Никто не может правильно написать эти 10 сложных слов. Думаете, вы справитесь?

Иногда мы бы хотели посмотреть в глаза людям, которые придумывают трудные для написания слова. К чему такие сложности? Такое чувство, что они, выдумывая их, просто решили использовать буквы алфавита по максимуму. Вот и для этого теста мы выбрали 10 таких словечек, в которых легко сделают ошибку даже большие знатоки русского языка. А вы сможете написать все слова правильно и нигде не замешкаться? Только чур, в словарь не подглядывать.