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«Хотели быть как Apple, а получился Боярский и Билан»: как соцсети встретили ребрендинг Сбербанка

Лучшие шутки и мемы об обновленном Сбере

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В Сбере пообещали больше роботов, и вот как они будут работать

В Сбере пообещали больше роботов, и вот как они будут работать

Зерновой кофе, новый дизайн офисов и куча сервисов: от голосовых помощников (сразу трех на выбор) и умных колонок до специализированного обучения детей и накоплений. Сбербанк разродился трехчасовой презентацией (два часа из которой — заставка) своего ребрендинга и рассказал, почему это круто, но соцсети запомнили ее совсем не этим.

Нелепые шутки в исполнении Михаила Боярского, его дочь Елизавета, которая удивляется новому дизайну, стоя перед кривым хромакеем, компьютерные коты и руководство банка, которое переобулось в кроссовки и косплеит лидеров европейских компаний, — это оказалось куда интереснее обновленного банка.

Сегодня Сбербанк представил новый логотип и объявил о ребрендинге. Теперь компания будет называться просто Сбер. В фирменном знаке остались только галочка и немного зеленого цвета.

В презентации принял участие Михаил Боярский, который «так долго ходит в Сбербанк, что по привычке называет его сберкассой». Ему первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал, что офисы банка теперь станут общественными пространствами с кафе. А дочери артиста Елизавете показали, как снять деньги в банкомате «улыбкой». Кроме того, через новые банкоматы можно будет получить нефинансовые услуги — например, заказать такси или купить билет в кино.

Также в Сбере появилось семейство из трех виртуальных ассистентов «Салют», каждый из которых работает с разным характером (можно выбрать под себя). Помощники смогут находить ответы на вопросы пользователей, заказывать им еду, записывать к врачу или в салон красоты, переводить деньги и оплачивать связь.

Вместе с голосовым ассистентом Сбер показал SberMarket — площадку для навыков SmartApps, которые позволят взаимодействовать с помощниками. Добавлять их смогут любые пользователи и компании.

Еще одно новшество — SberBox. Это приставка для телевизоров, в которую встроены помощники из семейства «Салют» и другие сервисы, в том числе кино, заказ еды, игры и музыка.

О других новшествах вы узнаете из презентации. Если сможете досмотреть ее до конца без смеха.

Видео: СберТВ / YouTube.com

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