Тест по школьным знаниям: а вас можно назвать отличником?

Мозг человека может хранить удивительное количество информации. Но, к сожалению, многие знания, которые мы годами получали в школе, запрятаны глубоко в недрах памяти. Пришло время напрячь голову и вспомнить школьную программу, конечно, если вы правда учились, а не прогуливали занятия. Дорогие школьники, чур родителям не подсказывать!