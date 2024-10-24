НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+6°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

3 м/c,

южн.

 748мм 85%
Подробнее
5 Пробки
USD 96,64
EUR 104,38

До 18 м/с: в Новосибирской области ожидается сильный ветер

Выселяют из единственного жилья
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Тупик на Петухова
Шантаж фотографиями
Как лечить герпес
Новости в Telegram
Образование тест Вы гений или дальше своего носа не видите? Узнайте, ответив на 10 вопросов

Вы гений или дальше своего носа не видите? Узнайте, ответив на 10 вопросов

Если не справитесь со всеми, так откроете кое-что новое

1 304
6 комментариев

Где-то здесь должны храниться знания, осталось только их найти

Мир слишком интересен, чтобы мы ограничивались знаниями, полученными когда-то в школе, училище или университете. И как раз для тех, кто не прочь узнать кое-что новое, мы и готовим свои познавательные тесты. В них одни могут блеснуть своими знаниями, а другие — почерпнуть интересные факты обо всём на свете. Как думаете, на чьей стороне вы сегодня?

ТЕСТПройден 550 раз
1 / 10

Почему крысы, хомяки и прочие грызуны бегают в колесе?

  • Это у них в крови

  • Иначе они умрут от скуки

  • Так они разгоняют кровь

  • Им нужно следить за фигурой

2 / 10

С какой стороны замерзают водопады?

  • С верхней

  • С нижней

  • С любой

  • Водопады не замерзают

3 / 10

Почему осенью желтеют и опадают листья деревьев?

  • От холода жизненные соки замерзают

  • От недостатка воды и света

  • Потому что за лето деревья отдают свои силы

  • Листья вообще редко держатся на деревьях дольше пяти месяцев, им нужно обновляться

4 / 10

Почему после еды хочется спать?

  • Это обусловлено эволюцией

  • Потому что организм расслабляется

  • Еда действует как успокоительное

  • Мозгу не хватает крови

5 / 10

Почему пингвины не живут в Арктике?

  • Им не подходит местный климат

  • Они не могут туда добраться

  • Им там нечем питаться

  • Пингвины живут в Арктике

6 / 10

В честь какой породы собак получил свое название хот-дог?

  • Такса

  • Корги

  • Бассет-хаунд

  • Рыжий бретонский бассет

7 / 10

Если человек произошел от обезьяны, то почему современные обезьяны перестали превращаться в людей?

  • Они не перестали

  • На этом эволюция прекратила свое развитие

  • У них нет в этом необходимости

  • Им не понравился результат

8 / 10

Чего боятся филофобы?

  • Они боятся влюбляться

  • Они боятся писать

  • Они боятся читать

  • Они боятся бояться

9 / 10

Почему кошки умываются, а собаки нет?

  • Собаки в принципе нечистоплотные

  • Просто кошкам больше нечем заняться

  • Из-за особенностей охоты

  • Собаки не такие гибкие — им элементарно неудобно

10 / 10

В разных традициях это действие называлось по-разному: рукобитие, заручины, сговор, запой и так далее. Как мы называем его сейчас?

  • Помолвка

  • Сделка купли-продажи

  • Драка

  • Застолье

ПО ТЕМЕ
Тест Знания Эрудиция Кругозор Образование Развлечения Гений
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Smykson
16 минут
"Про эволюцию" и "сон после еды" автор теста, похоже, узнал из билетов ЕГЭ. Нет?
275239151
16 минут
А "по бокам, у подножия", это разве не низ?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«В хронометраж затесалась интрижка с Леди Гагой»: сиквел «Джокера» раскритиковали все, кому не лень — почему его не поняли
Маргарита Резникова
СММ-редактор
Мнение
Только для богачей и эскортниц? Разбираем главные заблуждения об отдыхе в Дубае
Анонимное мнение
Мнение
«Отношение — как в зоне». Экс-сотрудница склада Wildberries — о «тюремных» досмотрах, штрафах в половину зарплаты и мигрантах
Анонимное мнение
Мнение
«Сложно объяснить, почему не пью даже бокальчик». Россиянка призналась, почему стала трезвенницей и есть ли в этом минусы
Дарья Макеева
журналист 72.RU
Мнение
«Село Архыз — это Тольятти 90-х»: путешественники оценили кавказский горный курорт. Стоит ли туда ехать
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Марина,45

Set,39

Асорн,31

Иван,40

Александр,23

Юрий Евдокимов,32

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Вывоз мусора

1 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление