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Образование тест Никто не может правильно написать эти 10 сложных слов. Думаете, вы справитесь?

Никто не может правильно написать эти 10 сложных слов. Думаете, вы справитесь?

Заковыристый тест по русскому языку выведет вас на чистую воду

3 323
21 комментарий

Написать правильно эти слова не под силу многим взрослым

Иногда мы бы хотели посмотреть в глаза людям, которые придумывают трудные для написания слова. К чему такие сложности? Такое чувство, что они, выдумывая их, просто решили использовать буквы алфавита по максимуму. Вот и для этого теста мы выбрали 10 таких словечек, в которых легко сделают ошибку даже большие знатоки русского языка. А вы сможете написать все слова правильно и нигде не замешкаться? Только чур, в словарь не подглядывать.

ТЕСТПройден 1603 раза
Сложные слова
1 / 10

Посредника в купле/продаже и аренде недвижимости называют…

  • Риэлтор

  • Реэлтор

  • Риелтор

  • Реелтор

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Комментарии
21
ex_Tommy58
44 минуты
«Русский орфографический словарь РАН» под ред. В. В. Лопатина и О. Е. Ивановой провозглашает нормативным только один вариант написания слова — «риэлтор».
Гость
1 час
выбираю "Периферия". комент от теста: "Нет, периферия" - но при этом горит зелёным, мол, правильно. Нет, вы правы!
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