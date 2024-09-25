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Образование тест Проверка знаний: гениям не составит труда ответить на 10 вопросов из 10, а вам?

Проверка знаний: гениям не составит труда ответить на 10 вопросов из 10, а вам?

Мы и сами, составляя этот тест, узнали много нового

904
3 комментария

Чтобы справиться с нашими заданиями, придется крепко призадуматься

Всё на свете знать невозможно. И мы лишний раз убедились в этом, составляяя вопросы для этого теста. Впрочем, уверены, среди наших читателей найдутся те, кто правильно ответит на все 10 заданий. Может быть, это про вас?

ТЕСТПройден 392 раза
1 / 10

Какое животное самое быстрое в мире?

  • Вилорогая антилопа

  • Спрингбок

  • Гепард

  • Гарна

2 / 10

В какой стране придумали крокет?

  • Англия

  • Франция

  • Германия

  • Австрия

3 / 10

Где появились первые бумажные деньги?

  • В России

  • В Греции

  • В Риме

  • В Китае

4 / 10

Кто или что издал самый громкий звук?

  • Группа Kiss

  • Кашалот

  • Вулкан Кракатау

  • Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки

5 / 10

Где появились шахматы?

  • В Индии

  • В Венгрии

  • В Румынии

  • В Нидерландах

6 / 10

Сколько стран не имеет выхода к морю?

  • 11

  • 22

  • 33

  • 44

7 / 10

Что будет, если разрубить червя пополам?

  • Два червя

  • Останется один червь

  • Он умрет

  • Если его вовремя «склеить», то всё срастется и червь будет как новенький

8 / 10

Сколько километров от Земли до Солнца?

  • 384 400 км

  • Почти 150 млн км

  • Почти 193 мл км

  • Больше 209 млн км

9 / 10

Где находится самый высокий в мире водопад?

  • В Венесуэле

  • В Намибии

  • В США

  • В Гайане

10 / 10

В мире есть топоним с чудовищно длинным названием: Тауматафакатангихангакоауауотаматеатурипукакапикимаунгахоронукупокаифенуакитанатаху. Что это и где он находится?

  • Это деревня в Великобритании

  • Это вулкан в Исландии

  • Это холм в Новой Зеландии

  • Это кратер в Туркменистане, известный также как «Врата ада»

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Комментарии
3
Гость
16 минут
Гениальность тут ни при чем. Вы уже в который раз путаете понятия интеллектуала и эрудита. Это разные вещи. Данные тесты - на обычную эрудицию, знание набора фактов. Разницу между интеллектуалом и эрудитом демонстрирует меткое высказывание о Вассермане: "он всё знает, но ничего не понимает".
Гость
11 минут
Я гений, поэтому не буду читать бредни
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