, потом отошли-отцвели, потом клубника опять зацвела и вот сейчас плодоносит в третий раз.
Именно этот сорт клубники растёт на огороде у сибирячки уже больше десяти лет — и подобную урожайность она показывает через год:
— В том году цвела, но плодов не дала. В этом году она прямо с ягодами созревает. А так она частенько у нас поздней осенью цветёт и плодоносит.
Недавно мы составили и карту грибных мест Новосибирска и его окрестностей. Она до сих пор актуальна, так что можете смело брать и её на вооружение.
А прошлым летом в Новосибирске нашли страшный гриб с каплями крови, посмотрите, как он выглядит (и не пугайтесь, если случайно встретите подобный в лесу).