Студент СамГМУ, сам болеющий сахарным диабетом, создал приложение, чтобы облегчить жизнь диабетикам

Дмитрий создал мобильное приложение, которое предназначено для помощи диабетикам Источник: Из личного архива Дмитрия Барышова











По данным IDF, сахарным диабетом в России страдает уже около 9 миллионов человек. И эта цифра увеличивается с каждым годом. Увы, войти в эту статистику не посчастливилось и Дмитрию Барышову. В детстве ему поставили диагноз «сахарный диабет первого типа». С тех пор он мечтал стать врачом и помогать детям с таким же заболеванием. Сейчас молодой человек является студентом 5-го курса Самарского государственного медуниверситета (Самара) направления «Педиатрия».

Мало того, что Дмитрий уже исполнил свою мечту, но еще и создал мобильное приложение SlumpINS, которое предназначено для помощи диабетикам. Студент рассказал, что из себя представляет полезный сервис и поделился мотивацией, как даже в 20 лет можно изменить мир в лучшую сторону.

Дмитрий, расскажи, как пришла идея создать такое приложение?

— Всё зародилось достаточно давно. Я сам являюсь носителем болезни вот уже 20 лет и прекрасно понимаю, с какими трудностями сталкиваются такие пациенты. Дело в том, что сахарный диабет первого типа — это заболевание, которое относится преимущественно к младенческому возрасту, в простонародье его называют «диабет детей». И самая большая проблема, с которой приходится сталкиваться — правильный расчет инсулина. От этого будет зависеть вся твоя дальнейшая жизнь. Потому что диабет — это такое заболевание, которое постепенно может разрушать твой организм, если доза инсулина была подобрана неверно. Поэтому пришла такая идея упростить расчет и жизнь диабетикам.

Дмитрий и сейчас продолжает дорабатывать свое приложение Источник: Из личного архива Дмитрия Барышова











Как работает приложение?

— При переходе на главную страницу пациент попадает на экран учета состояния. Он должен выбрать: нормальное физическое состояние, легкая физическая нагрузка, тяжелая физическая нагрузка, стресс или болезнь. Потому что при разных состояниях доза инсулина тоже меняется: при тяжелой физической нагрузке она будет снижена, при болезни будет немного повышена. Дальше идет база продуктов, из которых он выбирает те, которые съел. Сейчас их в приложении более тысячи на выбор. Исходя из этих данных и при указании текущего уровня сахара приложение автоматически высчитывает количество инсулина, которое нужно вколоть.

Достаточно заполнить несколько показателей, и приложение само рассчитает необходимую дозу инсулина Источник: Из личного архива Дмитрия Барышова











Работал ли ты один или в команде и будешь ли дорабатывать приложение?

— Я работал вместе с программистом Анатолием Усачевым, который перевел мою идею в компьютерный код и в принципе разработал приложение. Также в нашей команде есть SMM-специалист — это Элвин Танрывердиев. И, конечно, помогал мой научный руководитель, который вел на каждом этапе работы над проектом.

Без поддержки вуза, наверное, об этом приложении узнало бы не так много людей. Так СамГМУ проводит специальные акселерационные программы, в которых каждый студент может принять участие. Благодаря им студенты понимают, как можно сделать стартап- проект, далее с нами работают тренеры-наставники из Сколково. Также благодаря вузу я узнавал о классных всероссийских конкурсах, где принимал участие и побеждал. Если не хочется выезжать за пределы города, то ежегодно можно принимать участие во Всероссийской конференции с международным участием, где студенты рассказывают про свои изобретения на широкую аудиторию, пишут статью, и далее она попадает в журнал.

Какая твоя конечная цель в ходе этой работы?

— Мое приложение нужно дорабатывать, и я это понимаю. Надеюсь, что уже к концу августа мы запустим обновление, хотя у нас и так очень много скачиваний. Но мы хотим расширить базу продуктов до 10 тысяч, добавим дополнительные функции, которые помогут до идеала довести расчет дозы инсулина.

Я не иду к тому, чтобы получать прибыль от своей разработки. Мы делаем это для души, пусть приложение будет бесплатным в дальнейшем, но главное, чтобы оно функционировало. И я понимаю всю степень ответственности, потому что такого сервиса больше нет в России. Есть похожие, но они работают совсем по-другому, они не рассчитывают инсулин, они просто записывают сахара.

Дмитрий уже встречался с первыми лицами города, которые обещали поддержать его проект Источник: из личного архива Дмитрия Барышова











По моим планам, нам нужен еще примерно год, чтобы довести приложение до совершенства. Чтобы расчет происходил быстрее и легче. К примеру, чтобы человек зашел, ввел 4 хлебных единицы, свой сахар и ему тут же выводилась необходимая доза. Плюс, чтобы приложение могло и составить нужную диету, и вело запись сахаров и чтобы оно автоматически корректировало данные. Ведь нюанс в том, что при сахарном диабете доза инсулина с возрастом постепенно возрастает. И невозможно рассчитать дозу один раз и на всю жизнь.

Как родителям по первым симптомам можно понять, что у ребенка сахарный диабет?

— Обычная клиническая картина — это, как правило, появляется чувство жажды, дети пьют много воды, у них частое мочеиспускание, они становятся тревожными. Но диагноз ставится только после проведения необходимым анализов.

Поделись своими профессиональными планами?