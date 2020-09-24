«Хотели быть как Apple, а получился Боярский и Билан»: как соцсети встретили ребрендинг Сбербанка

Зерновой кофе, новый дизайн офисов и куча сервисов: от голосовых помощников (сразу трех на выбор) и умных колонок до специализированного обучения детей и накоплений. Сбербанк разродился трехчасовой презентацией (два часа из которой — заставка) своего ребрендинга и рассказал, почему это круто, но соцсети запомнили ее совсем не этим.



Нелепые шутки в исполнении Михаила Боярского, его дочь Елизавета, которая удивляется новому дизайну, стоя перед кривым хромакеем, компьютерные коты и руководство банка, которое переобулось в кроссовки и косплеит лидеров европейских компаний, — это оказалось куда интереснее обновленного банка.

