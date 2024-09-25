Проверка знаний: гениям не составит труда ответить на 10 вопросов из 10, а вам?

Всё на свете знать невозможно. И мы лишний раз убедились в этом, составляяя вопросы для этого теста. Впрочем, уверены, среди наших читателей найдутся те, кто правильно ответит на все 10 заданий. Может быть, это про вас?
Какое животное самое быстрое в мире?
Вилорогая антилопа
Спрингбок
Гепард
Гарна
В какой стране придумали крокет?
Англия
Франция
Германия
Австрия
Где появились первые бумажные деньги?
В России
В Греции
В Риме
В Китае
Кто или что издал самый громкий звук?
Группа Kiss
Кашалот
Вулкан Кракатау
Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки
Где появились шахматы?
В Индии
В Венгрии
В Румынии
В Нидерландах
Сколько стран не имеет выхода к морю?
11
22
33
44
Что будет, если разрубить червя пополам?
Два червя
Останется один червь
Он умрет
Если его вовремя «склеить», то всё срастется и червь будет как новенький
Сколько километров от Земли до Солнца?
384 400 км
Почти 150 млн км
Почти 193 мл км
Больше 209 млн км
Где находится самый высокий в мире водопад?
В Венесуэле
В Намибии
В США
В Гайане
В мире есть топоним с чудовищно длинным названием: Тауматафакатангихангакоауауотаматеатурипукакапикимаунгахоронукупокаифенуакитанатаху. Что это и где он находится?
Это деревня в Великобритании
Это вулкан в Исландии
Это холм в Новой Зеландии
Это кратер в Туркменистане, известный также как «Врата ада»