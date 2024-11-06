Тест на остроту ума: только великий мыслитель ответит верно на все 10 вопросов

Вы тоже замечали, что с возрастом мы начинаем соображать немного медленнее? Вроде бы и знания должны быть, да что-то слишком много времени уходит на их поиски среди прочего хлама, которым забиты наши головы. Но, может быть, хотя бы логика нас не подводит? В этом тесте вам предстоит применить и смекалку, и кое-какие математические знания, чтобы ответить на все 10 вопросов. Но будьте готовы: просто не будет.