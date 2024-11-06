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Образование тест Тест на остроту ума: только великий мыслитель ответит верно на все 10 вопросов

Тест на остроту ума: только великий мыслитель ответит верно на все 10 вопросов

Для их решения вам пригодится незаурядная смекалка

3 140
26 комментариев

Над ответами к этим, простым с виду задачам, вам придется поломать голову

Вы тоже замечали, что с возрастом мы начинаем соображать немного медленнее? Вроде бы и знания должны быть, да что-то слишком много времени уходит на их поиски среди прочего хлама, которым забиты наши головы. Но, может быть, хотя бы логика нас не подводит? В этом тесте вам предстоит применить и смекалку, и кое-какие математические знания, чтобы ответить на все 10 вопросов. Но будьте готовы: просто не будет.

ТЕСТПройден 812 раз
1 / 10

У мальчика было несколько желудей, он занял у товарища столько же, затем выиграл 15 желудей, отдал товарищу долг и остался с 40 желудями. Сколько у него было изначально?

  • 15

  • 40

  • 10

  • 25

2 / 10

Когда Паше было 8 лет, его брат был вдвое моложе его. Теперь, когда Паше 14 лет, сколько лет его брату?

  • 10

  • 7

  • 5

  • 8

3 / 10

В токарном цехе завода вытачиваются детали из свинцовых заготовок. Из одной заготовки — деталь. Стружки, получившиеся при выделке шести деталей, можно переплавить и приготовить еще одну заготовку. Сколько деталей можно сделать таким образом из тридцати шести свинцовых заготовок?

  • 36

  • 42

  • 43

  • 34

4 / 10

Через 2 часа до полуночи останется в 2 раза меньше, чем оставалось бы через один час. Который сейчас час?

  • 22:00

  • 20:00

  • 23:00

  • 21:00

5 / 10

У двух подруг было по одинаковой коробке конфет. В каждой — 12 штук. Первая съела немного конфет. Вторая съела столько, сколько осталось в коробке у подруги. Сколько конфет осталось у подруг на двоих после этого?

  • 12

  • 10

  • 6

  • 24

6 / 10

Если три дня назад был день, предшествующий понедельнику, то какой день будет послезавтра?

  • Суббота

  • Пятница

  • Четверг

  • Среда

7 / 10

2, 9, 10, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29… Какое число должно идти следующим?

  • 30

  • 90

  • 44

  • 92

8 / 10

В 12-этажном доме есть лифт. На первом этаже живет всего 2 человека, от этажа к этажу количество жильцов увеличивается вдвое. Какая кнопка в лифте этого дома нажимается чаще других?

  • Кнопка двенадцатого этажа

  • Кнопка второго этажа

  • Кнопка первого этажа

  • Кнопка девятого этажа

9 / 10

Жаба = 3, корова = 2, рыба = 0, собака = 3. А чему равняется кошка?

  • 0

  • 2

  • 3

  • 5

10 / 10

Сколько раз можно вычесть 2 из 100?

  • 50

  • 25

  • 100

  • 1

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26
ПРО
45 минут
"2, 9, 10, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29… Какое число должно идти следующим?" - гладиолус!
ПРО
50 минут
"У мальчика было несколько желудей, он занял у товарища столько же, затем выиграл 15 желудей, отдал товарищу долг и остался с 40 желудями. Сколько у него было изначально?" - "несколько желудей" у него было!
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