Тест по школьным знаниям: а вас можно назвать отличником?

Мозг человека может хранить удивительное количество информации. Но, к сожалению, многие знания, которые мы годами получали в школе, запрятаны глубоко в недрах памяти. Пришло время напрячь голову и вспомнить школьную программу, конечно, если вы правда учились, а не прогуливали занятия. Дорогие школьники, чур родителям не подсказывать!
В русском языке важно не только запомнить, в каких словах удваиваются согласные, нужно также знать, какие именно буквы писать дважды. Вспомните, как пишется правильно?
Акуммулятор, асимметрия
Аккумулятор, ассиметрия
Аккумулятор, асимметрия
Акуммулятор, ассиметрия
Все мы помним, как закончился рассказ Тургенева «Муму». А кто знает, как Герасим оказался в доме у барыни?
Барыня приехала в деревню Герасима и забрала его с собой
Герасиму нужна была работа, и поэтому он попросился на службу
Герасим с детства рос в доме барыни
Герасима проиграл в карты его прошлый хозяин
За что Иван Калита получил свое прозвище?
За свою воинственность
За свою скупость
За свою праздность
За свою щедрость
Что нужно сделать, чтобы найти площадь прямоугольника?
Сложить сумму всех его сторон
Умножить его длину на ширину
Сложить его длину и ширину
Умножить и ширину, и длину на два, а затем сложить эти числа
Где корабль глубже погрузится в воду: в реке или в море
В реке
В море
И там и там одинаково
Мельчайшая химически неделимая частица вещества — это…
Фотон
Нейтрон
Атом
Протон
Во время какой эры на Земле впервые появились люди?
В мезозойскую эру
В палеозойскую эру
В архейскую эру
В кайнозойскую эру
В какую галактику входит Солнечная система?
Галактика Андромеда
Галактика Млечный Путь
Галактика Барнарда
Галактика Маффей
Какие существуют три типа общества?
Традиционное, индустриальное и постиндустриальное
Политическое, экономическое и социальное
Социалистическое, капиталистическое и анархическое
Демократическое, тоталитарное и авторитарное
Как называются отношения деревьев и грибов?
Паразитизм
Симбиоз
Конкуренция
Грибы и деревья ни в каких отношениях не состоят