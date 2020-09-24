«Хотели быть как Apple, а получился Боярский и Билан»: как соцсети встретили ребрендинг Сбербанка

Зерновой кофе, новый дизайн офисов и куча сервисов: от голосовых помощников (сразу трех на выбор) и умных колонок до специализированного обучения детей и накоплений. Сбербанк разродился трехчасовой презентацией (два часа из которой — заставка) своего ребрендинга и рассказал, почему это круто, но соцсети запомнили ее совсем не этим.
Нелепые шутки в исполнении Михаила Боярского, его дочь Елизавета, которая удивляется новому дизайну, стоя перед кривым хромакеем, компьютерные коты и руководство банка, которое переобулось в кроссовки и косплеит лидеров европейских компаний, — это оказалось куда интереснее обновленного банка.
Если бы остальные банки поменяли название по примеру «Сбера»: https://t.co/vqPxhFTYvs— Стартапы и бизнес (@vcru) September 24, 2020
Автор Владимир Бугаев pic.twitter.com/fXXIfEVr55
А как же ввести комиссию у клиентов за новый логотип???— Хлебушек (@shheeeeeeeeeee) September 24, 2020
Алё! Запускайте маляву. У нас ребрендинг конторы. Зырьте сходняк, тьфу, конференцию Сбера. pic.twitter.com/HIbto5PmAd— 🟩Нефритовый🇷🇺🇧🇾 (@nefritovy) September 24, 2020
Обновил приложение сбера. Иконка поменялась, но денег на карте не прибавилось. Ставлю одну звезду за несоответствие моим ожиданиям.— evsinpavel (@evsinpavel) September 24, 2020
Скинул на карту тысячу чертей pic.twitter.com/1PKRODezhB— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) September 24, 2020
Сбербанк выкупил актрису Зою Бербер и назвал Сбербербер https://t.co/A0hbmetkNF— Денис Чужой (@fe_city_boy) September 23, 2020
«Сбер» объявил о запуске инновационного сервиса по консервированию овощей на зиму: «СберБанка»— Tapas&Tango (@atticus_flinch) September 23, 2020
Сбербанк выкупил певца Джастина Бибера и назвал его Сбербибер https://t.co/WIHtWysvLi— Choupinoupinette (@AAluminium) September 23, 2020
Сбербанк выкупил права на культовый сериал "Санта Барбара" и назвал его "Санта Сбербера" https://t.co/LQVAbNJqfs— Geek chick (@Igorina) September 23, 2020
Отказался от Сбера пару лет назад, когда выяснилось, что за перевод с питерской карты Сбера на московскую карту Сбера надо платить проценты. Теперь они вон логотип и название меняют, Греф в кроссовках выступает, а проценты по-прежнему берут. pic.twitter.com/SYqQ9Kviun— Andrey Zakharov (@skazal_on) September 24, 2020
Сбербанк купит «ЛитРес» и переименует его в СБЕРКНИЖКУ https://t.co/ifrCjFo9ji— Pavel Bednyakov (@pavelbednyakov) September 23, 2020
Тиндер от Сбера должен называться Сберцеед— ontozhka (@ontozhka) September 23, 2020
Всё, что вам надо знать о мемоносной презе сбера: из почти 3 часов примерно полтора — это заставка ожидания до, и, что характерно, ПОСЛЕ.— Выжизайнер (@mf_denis_) September 24, 2020
Когда хотели в Эппл, но попали снова в совок 😏#сбер #сбрезентация pic.twitter.com/2BzDAxiql5
Презентация Сбера идёт уже два часа, а новый айфон до сих пор не представили. Впустую потраченное время. Отвратительно. Не рекомендую. 2 из 10.— Артём Дерягин (@DerArto) September 24, 2020
Сбербанк теперь стал Сбером. Московская "дочка" Сбера - Моссбер, Челябинская - Челсбер, Иркутская - Ирксбер. О названиях "дочек" в Калуге, Находке и Воркуте будет сообщено дополнительно.— Шутник-с (@chutniks) September 23, 2020
Конференция Сбера, вроде бы, про двадцать первый век и технологии будущего, при этом постановка колхозная, на сцену вытаскивают Боярского, все уныло, медленно и скучно.— Konstantin Govorun (@litewren) September 24, 2020
Хотел присоединиться к стёбу над презентацией сбера, а потом вспомнил что у них моя ипотека и не буду))— сквиртослав (@yarowski) September 24, 2020
Сегодня Сбербанк представил новый логотип и объявил о ребрендинге. Теперь компания будет называться просто Сбер. В фирменном знаке остались только галочка и немного зеленого цвета.
В презентации принял участие Михаил Боярский, который «так долго ходит в Сбербанк, что по привычке называет его сберкассой». Ему первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал, что офисы банка теперь станут общественными пространствами с кафе. А дочери артиста Елизавете показали, как снять деньги в банкомате «улыбкой». Кроме того, через новые банкоматы можно будет получить нефинансовые услуги — например, заказать такси или купить билет в кино.
Также в Сбере появилось семейство из трех виртуальных ассистентов «Салют», каждый из которых работает с разным характером (можно выбрать под себя). Помощники смогут находить ответы на вопросы пользователей, заказывать им еду, записывать к врачу или в салон красоты, переводить деньги и оплачивать связь.
Вместе с голосовым ассистентом Сбер показал SberMarket — площадку для навыков SmartApps, которые позволят взаимодействовать с помощниками. Добавлять их смогут любые пользователи и компании.
Еще одно новшество — SberBox. Это приставка для телевизоров, в которую встроены помощники из семейства «Салют» и другие сервисы, в том числе кино, заказ еды, игры и музыка.
О других новшествах вы узнаете из презентации. Если сможете досмотреть ее до конца без смеха.
Видео: СберТВ / YouTube.com