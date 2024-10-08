НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+9°

пасмурно, без осадков

ощущается как +5

3 м/c,

южн.

 755мм 48%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,06
EUR 105,31

Двор в Новосибирске третьи сутки топит холодной водой

Новые детали смерти школьницы
Лайфхаки для уютного дома
Почему дорожает аренда
Видео ДТП с подростками из-за ГАИ
10 лет Бугринскому мосту
Новости в Telegram
Образование тест Тест по школьным знаниям: а вас можно назвать отличником?

Тест по школьным знаниям: а вас можно назвать отличником?

Далеко не все дойдут до конца без ошибок

502
8 комментариев

Любой школьник даст фору взрослому в этом тесте

Мозг человека может хранить удивительное количество информации. Но, к сожалению, многие знания, которые мы годами получали в школе, запрятаны глубоко в недрах памяти. Пришло время напрячь голову и вспомнить школьную программу, конечно, если вы правда учились, а не прогуливали занятия. Дорогие школьники, чур родителям не подсказывать!

ТЕСТПройден 164 раза
1 / 10

В русском языке важно не только запомнить, в каких словах удваиваются согласные, нужно также знать, какие именно буквы писать дважды. Вспомните, как пишется правильно?

  • Акуммулятор, асимметрия

  • Аккумулятор, ассиметрия

  • Аккумулятор, асимметрия

  • Акуммулятор, ассиметрия

2 / 10

Все мы помним, как закончился рассказ Тургенева «Муму». А кто знает, как Герасим оказался в доме у барыни?

  • Барыня приехала в деревню Герасима и забрала его с собой

  • Герасиму нужна была работа, и поэтому он попросился на службу

  • Герасим с детства рос в доме барыни

  • Герасима проиграл в карты его прошлый хозяин

3 / 10

За что Иван Калита получил свое прозвище?

  • За свою воинственность

  • За свою скупость

  • За свою праздность

  • За свою щедрость

4 / 10

Что нужно сделать, чтобы найти площадь прямоугольника?

  • Сложить сумму всех его сторон

  • Умножить его длину на ширину

  • Сложить его длину и ширину

  • Умножить и ширину, и длину на два, а затем сложить эти числа

5 / 10

Где корабль глубже погрузится в воду: в реке или в море

  • В реке

  • В море

  • И там и там одинаково

6 / 10

Мельчайшая химически неделимая частица вещества — это…

  • Фотон

  • Нейтрон

  • Атом

  • Протон

7 / 10

Во время какой эры на Земле впервые появились люди?

  • В мезозойскую эру

  • В палеозойскую эру

  • В архейскую эру

  • В кайнозойскую эру

8 / 10

В какую галактику входит Солнечная система?

  • Галактика Андромеда

  • Галактика Млечный Путь

  • Галактика Барнарда

  • Галактика Маффей

9 / 10

Какие существуют три типа общества?

  • Традиционное, индустриальное и постиндустриальное

  • Политическое, экономическое и социальное

  • Социалистическое, капиталистическое и анархическое

  • Демократическое, тоталитарное и авторитарное

10 / 10

Как называются отношения деревьев и грибов?

  • Паразитизм

  • Симбиоз

  • Конкуренция

  • Грибы и деревья ни в каких отношениях не состоят

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Smykson
9 минут
Прозвище "Калита" означало не только "щедрость", но и "бережливость". В старых школьных учебниках была трактовка "бережливый, скупой".
238458721
11 минут
твердая тройка у меня.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Перед глазами эта картина»: сенатор Владимир Городецкий — о том, как строили Бугринский мост
Анонимное мнение
Мнение
«Закройте эти страницы»: журналистка НГС несколько дней изучала живодёрские каналы — почему так делать не надо
Анонимное мнение
Мнение
У Овнов конфликты в любви, у Тельцов — переутомление: таро-гороскоп на октябрь для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Мнение
Пластмассовые короны и дрожащие ноги: как презентацию нового глянца в Новосибирске выдали за секретную вечеринку — мы побывали там
Анонимное мнение
Мнение
Проехали вдвоем 9000 км на авто. Подруги три недели колесили по Монголии и потратили всего 150 тысяч рублей
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Ilya,36

Евгений,41

Игорь,27

Lika,30

Оксана,45

Echo,36

Начать знакомиться
Объявления

Оформление документов для растаможки АВТО во Владивостоке

4 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление