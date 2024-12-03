Вы гений или просто любознательны? Эти 11 вопросов бросят вызов вашему интеллекту

Если вас называют кладезем знаний, вы любите решать головоломки или всегда ищете ответы на заковыристые вопросы — этот тест создан для вас. Готовы испытать свою эрудицию и блеснуть знаниями? Пройдите наш тест и проверьте, насколько вы можете впечатлить окружающих своим интеллектуальным багажом.
Какое объединение получило название «Могучая кучка»?
Тайный литературный кружок 1830-х
Содружество художников конца 1910-х и начала 1920-х
Содружество композиторов конца 1850-х и начала 1860-х
Тайный клуб архитекторов 1970-х
У какой птицы самый длинный язык?
Колибри
Курица
Тетерев
Дятел
В какой стране впервые был опубликован рецепт пломбира?
СССР
Италия
Франция
Испания
Какой город мира считается самым северным мегаполисом?
Торонто
Санкт-Петербург
Осло
Хельсинки
Какой человеческий орган считается самым большим?
Сердце
Кожа
Тонкий кишечник
Половой член
Какая из этих стран лежит на экваторе?
Уганда
Индия
Доминиканская Республика
Куба
Кто из нижеперечисленных русских писателей является представителем романтизма?
Карамзин
Лермонтов
Достоевский
Пушкин
Как называют человека, который часто играет в поп-ит?
Попытчик
Попитовец
Попытер
Попынатор
Инфузория-туфелька — это…
Бактерия
Вирус
Простейший, одноклеточный организм
Любительница обуви
Кому принадлежит фраза «время — деньги»?
Рокфеллеру
Франклину
Гейтсу
Карнеги
Термин «Большая тройка» появился во время Второй мировой войны. Кто из известных политиков представлял страны, вошедшие в нее?
Сталин, Эттли, Трумэн
Сталин, Черчилль, Рузвельт
Сталин, Черчилль, Трумэн
Эттли, Рузвельт, Сталин